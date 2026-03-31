ETV Bharat / entertainment

'ধূৰন্ধৰ ২'ৰ সফলতাত আৱেগিক অৰ্জুন ৰামপাল : ৰাজহুৱা কৰিলে জীৱনযাত্ৰাৰ কাহিনী

ধূৰন্ধৰৰ সফলতাত আৱেগিক হৈ পৰিল অৰ্জুন ৰামপাল ৷ ক’লে কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা ৷

Arjun Rampal's emotional post: success of 'Dhurandhar 2' and his 20 years of cinema journey
অৰ্জুন ৰামপাল (Photo : Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বৰ্তমান বলীউডত কি চলি আছে ? সকলোৱে একেমুখে ক’ব- ধূৰন্ধৰ ৷ মুক্তিৰ দিনাৰ পৰাই ছবিখন জোৰদাৰ গতিত চলি আছে ৷ আজি পৰ্যন্ত এই গতি লেহেমীয়া হোৱা নাই ৷ বহু তাৰকাখচিত এই ছবিখনে দৰ্শকক যথেষ্ট আমোদ দিছে বুলি সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ৷ ছবিখনত ৰণবীৰ সিং, অৰ্জুন ৰামপাল, অক্ষয় খান্না, ছাৰা অৰ্জুন, সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱনকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী তাৰকাৰ অভিনয়কে দৰ্শকে প্ৰশংসা কৰিছে ৷

ধূৰন্ধৰৰ কল্পনাহীন সফলতাত ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি সুখী হৈ আছে ৷ ছবিখনত সন্ত্ৰাসবাদী 'মেজৰ ইকবাল'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সুদৰ্শন অভিনেতা অৰ্জুন ৰামপালে এই সফলতাত উৎসাহিত হৈ এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ এটা সপোন পূৰণ হ'ল । নিজৰ এই আৱেগিক পোষ্টটোৰ সৈতে অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰথমখন ছবিৰ পৰা 'ধূৰন্ধৰ ২' লৈকে কটোৱা দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ স্মৃতিসমূহো শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

অৰ্জুন ৰামপালে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত কিছুমান পুৰণি ফটোৰ সৈতে এক আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই পোষ্টটোৰ জৰিয়তে তেওঁ 'ধূৰন্ধৰ ২' ৰ সম্পূৰ্ণ দলটোৰ লগতে অভিনেতা আৰু পৰিচালকসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । একে সময়তে তেওঁ সহ-অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙক এজন 'বব্বৰ সিংহ' (Babbar Sher) বুলি অভিহিত কৰিছে ।

অৰ্জুনে তেওঁৰ পোষ্টত লিখিছে, "শৈশৱত 'কাউবয়'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ প্ৰথম ছবি 'মোক্ষ' আৰু এতিয়া 'ধূৰন্ধৰ'লৈকে—এই যাত্ৰাৰ অংশ হোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰোঁ । মোৰ মৰমৰ অনুৰাগীসকল, এই দীঘলীয়া যাত্ৰাত মোৰ লগত থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ ।"

অভিনেতাগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ফটো আৰু ভিডিঅ'সমূহত তেওঁৰ যৌৱনকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 'ধূৰন্ধৰ' ছবিখনত থকা তেওঁৰ শেহতীয়া লুক (Look) পৰ্যন্ত এক আমোদজনক আভাস দেখা পোৱা গৈছে ।

বিগত ২৫ বছৰ ধৰি বলীউডত সক্ৰিয় হৈ আছে অৰ্জুন ৰামপাল ৷ তেওঁ ২০০১ চনত অভিষেক ঘটাইছিল ৷ অৰ্জুন ৰামপালে ২০০১ চনত 'প্যাৰ ইস্ক ঔৰ মহব্বত' ছবিখনেৰে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁক 'মোক্ষ', 'দীৱানাপন', 'আঁখে', 'দিল হে তুমহাৰা', 'দিল কা ৰিস্তা', 'তেহজীব' আৰু 'অসম্ভৱ'ৰ দৰে বহুতো ছবিত দেখা গৈছিল ।

অনুৰাগীসকলে তেওঁক 'ডন', 'ঔম শান্তি ঔম', 'ৰক অন!!', 'হাউছফুল', 'ৰাজনীতি', 'ৰা.ৱান', 'সত্যাগ্ৰহ', 'ভগৱন্ত কেশৰী' (২০২৩) আৰু শেহতীয়াকৈ 'ধূৰন্ধৰ'ত দেখিবলৈ পাইছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ আদিত্য ধৰৰ ছবি 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar: The Revenge) ত অভিনয় কৰিছে । এই ছবিখনত তেওঁ পাক সন্ত্ৰাসবাদী 'মেজৰ ইকবাল'ৰ চৰিত্ৰত অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

এই স্পাই এক্সন-থ্ৰিলাৰখন যোৱা ১৯ মাৰ্চত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : 'ধূৰন্ধৰ' ছবিখন অৰ্জুনৰ বাবে কিয় বিশেষ ? ৰণবীৰ সিঙৰ প্ৰতিশোধত ৰামপালে পালে মনৰ শান্তি !

TAGGED:

ধূৰন্ধৰ ২
বলীউড অভিনেতা
ৰণবীৰ সিং
মেজৰ ইকবাল
অৰ্জুন ৰামপাল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.