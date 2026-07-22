সন্তপৰ্ণে গুচি যোৱা ৰমেন বৰুৱা উভতি নহাৰ দুটা বছৰ
শিল্পী ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দুবছৰ । পুৱাতে গুৱাহাটীৰ লতাশিলৰ বাসভৱনৰ পৰা ওলাই যোৱা শিল্পীগৰাকীৰ আজি পৰ্যন্ত নোলাল কোনো সন্ধান ।
Published : July 22, 2026 at 7:29 PM IST
গুৱাহাটী: দুটা বছৰ পাৰ হ'ল । তেওঁ সৃষ্টিৰাজী আজিও গুঞ্জৰিত হৈ ৰ'ল । কিন্তু আজিও তেওঁৰ ঠিকনা ৰহস্য হৈয়েই ৰ'ল । যাদুকৰী সুৰেৰে সুগম সংগীতৰ আকাশখনক সজাই তোলা বৰেণ্য সুৰকাৰ তথা সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাৰ দুবছৰ পাৰ হ'ল ।
ক'ত গল ৰমেন বৰুৱা, আজিও সন্ধান নোলাল । ২০২৪ চনৰ ২২ জুলাইৰ পুৱাতে গুৱাহাটীৰ লতাশিলৰ বাসভৱনৰ পৰা ওলাই যোৱা শিল্পীগৰাকীৰ আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান পোৱা নগ’ল ।
২২ জুলাইৰ পুৱা প্রায় ১০ মান বজাত লতাশিলস্থিত বাসভৱনৰ সমীপতে থকা গণেশ মন্দিৰলৈ বুলি শিল্পীগৰাকী ওলাই গৈছিল । কিন্তু দুপৰীয়া পর্যন্ত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি নহাত জীয়াৰীয়ে ফোনত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও শিল্পীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো বন্ধ পাইছিল ।
প্ৰথমৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে নিজাববীয়াকৈ বিচাৰ-খোচাৰ কৰে যদিও নিশা পর্যন্ত শিল্পীগৰাকীৰ সম্ভেদ উলিয়াব নোৱাৰি কাষ চাপিছিল স্থানীয় লতাশিল থানাত । আৰক্ষী, পৰিয়ালৰ লোকসহ সেই সময়ত শিল্পীগৰাকীৰ সন্ধানৰ নামি পৰিছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গো ।
শিল্পীগৰাকীক বিচাৰি ভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাইছিল যদিও সম্ভেদ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল শিল্পীগৰাকীৰ । সদায় পৰিধান কৰাৰ দৰে সেইদিনাও বগা সাজযোৰ পৰিধান কৰি সন্তপৰ্ণে গুচি যোৱা শিল্পীগৰাকীৰ শেষ প্ৰমাণ হিচাপে এটা মাত্ৰ চিচিটিভি ভিজুৱেল আছিল ।
ৰমেন বৰুৱা হয়তো কিবা কাৰণত অসন্তুষ্ট আছিল । সেই অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ হয়তো ব্যক্তিগত আছিল যিটো পৰিয়ালৰ লোকেহে ভালদৰে জানিব!
পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতি আৰক্ষীয়ে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে তেওঁ হয়তো মনত কোনো কথাত আঘাত পাইছিল আৰু স্ব-ইচ্ছাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বুলি ।
আৰক্ষী সকলো অনুসন্ধানৰ পাছতো যেতিয়া ৰমেন বৰুৱাৰ কোনো সম্ভেদ নোপোৱাত তদানীন্তন আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই সংবাদ মাধ্যমক সেই কথা জনাইছিল।
উল্লেখ্য যে, শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত যি শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে, সি আজিও অপূৰণীয় হৈয়ে ৰৈছে । তথাপিও, অনুৰাগীসকলৰ মনৰ পৰা আশাৰ পলক এতিয়াও হেৰাই যোৱা নাই ।
মৰমৰ শিল্পীগৰাকী নিশ্চয় কুশলে আছে আৰু কোনোবা এক শুভক্ষণত তেওঁ আকৌ উভতি আহিব । এই ব্যাকুলতা আৰু অধীৰ অপেক্ষাৰে আজিও দিন গণিছে তেওঁৰ হেজাৰ হেজাৰ অনুৰাগীয়ে ।
অসমীয়া ছবিৰ সোণালী যুগৰ অন্যতম সাৰথি ৰমেন বৰুৱাই 'ডক্টৰ বেজবৰুৱা', 'বৰুৱাৰ সংসাৰ', 'মুকুতা', 'ললিতা', 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী' আদি কালজয়ী চলচ্চিত্ৰৰ সংগীত পৰিচালনাৰে অসমৰ ঘৰে ঘৰে এক চিৰসেউজ পৰিচিতি লাভ কৰিছিল । তেওঁৰ সুৰাৰোপিত গীতসমূহে আজিও প্ৰতিজন সংগীতপ্ৰেমীৰ অন্তৰ চুই যায় ।
সেই অতুলনীয় কৰ্মৰাজীৰ সজল ৰোমন্থন আৰু প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক নিজ সৃষ্টিশীল জীৱনলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ আকুল আহ্বান জনাইছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে ।
লগতে পঢ়কঃ ৰমেন বৰুৱাবিহীন এটা বছৰ; অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে দ্বীপেন বৰুৱা, অপেক্ষাৰত গুণমুগ্ধ