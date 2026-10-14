ভিজুৱেল মিডিয়াৰ বাবে লিখা শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ শাখাত গ্ৰেমী বিবেচনা তালিকাত অৰিজিত সিঙৰ গান
ধুৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জত অৰিজিৎ সিঙে কণ্ঠ নিগৰোৱা ‘ফিৰ ছে’ গানটো গ্ৰেমী বিবেচনাত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ ভিজুৱেল মিডিয়াৰ বাবে লিখা শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ শাখাত এই সফলতা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 12:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : অৰিজিত সিঙে নিজৰ অনুৰাগীৰ সৈতে এক ৰোমাঞ্চকৰ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ধুৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জৰ পৰা তেওঁৰ গান ‘ফিৰ ছে’ই ভিজুৱেল মিডিয়াৰ বাবে লিখা শ্ৰেষ্ঠ গীত শাখাত গ্ৰেমীৰ বিবেচনাৰ তালিকাত প্ৰৱেশ কৰিছে । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত এই খবৰটো ঘোষণা কৰি শ্ৰোতাসকলক তেওঁলোকৰ মৰম আৰু সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
কিন্তু গ্ৰেমী বিবেচনাত প্ৰৱেশ কৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে গীতটোৱে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন লাভ কৰিছে । চূড়ান্ত মনোনীতসকলক ঘোষণা কৰাৰ আগতে প্ৰথমে ট্ৰেকটোৱে ৰেকৰ্ডিং একাডেমীৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা আৰু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব ।
এই খবৰটো ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰি অৰিজিতে লিখিছে,"#ধুৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জৰ পৰা ফিৰ ছে গানটো ভিজুৱেল মিডিয়াৰ বাবে লিখা শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ শাখাত আপোনাৰ গ্ৰেমী বিবেচনাৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ৷ সকলো মৰমৰ বাবে ধন্যবাদ ।"
ধুৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জৰ সংগীতৰ ৰচনা কৰিছে শ্বাশ্বত সচদেৱে, আনহাতে ইৰছাদ কামিল আৰু কুমাৰে ইয়াৰ গীতৰ কথা লিখিছে । কিছুমান গানত বম্বে ৰকাৰেও অৰিহণা যোগাইছে ।
টি-ছিৰিজ আৰু বি৬২ ষ্টুডিঅ’ৰ এই অভিযান কেৱল ফিৰ ছে গানটোতে সীমাবদ্ধ নহয় । নিৰ্মাতাসকলে ছবিখনৰ ছাউণ্ডট্ৰেক এলবাম আৰু আন কেইবাটাও ব্যক্তিগত গীতো বিভিন্ন গ্ৰেমী শিতানত বিবেচনাৰ বাবে দাখিল কৰিছে ।
এই অভিযানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আন আন ট্ৰেকসমূহ হ’ল আৰী আৰী, জান সে গুজৰতে হে, কানহাইয়া আৰু জয়ে সাজানা । দাখিল কৰা তথ্যসমূহে বিশ্বব্যাপী সংগীত, এছিয়ান পপ, গীতৰ ৰচনা, ৰেপ, আৰু নৃত্য আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডিঙৰ সৈতে জড়িত শিতানসমূহ সামৰি লয় । এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে ছবিখনৰ সংগীতৰ প্ৰতি বহল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা ।
ছবিখনৰ সামৰণি মুহূৰ্তত ফিৰ ছে গানটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ পাকিস্তানত নিজৰ মিছন সম্পূর্ণ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহা ৰণবীৰ সিঙৰ পৰ্দাত উপস্থিতিৰ সময়ত এই গানটোৱে দৰ্শকক আৱেগিক কৰি তোলে ৷
ধুৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ
আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ধুৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ হৈছে ধুৰন্ধৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ দ্বিতীয় কিস্তি, দুয়োখন ছবিয়ে ভাৰতত ৩ হাজাৰ কোটিৰো অধিক উপাৰ্জন কৰে । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰথম খণ্ড মুক্তি পোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত ইয়াৰ ছিকুৱেল আহিছিল ।
ৰণবীৰ সিঙে এই ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ নেতৃত্ব দিয়ে, সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, অৰ্জুন ৰামপাল, ছাৰা অৰ্জুন আৰু অক্ষয় খান্নাই গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰিয় শিল্পী আগন্তুক বৰ্ষত আপোনাৰ চহৰত, অৰিজিত সিঙৰ লাইভ মিউজিক শ্ব’