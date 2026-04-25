অৰিজিত সিঙৰ জন্মদিন: জেকী ভাগনানী আৰু সুনীল শ্বেট্টীৰ আন্তৰিক অভিনন্দন

অৰিজিত সিঙৰ ৩৯সংখ্যক জন্মদিনত সুনীল শ্বেট্টীৰ বিশেষ শুভেচ্ছা: ‘যি কণ্ঠই সদায় হৃদয় স্পৰ্শ কৰে’ ৷

অৰিজিত সিং (Photo : IANS)
Published : April 25, 2026 at 4:07 PM IST

হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰিজিত সিঙৰ ৩৯ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে বলীউডৰ অভিনেতা সুনীল শ্বেট্টী আৰু জেকী ভাগনানীয়ে তেওঁক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । সুনীল শ্বেট্টীয়ে অৰিজিত সিঙক নিজৰ 'আটাইতকৈ প্ৰিয়' (absolute favourite) শিল্পী বুলি অভিহিত কৰি কয় যে, অৰিজিত সিঙৰ কণ্ঠই সদায় সকলোৰে 'হৃদয় স্পৰ্শ কৰে'। আনহাতে, জেকী ভাগনানীয়েও গায়কগৰাকীক তেওঁৰ এই সংগীতৰ যাদু এনেদৰেই বৰ্তাই ৰাখিবলৈ শুভকামনা জনায় ।

প্ৰসিদ্ধ গায়ক অৰিজিত সিঙৰ জন্মদিন উপলক্ষে অভিনেতা সুনীল শ্বেট্টীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘X’ (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ৰ জৰিয়তে এক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । সুনীল শ্বেট্টীয়ে লিখে, “যিটো কণ্ঠই সদায় হৃদয় স্পৰ্শ কৰে, সেই কণ্ঠৰ গৰাকী মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় অৰিজিত সিঙলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । ভগৱানে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু আপুনি এনেদৰেই সুৰৰ যাদু বিলাই যাওঁক ।”

উল্লেখ্য যে, অৰিজিত সিঙে ‘ৰাবতা’, ‘য়াৰিয়াঁ’, ‘ফিৰ লে আয়া দিল’ আৰু ‘দিল্লীৱালী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড’ৰ দৰে বহুকেইটা জনপ্ৰিয় হিট গীত উপহাৰ দিছে ।

জেকী ভাগনানীয়ে কণ্ঠশিল্পী অৰিজিত সিঙক তেওঁৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই কয় যে ‘সুন’ না সংগেমৰমৰ’ (Suno na sangemarmar) গীতটো কেৱল এটা গান হৈ থকা নাই, ই এক মধুৰ স্মৃতিত পৰিণত হৈছে । এই চিৰসেউজ গীতটো উপহাৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁ অৰিজিত সিঙক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আৰু অনাগত দিনত এনেদৰেই সুৰৰ যাদু বিলাই যাবলৈ শুভকামনা জনায় ।

অৰিজিত সিঙক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা (Photo : Instagram)

প্ৰসংগক্ৰমে, ২০১৪ চনত মুক্তি পোৱা ৰাজনৈতিক-প্ৰেম কাহিনীৰ ছবি ‘য়ংগিস্তান’ (Youngistaan)ৰ এইটো এটা অতি জনপ্ৰিয় গীত । এই ছবিখনত নেহা শৰ্মা আৰু ফাৰুক শ্বেখেও অভিনয় কৰিছিল । উল্লেখ্য যে, ২০১৩ চনৰ ২৮ ডিচেম্বৰত অভিনেতা ফাৰুক শ্বেখৰ মৃত্যুৰ পিছত মুক্তি পোৱা ই তেওঁৰ অন্তিমখন চলচ্চিত্ৰ আছিল ।

অৰিজিত সিঙে মিথুনৰ পৰিচালনাত ‘মাৰ্ডাৰ ২’ (Murder 2) ছবিৰ ‘ফিৰ মোহব্বত’ (Phir Mohabbat) গীতটিৰ জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ২০০৯ চনত ৰেকৰ্ডিং কৰা এই গীতটো ২০১১ চনত মুক্তি পাইছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰীতমৰ সৈতে চাৰিখন ছবিত কাম কৰিছিল ।

২০২৬ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে বলীউডৰ ‘প্লেবেক ছিংগিং’ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰে । অৱশ্যে, অৱসৰৰ পাছতো তেওঁৰ গীতসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে মুক্তি পাই থকাৰ সন্দৰ্ভত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ এক স্পষ্টীকৰণ দিয়ে । তেওঁ জনাই যে নতুন কোনো কাম হাতত নল'লেও তেওঁৰ হাতত বহুকেইটা আধৰুৱা প্ৰকল্প জমা হৈ আছে, যিবোৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে মুক্তি পাই থাকিব । এই গীতসমূহ সমগ্ৰ ২০২৬ চনটোত আৰু সম্ভৱতঃ আগন্তুক বছৰটোলৈও মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অৰিজিত সিঙে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ উদ্দেশ্যে এক আবেগিক বাৰ্তা লিখিছিল, “এই বাৰ্তাটো কেৱল মোৰ শ্ৰোতাসকলৰ বাবে । যদি আপুনি মোৰ শ্ৰোতা নহয়, তেন্তে নপঢ়াকৈ আগুৱাই যাবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ । নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধুসকল ! মই কেৱল আপোনালোকক ক’ব বিচাৰো যে মই আপোনালোকক বহুত ভাল পাওঁ । এই নিৰ্দয় পৃথিৱীখনত আপোনালোকৰ মৰম আৰু দয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ ।”

তেওঁ আৰু লিখে, “যদিও মই নতুন কাম লোৱা বন্ধ কৰিছোঁ, তথাপিও মোৰ হাতত বহুতো গীত আধৰুৱা হৈ আছে । মই সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । কাকো বুজাই থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপুনি কিমানবাৰ বুজাব ? মোৰ বহুতো আধৰুৱা গান আছে, যিবোৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মুক্তি পাই থাকিব ।”

“এই গীতসমূহ সমগ্ৰ বছৰজুৰি আৰু হয়তো অহা বছৰলৈকেও মুক্তি পাব পাৰে । সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকক । এই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক । আপোনালোকৰ শৰীৰৰ পৰা ‘স্পাইক প্ৰটিন’ (spike proteins) আঁতৰাওক, ৫-জি (5G) নেটৱৰ্ক ত্যাগ কৰক, কিতাপ পঢ়ক, ইজনে সিজনক ভাল পাওঁক আৰু ধ্যান কৰক । জয় দেৱী ।”

