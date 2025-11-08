ETV Bharat / entertainment

চাৰিটা দশকজুৰি সাংস্কৃতিক জগতত মহীয়ান শিল্পী তীৰ্থ চহৰীয়া

ছাত্ৰ অৱস্থাতে প্ৰখ্যাত বাঁহীবাদক প্ৰভাত শৰ্মা আৰু জয়হৰি দাসৰ ওচৰত বাঁহীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি চহৰীয়াই বিনন্দীয়া সুৰৰ মুৰ্চ্ছনাৰে অনুৰাগীৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

tirtha saharia
সুৰৰ মুৰ্চ্ছনাৰে অনুৰাগীৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হোৱা তীৰ্থ চহৰীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)
ওদালগুৰি : সুদীৰ্ঘ চাৰিটা দশকতকৈ অধিক সময় সংগীতৰ মহাসাগৰত সুৰৰ মুৰ্চ্ছনাৰে স্বকীয় ভাৱমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশিষ্ট শিল্পী তীৰ্থ চহৰীয়াই । ১৯৭৯ চনত অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰ সময়তে জিতেন ডেকাৰ প্ৰযোজনাত ৰূপশ্ৰী পুতলা থিয়েটাৰত বাঁহী সংগত কৰি সাংস্কৃতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ । পিছলৈ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ধীৰেন ডেকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি থিয়েটাৰৰ অ-আ, ক-খ শিকি জয়হৰি দাস আৰু প্ৰভাত শৰ্মাৰ ওচৰত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে বাঁহীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ।

শিল্পী চহৰীয়াই ১৯৯২ চনত ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰখ্যাত শিল্পী মমতা বেনাৰ্জীৰ ওচৰত চেটাৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, দশৰথ দাস, সুৰেন মহন্ত, ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া আদিৰ দৰে বৰেণ্য ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি এটাৰ পিছত এটা বাদ্যযন্ত্ৰ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত মকুন্দ থিয়েটাৰত বাদ্যযন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ সময়তে নন্দ বেনাৰ্জী আৰু নাৰায়ণ ৰয়ৰ ওপৰত কি-বৰ্ড আৰু ভায়োলিনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ।

শিল্পী তীৰ্থ চহৰীয়াৰ মনৰ ভাৱ (TV Bharat Assam)

চহৰীয়াই বিনন্দীয়া সুৰৰ মুৰ্চ্ছনাৰে সাংস্কৃতিক অনুৰাগীৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে । একেধাৰে নিপুণ বাদ্যযন্ত্ৰী, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সংগীত পৰিচালক তথা গীতি-নৃত্য নাটিকাৰ স্ৰষ্টা শিল্পীগৰাকীয়ে ১৯৯২ চনৰ পৰা সুদীৰ্ঘ চৈধ্যটা নাট্যবৰ্ষত অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী আৱাহন থিয়েটাৰৰ লগতে ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ, কহিনুৰ থিয়েটাৰ আৰু বৰদৈচিলা থিয়েটাৰকে ধৰি কেইবাখনো ভ্ৰাম্যমান নাট্যগোষ্ঠীত একেধাৰে বাদ্যযন্ত্ৰী, গীতি-নাচ-নাটিকাৰ ৰচক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ হিচাপে সংগীত জগতলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই আহিছে ।

তেওঁ বিশেষকৈ কহিনুৰ, আৱাহন, ভাগ্যদেৱী, বৰদৈচিলা আদি থিয়েটাৰত আৱহ সংগীতত এক নতুন আয়তন দান কৰি স্ব-প্ৰতিভাৰে জিলিকি উঠিছে । দেৱেশ্বৰ শৰ্মাৰ অনুপ্ৰেৰণাত তেওঁ ভাইমন দাৰ নাটক আৰু বিশিষ্ট নাট্যকাৰ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ নাটকত গান লিখাৰ উপৰিও আন কেইবাখনো নাটকত গান লিখি সমাদৃত হৈছে ৷

tirtha saharia
আগশাৰীৰ নিপুণ বাদ্যযন্ত্ৰী তীৰ্থ চহৰীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগতো কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰা কৃষ্টিৰ খনিকৰগৰাকীয়ে আশীখনতকৈ অধিক গীতি নাচ নাটিকা উপহাৰ দি সাংস্কৃতিক জগতখন চহকী কৰি থৈছে । লোকবাদ্য দোতাৰাত সুৰৰ গুঞ্জন তোলা শিল্পীগৰাকীয়ে আনকি চেতাৰ, বেহেলা, ভায়োলিন, কী-বৰ্ডত বাদ্য সংগত কৰি এগৰাকী আগশাৰীৰ নিপুণ বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পী হিচাপে আত্মপৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ভালেমান বাদ্যযন্ত্ৰৰ এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অৰঙে দৰঙে ঘূৰি কৰণা মহামাৰীৰ সময়ত দৰং জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ উদমাৰীত শিল্পী পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে স্ব-গৃহত থাকি এক প্ৰকাৰৰ আৰ্থিক দীনতাত ভূগি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে বৰ্তমানে তেওঁ ।

সম্প্ৰতি তীৰ্থ চহৰীয়াই স্ব-গৃহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সংগীতৰ শিক্ষাদান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নূপুৰ সংগীত বিদ্যালয়, কলাইগাঁও, তাৰণা সংগীত বিদ্যালয়, টংলা, টেঙাবাৰী সপ্তসুৰ সংগীত বিদ্যালয়ত বাঁহী, ভায়োলিন, কী-বৰ্ড আৰু চেতাৰ বাদনৰ লগতে সংগীতৰ পাঠদান দি আছে ।

tirtha saharia
শিল্পী তীৰ্থ চহৰীয়াৰ কৃতিত্ব (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বিশিষ্ট লোকসকলৰ সান্নিধ্যৰে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শিল্পীগৰাকীয়ে কেৱল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰাৰ বাহিৰে অদ্যাপি কোনোধৰণৰ সাহাৰ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । এক প্ৰকাৰ বোকাৰ পদুম ফুল এনে ধৰণৰ মাটিৰ মানুহ অৰ্থাৎ প্ৰকৃত শিল্পীসকলে বহু কষ্টৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই শিল্পীগৰাকীক আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰিবলৈ সাংস্কৃতিক অনুৰাগী লোকে আহ্বান জনাইছে ।

আলোকসন্ধানী প্ৰতিভাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰখা বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান নৱপ্ৰজম্মৰ বাবে পাথেয় হৈ ৰ'ব ।

লগতে পঢ়ক : কিয় দাঢ়ি নকটাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে ?

