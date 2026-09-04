ETV Bharat / entertainment

আমি মুছলমান নেকি ? ফাৰহানৰ প্ৰশ্নত পিতৃ জাভেদ আখটাৰে কৈছিল, ‘ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই’

লেখক, গীতিকাৰ জাভেদ আখটাৰে তেওঁৰ দুই সন্তান ফাৰহান আৰু জোয়া আখটাৰৰ লালন-পালন আৰু ধৰ্ম সম্পৰ্কে তেওঁৰ চিন্তা সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷

Are We Muslim- How Javed Akhtar Raised Farhan and Zoya Beyond the Boundaries of Religion
জাভেদ আখটাৰৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চিন্তাধাৰা আৰু দুই সন্তান ফাৰহান-জোয়াৰ অনন্য লালন-পালন (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিখ্যাত গীতিকাৰ তথা লেখক জাভেদ আখটাৰ নিজৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ বাবে বহুতৰ মাজত জনপ্ৰিয় ৷ নিজৰ চিন্তা-চৰ্চা অতি নিৰ্ভীকভাৱে তেওঁ জনসাধাৰণৰ আগত তুলি ধৰে ৷ বহু মঞ্চত তেওঁ ঘৰুৱা পৰিৱেশ, দুই সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ মানসিকতা আৰু ধৰ্মক লৈ তেওঁ কি ভাৱে, এই বিষয়ে খোলাখুলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ নাস্তিক বুলি বহু সময়ত তেওঁ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ৷

জাভেদ আখটাৰৰ সন্তানে কোনটো ধৰ্ম মানি চলে ?

প্ৰশ্নটো আচলতে তেওঁৰ পুত্ৰ ফাৰহান আখটাৰৰ সৈতে জড়িত । জাভেদ আখটাৰৰ মতে, যেতিয়া ফাৰহানৰ বয়স ৭ বা ৮ বছৰ আছিল, তেতিয়া তেওঁ স্কুলৰ পৰা উভতি আহিয়েই লগে লগে দেউতাকক সুধিছিল, "আমি মুছলমান নেকি ?" বহু বছৰৰ পূৰ্বে পুত্ৰই সোধা সেই প্ৰশ্নটো আজিও জাভেদ আখটাৰৰ মনত আছে । জাভেদে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে, তেওঁ কেতিয়াও ফাৰহান আৰু জোয়া আখটাৰক কোনো নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত কৰা নাছিল । বয়স বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু ঘৰৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰ্মীয় পৰিচয় জাপি দিয়া হোৱা নাছিল ।

এক বাৰ্তালাপত জাভেদে কয়, "মোৰ সন্তানসকল 'ধৰ্মনিৰপেক্ষ'—অৰ্থাৎ তেওঁলোক কোনো ধৰ্মৰ লগত জড়িত নহয় । হয়তো মোৰ ঠাইত আন কোনোবা পিতৃ থকাহেঁতেন ইতিমধ্যে সন্তানক ধৰ্মৰ বিষয়ে শিকাই দিলেহেঁতেন । শিশুৰ বয়স যেতিয়া ১১/১২ বছৰ হয়, তেতিয়াই তেওঁলোক ধৰ্মৰ বিষয়ত অৱগত হ’বলৈ ধৰে ৷ সাধাৰণতে নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি সচেতন হৈ পৰে । মোৰ মনত আছে যেতিয়া ফাৰহানৰ বয়স প্ৰায় সাত-আঠ বছৰ আছিল; এদিন স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিয়েই তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ লৰালৰিকৈ দৌৰি গৈছিল ৷ কান্ধত থকা স্কুলৰ বেগটো লৈয়েই কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সুধিবলৈ তেওঁ মোৰ কাষ পাইছিলগৈ ৷ ফাৰহানে মোক সুধিছিল, 'আমি মুছলমান নেকি ?"

জাভেদে কয় তেওঁ ফাৰহানক এইদৰে বুজাইছিল যে, যেতিয়া সন্তান জন্ম হয়, তেতিয়া তেওঁলোক কোনো নিৰ্দিষ্ট চহৰত জন্ম হয়, যেনে পুনে, মুম্বাই, আগ্ৰা, আহমেদাবাদ, লণ্ডন বা নিউয়ৰ্ক । তেওঁৰো জন্ম একেদৰেই হৈছিল । এজন ব্যক্তিয়ে কোনখন চহৰ বা কোনটো সম্প্ৰদায়ত জন্মগ্ৰহণ কৰে সেয়া ডাঙৰ কথা নহয় । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব কেনেধৰণৰ ? তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ফাৰহান আৰু জোয়া কোনো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত নহয় ।

ফাৰহান আৰু জোয়া আখটাৰ পিতৃৰ অতি ঘনিষ্ঠ । দুয়ো জাভেদ আখটাৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰথম পত্নী হানি ইৰাণীৰ সন্তান । পিছত আখটাৰে শ্বাবানা আজমীক বিয়া পাতে । শ্বাবানাৰ সৈতেও ফাৰহান আৰু জোয়াৰ সম্পৰ্ক অতি মধুৰ ৷ দুই সন্তানৰ সফলতাক লৈ সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰে গীতিকাৰগৰাকীয়ে ।

জাভেদ আখটাৰৰ মতে, তেওঁৰ দুয়ো সন্তানে নিজৰ পৰিচয় খোদিত কৰি সম্পূৰ্ণ নিজৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সফলতা লাভ কৰিছে; ইয়াত তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ কোনো ভূমিকা নাই । তেওঁ কয়, "মোৰ সন্তানে সফলতা লাভৰ বাবে কেতিয়াও আপোচ কৰা নাছিল । নাম, খ্যাতি বা ধনৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে লেতেৰা বা অশ্লীল কামত লিপ্ত হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি চলি আছে ।"

লগতে পঢ়ক : ধৰ্মৰ ঊৰ্ধ্বত ভাৰতীয় সংস্কৃতি: হিন্দু পৰম্পৰাৰ মহানতাক লৈ জাভেদ আখটাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য

TAGGED:

জাভেদ আখটাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ
হানি ইৰাণী আৰু শ্বাবানা আজমী
জাভেদ আখটাৰৰ পৰিয়াল
ফাৰহান আখটাৰৰ ধৰ্ম
ARE WE MUSLIM FARHAN AKHTAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.