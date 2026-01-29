ছবি পৰিচালনাৰ দিশে অৰিজিত সিং ! বিখ্যাত অভিনেতাৰ কন্যাই সেই ছবিৰেই ঘটাব নেকি অভিষেক ?
শেহতীয়াকৈ চিনেমাৰ নেপথ্য গায়ক হিচাপে অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা অৰিজিত সিঙে ছবি নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 12:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : কণ্ঠশিল্পী অৰিজিত সিঙে প্লেবেক গায়কীৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি অনুৰাগীক স্তম্ভিত কৰি তোলে । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট অনুসৰি বৰ্তমানৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কোনো নতুন এচাইনমেণ্ট গ্ৰহণ নকৰে । খবৰ অনুসৰি, অৰিজিত সিঙে এতিয়া ছবি নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এখন চিনেমা পৰিচালনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
নিউজৱায়াৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অৰিজিত সিঙে এক দীৰ্ঘসময় ধৰি নিজৰ পৰিচালনাৰ প্ৰজেক্টটোৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে । ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই জনোৱা মতে, "তেওঁ এক দীঘলীয়া সময় ধৰি ইয়াৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰি আছে আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে তেওঁৰ সময় আৰু কষ্টৰ প্ৰয়োজন । বহু অফাৰৰ মাজত তেওঁ এই কাম কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ।" ব্যক্তিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে অৰিজিতে তেওঁৰ ছবি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব বিচাৰে আৰু সদ্যহতে গায়কীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
সূত্ৰটোৱে আৰু কয় যে অৰিজিত সিঙে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপেই এতিয়া নিজৰ কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিব । "তেওঁ পৰিচালকৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিব । এইটো এবছৰমানৰ বাবে বিৰতিৰ দৰেই ।" প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই পৰ্যায়টো এবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলিব পাৰে, এই সময়ছোৱাত গায়কজনে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ প্ৰথমখন ছবি পৰিচালনাত মনোনিৱেশ কৰিব ।
নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ কন্যা শ্বোৰাক লৈ ছবি পৰিচালনা কৰিব নেকি অৰিজিত সিঙে ?
একেটা প্ৰতিবেদনতে, এই ছবিখনত নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ কন্যা শ্বোৰা ছিদ্দিকীক দেখা যাব পাৰে বুলিও দাবী কৰা হৈছে । যদিও এতিয়ালৈকে অৰিজিত সিং বা নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ তৰফৰ পৰা কোনো ঘোষণা অহা নাই, তথাপিও সূত্ৰৰ মতে এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে শ্বোৰাই অভিনয় জগতত অভিষেক ঘটাব পাৰে ।
২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীয়ে শ্বোৰা ছিদ্দিকীয়ে এটা বিশেষ দৃশ্য পৰিৱেশন কৰা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, যিটোৱে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । এই ক্লিপটো দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰে, বহু ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁৰ অভিনয় দক্ষতাক প্ৰশংসা কৰে । বহু অনলাইন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে তেওঁৰ অভিনয়ত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখুৱাইছে আৰু ছবিত অভিনয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যত আছে ।
আনহাতে, অৰিজিত সিঙৰ অৱসৰৰ পোষ্টে আজিও অনুৰাগীক আৱেগিক কৰি ৰাখিছে । তেওঁৰ বাৰ্তাত গায়কজনে শ্ৰোতাসকলক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নতুন প্লেবেক গায়কীৰ কাম গ্ৰহণ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
তেওঁ লিখিছে, "নমস্কাৰ, সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল । শ্ৰোতা হিচাপে ইমান বছৰে মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । মই ঘোষণা কৰি সুখী যে এতিয়াৰ পৰা প্লেবেক কণ্ঠশিল্পী হিচাপে কোনো নতুন এচাইনমেণ্ট ল’ব নোৱাৰিম । মই এয়া বন্ধ কৰিছো । এটা আচৰিত যাত্ৰা আছিল ।"
বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰা অৰিজিতে তুম হি হো, চান্না মেৰেয়া, ৰাবতা আৰু অগৰ তুম সাথ হোকে ধৰি তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা কেইবাটাও গীত আগবঢ়াইছে । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন । এতিয়ালৈকে ছবিখনৰ শিৰোনাম বা মুক্তিৰ সময়সীমা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক : অৱসৰৰ সিদ্ধান্ত অৰিজিতৰ, আন শিল্পীসকলৰ প্ৰশ্ন-এতিয়াই কিয় ?