প্ৰিয় শিল্পী আগন্তুক বৰ্ষত আপোনাৰ চহৰত, অৰিজিত সিঙৰ লাইভ মিউজিক শ্ব’ ৯খন চহৰত

প্ৰিয় শিল্পী আগন্তুক বৰ্ষত আপোনাৰ চহৰত, অৰিজিত সিঙৰ লাইভ মিউজিক শ্ব’ ৯খন চহৰত
সংগীত জগতত ২০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰি ২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা দেশজোৰা ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব অৰিজিত সিঙে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : নেপথ্য গায়ক অৰিজিত সিঙে সংগীতৰ জগতখনত দুটা দশক সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ এই ২০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে গায়কগৰাকীয়ে ভাৰত ভ্ৰমণ ঘোষণা কৰিছে, অৰ্থাৎ ভাৰতত তেওঁ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ৷ ২০২৭ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা মে’ মাহলৈকে ৯খন চহৰত তেওঁ লাইভ মিউজিক শ্ব’ কৰিব ৷
আহমেদাবাদ, চণ্ডীগড়, জয়পুৰ, মুম্বাই, বেংগালুৰু, নতুন দিল্লী, পুনে, ইন্দোৰ আৰু হায়দৰাবাদ তেওঁৰ এই ভাৰত ভ্ৰমণৰ অন্তৰ্গত ৷ ইতিমধ্যে এই খবৰৰ পাছত অনুৰাগীসকল উৎসাহিত হৈ পৰিছে ৷
অৰিজিত সিঙে এক বিবৃতিত কয়, "২০ বছৰীয়া এই সংগীতৰ যাত্ৰাৰ কথা ভাবি মই অতিশয় কৃতজ্ঞ অনুভৱ কৰিছোঁ । মোৰ সংগীতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশ সদায় সাধাৰণ জনতা, শ্ৰোতাসকলেই হৈ আহিছে, যিয়ে এই গীতসমূহক প্ৰাণ দিয়ে”।
তেওঁ লগতে কয়, “মই যথেষ্ট উৎসাহিত যে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি মই এই সকলো মৰম একেলগে অনুভৱ কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠান কৰি । অনেক গীত আছে, অনেক স্মৃতি আছে আৰু লগ কৰিবলৈ অনেক মানুহ আছে । মই অপেক্ষা কৰিব পৰা নাই ।”
অৰিজিত সিঙৰ কনচাৰ্টত থাকিব ৩৬০-ডিগ্ৰী অডিঅ’, কাইনেটিক এলইডি ফিক্সচাৰ, পেনোৰামিক স্ক্রীণ, লেজাৰ এৰে আৰু ষ্টেডিয়াম স্কেলৰ পাইৰ’টেকনিক্স আৰু এটা লাইভ প্ৰডাকশ্বন ৷ এই সকলোবোৰ দৰ্শকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
টীম ইনোভেশ্বনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মোহিত বিজলানীয়ে কয়, “এই পৰিসৰৰ দেশজোৰা ভ্ৰমণ দৰ্শকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ পাই আমি অপৰিসীম গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ । ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কণ্ঠক ইমানবোৰ চহৰলৈ লৈ যাব পৰাটো আমাৰ দলৰ বাবে এক গভীৰ অৰ্থপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি । এয়া এক অসাধাৰণ সংগীত কৃতিত্বৰ প্ৰতি এক প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আমি এক অভূতপূৰ্ব লাইভ ইভেণ্ট সৃষ্টি কৰি ৰোমাঞ্চিত হৈছোঁ । এই যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো সবিশেষ বিশ্বমানৰ হোৱাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, অনুৰাগীসকলক তেওঁলোকৰ দেশত আগতে কেতিয়াও দেখা নোপোৱা পৰিসৰত এক লাইভ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা হ’ব”।
এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী উপস্থাপন কৰিছে কোটাক ছলিটেয়াৰে আৰু প্ৰযোজনা আৰু প্ৰচাৰ কৰিছে টীম ইনোভেশ্বনে ।
thumpN ৰ চিইঅ’ বৰুণ খাৰে কয়, "এনে শিল্পী অতি কমেইহে আছে, যাৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ ঘোষণাই সমগ্ৰ দেশখন স্তব্ধ কৰি পেলাই- কেৱল মাত্ৰ এটা প্ৰশ্নৰ বাবে-‘টিকট কেতিয়া বিক্ৰী হ’ব’? অৰিজিত সিঙো তাৰ ভিতৰত এজন । তেওঁৰ সংগীতত মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ এক অসাধাৰণ ক্ষমতা আছে, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই শ্ব’বোৰ ঠিক তেনেকুৱাই হ’ব । হাজাৰ হাজাৰ মানুহে একে শব্দ, একে সময়তে, একে ঠাইতে গান গাব । thumpN ৰ বাবে এই ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত টিকটিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটো এটা বিশেষ সুবিধা ৷”
লগতে পঢ়ক :
অৰিজিত সিঙৰ অৱসৰৰ পাছত নতুন গীতৰ মুক্তি সন্দৰ্ভত অনুৰাগী শ্ৰোতাৰ প্ৰশ্ন?