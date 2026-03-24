'ধূৰন্ধৰ' ছবিখন অৰ্জুনৰ বাবে কিয় বিশেষ ? ৰণবীৰ সিঙৰ প্ৰতিশোধত ৰামপালে পালে মনৰ শান্তি !

মোৰ জন্মদিনত ২৬/১১-ৰ সেই ভয়াৱহ দৃশ্য দেখিছিলোঁ- 'ধূৰন্ধৰ'ত অৰ্জুন ৰামপালৰ প্ৰতিশোধ ল’লে ৰণবীৰ সিঙে ৷ অভিনেতাৰ জন্মদিনৰ সেই ক’লা অধ্যায়ৰ সমাপ্তি ৷

'On My Birthday, I Saw 26/11 Horror': Arjun Rampal Says Dhurandhar Became His Personal Revenge
Published : March 24, 2026 at 11:13 AM IST

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ অভিনেতা অৰ্জুন ৰামপালে ২০০৮ চনৰ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সেই যন্ত্ৰণাদায়ক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে । তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে সেই অভিশপ্ত নিশাৰ ভয়াৱহ দৃশ্য তেওঁ নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল । বিশেষকৈ সেইদিনা তেওঁৰ জন্মদিন আছিল, যাৰ বাবে সেই স্মৃতি তেওঁৰ বাবে অধিক মৰ্মান্তিক আছিল ।

পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ আগন্তুক ছবি 'ধূৰন্ধৰ'ত কাম কৰাৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে এই ছবিখন তেওঁৰ বাবে কেৱল এটা চৰিত্ৰ নহয়, বৰঞ্চ সেই পুৰণি মানসিক আঘাতৰ এক "ব্যক্তিগত প্ৰতিশোধ" (Personal Revenge) লোৱাৰ দৰে আছিল । ছবিখনৰ কাহিনী আৰু ইয়াৰ আৱেগিক দিশটোৱে তেওঁক সেই পুৰণি দুখৰ পৰা মুক্তি পোৱাত সহায় কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

এটা অনুষ্ঠানত ভাষণ দি থকাৰ সময়ত অভিনেতা অৰ্জুন ৰামপালে ২০০৮ চনৰ সেই ভয়ংকৰ নিশাৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰে ৷ ২০০৮ চনৰ সেই দিনটোত অভিনেতাগৰাকীৰ জন্মদিন আছিল আৰু তেওঁ বন্ধু-বৰ্গক লগ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল । তেওঁ এখন হোটেলত আছিল আৰু তাৰ পৰা জন্মদিন পালন কৰিবলৈ তাজমহল পেলেচ হোটেললৈ যোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু তেনেতে তেওঁ এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পালে ।

সেই মুহূৰ্তটোৰ কথা সোঁৱৰণ কৰি অভিনেতাজনে কয়, "মই এটা বিকট শব্দ শুনিলোঁ আৰু সমগ্ৰ হোটেলখনৰ আইনাৰ খিৰিকীবোৰ কঁপি উঠিল । আমি আচৰিত হৈ ভাবিলোঁ— আচলতে কি হ’ল ? তাৰ ঠিক ১০ মিনিটমানৰ পাছতেই আমাৰ ফোনবোৰ বাজিবলৈ ধৰিলে । সকলোৱে ক’বলৈ ধৰিলে যে কুলাবাত (Colaba) কিবা গেং-ৱাৰ (gang war) আৰম্ভ হৈছে । ২০-৩০ মিনিটৰ ভিতৰত গোটেই 'ফ’ৰ চিজনছ' (Four Seasons) হোটেলখন বন্ধ কৰি দিয়া হ’ল । হোটেলৰ মালিক আদৰ্শ জাটিয়াই মোক অতি সৌজন্যতাৰে এটা ৰূম (suite) দি ক’লে— 'আপুনি আজিৰ নিশা ইয়াতেই থাকক, আমি কাকো বাহিৰলৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাহিৰত পৰিস্থিতি একেবাৰেই সুৰক্ষিত নহয়' ।"

সেই নিশাৰ ভয়াৱহতা আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে অভিনেতা অৰ্জুন ৰামপালে আৰু অধিক আৱেগিক হৈ এইদৰে কয়, “ৰাতি যিমানেই বাঢ়ি গৈছিল, পৰিস্থিতি সিমানেই স্পষ্ট হৈ পৰিছিল । আক্ৰমণৰ সেই ভয়াৱহ ৰূপ দেখি ভিতৰৰ পৰা কঁপি উঠিছিলোঁ । এই অভিজ্ঞতাই মোৰ মনত এক গভীৰ আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।”

তেওঁ আৰু কয়, "মোৰ জন্মদিনৰ দিনাই মই ২৬/১১-ৰ সেই নিষ্ঠুৰতা আৰু বিভীষিকা দেখিছিলোঁ । পিছদিনা পুৱা যেতিয়া মই গাড়ী চলাই ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ, মই বাটত অন্ততঃ তিনিবাৰ গাড়ীখন ৰখাব লগা হৈছিল কাৰণ মোৰ বমি হ’ব যেন লাগিছিল (অত্যধিক মানসিক চাপৰ বাবে) । যেতিয়া পৰিচালক আদিত্য ধৰে মোক 'ধূৰন্ধৰ' ছবিখনৰ বাবে ২৬/১১-ৰ দৃশ্যবোৰ বৰ্ণনা কৰি শুনাইছিল, তেতিয়াই মই জানিছিলোঁ যে মই মোৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সুযোগ পাম । মই 'ধূৰন্ধৰ' ছবিখনৰ জৰিয়তে ঠিক তাকেই কৰিলোঁ । শেষত মই মাথোঁ ইয়াকে ক’ব বিচাৰোঁ— ভাৰত মাতা কী জয় ।”

'ধূৰন্ধৰ' ছবিখনত অৰ্জুন ৰামপালৰ চৰিত্ৰ

এই ছবিখনত অৰ্জুন ৰামপালে পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI-ৰ মেজৰ ইকবালৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । কাহিনী অনুসৰি, তেওঁ মুম্বাই আক্ৰমণৰ এজন অন্যতম মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী আছিল । ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে যে কেনেকৈ তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ ৰাখি সেই ভয়াৱহ ঘটনাক উদযাপন কৰিছিল ।

'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar: The Revenge)

ছবিখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডত কাহিনীটো আৰু আগুৱাই লৈ যোৱা হৈছে । ইয়াত ৰণবীৰ সিঙে 'হামজা'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । হামজাই এক ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ অন্তত মেজৰ ইকবালক হত্যা কৰি দেশৰ হৈ প্ৰতিশোধ লয় । এই ছবিখনত সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, ৰাকেশ বেদী আৰু ছাৰা অৰ্জুনেও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

বক্স অফিচত সফলতা

'ধূৰন্ধৰ'ৰ প্ৰথম খণ্ডটোৱে বিশ্বজুৰি প্ৰায় ১,৩০০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি এক অভিলেখ গঢ়িছিল । প্ৰথম খণ্ডৰ সফলতাৰ পাছত দ্বিতীয় খণ্ডটোৱেও দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে। 'ছেকনিল্ক'ৰ (Sacnilk) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, 'ধূৰন্ধৰ ২'-এ মুক্তিৰ মাত্ৰ ৪ দিনৰ ভিতৰতে ভাৰতত ৪৫৪ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ।

