ৰামায়ণৰ সংগীতৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ ১০-১২খন ছবি নাকচ কৰিছিল এ আৰ ৰহমানে
এ আৰ ৰহমানে ৰামায়ণৰ বাবে ১০-১২খন ছবি নাকচ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তিনি বছৰ ধৰি হানছ্ জিমাৰৰ সৈতে সংগীত নিৰ্মাণত ব্যস্ত আছিল তেওঁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 12:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : এ আৰ ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে যে, তেওঁ নিতেশ তিৱাৰীৰ ৰামায়ণ সংগীতত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰিবলৈ কেইবাজনো বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ প্ৰস্তাৱকে ধৰি প্ৰায় ১০-১২টা চলচ্চিত্ৰ প্ৰজেক্ট নাকচ কৰিছিল । অভিলাষী পৌৰাণিক মহাকাব্যখনৰ বাবে হলীউডৰ বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হানছ্ জিমাৰৰ সৈতে হাত মিলাই ৰহমানে ৷ অস্কাৰ বিজয়ী সুৰকাৰগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ তিনি বছৰ ধৰি ছবিখনৰ সংগীতৰ বিকাশ আৰু বিভিন্ন সংগীতৰ ধাৰণা অন্বেষণ কৰিছিল ।
দেওবাৰে ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভাষণ দি ৰহমানে ছবিখনৰ পটভূমি সংগীতৰ আঁৰৰ সৃষ্টিশীল প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কয় । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, দলটোৱে চূড়ান্ত ৰচনাসমূহত উপনীত হোৱাৰ আগতে কিছুমান সংগীতৰ বিষয়বস্তুৰ কেইবাটাও সংস্কৰণৰ মাজেৰে গৈছিল । "আমি তিনি বছৰ ধৰি ৰামায়ণৰ সংগীত, থিম আৰু সকলো কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে কিছুমানৰ, ১২-১৩টা সংস্কৰণ আছে । ৰাৱণ তাণ্ডৱৰ আচলতে ১২-১৩টা সংস্কৰণ আছিল আৰু তাৰ পিছত আমি অৱশেষত এটা সংস্কৰণ পাইছিলোঁ যিটো সকলোৱে ভাল পাইছিল ।"
সুৰকাৰগৰাকীয়ে প্ৰকল্পটোৰ ওপৰত একেলেথাৰিয়ে মনোনিৱেশ কৰি থাকিবলৈ এৰি দিবলগীয়া পেছাদাৰী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়েও কয় । একাধিক ছবিত মনোযোগ বিভাজন কৰাতকৈ ৰামায়ণৰ জগতখনত নিমগ্ন হৈ থাকিবলৈ বিচৰা বুলি ৰহমানে কয় । "ৰামায়ণৰ বাবেই মই প্ৰায় ১০-১২খন চিনেমা এৰিলোঁ, কেৱল এখনতে নিয়োজিত হৈ থাকিবলৈ । বহু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাঙৰ ছবি নিৰ্মাতাক না ক’লোঁ আৰু মই ইয়াৰ বাবে গৌৰৱান্বিত । মই ভাবো মই ইয়াক উপভোগ কৰি আছোঁ ।"
প্ৰজেক্ট বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি ৰহমানে লগতে কয়, "মই তেতিয়াহে সন্মতি জনাও যেতিয়া মই এটা প্ৰজেক্টক সঁচাকৈয়ে ভাল পাওঁ আৰু মই ইয়াক উপভোগ কৰো; ই মোৰ কলাত্মক জ্ঞানক পুষ্টি দিয়ে আৰু মোৰ গোটেই দলটোৱে উত্তেজিত হয় ।"
Music has a beautiful way of bringing different worlds together. Collaborating with @HansZimmer on Ramayana has been a special creative journey, exploring new musical possibilities while staying true to the soul of this timeless epic. Grateful to be part of this journey, with so much more to explore and share with you all. #Ramayana #HansZimmer @WorldOfRamayana— A.R.Rahman (@arrahman) November 3, 2026
এ আৰ ৰহমান আৰু হানছ্ জিমাৰৰ সংগীত সহযোগিতা
ৰামায়ণক লৈ এটা ডাঙৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে ৰহমান আৰু হানছ্ জিমাৰৰ সহযোগিতা । সুকীয়া সংগীত পটভূমিৰ দুগৰাকী সুৰকাৰক একত্ৰিত কৰা এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে এনে এক সংগীত সৃষ্টি কৰা যিয়ে ভাৰতীয় মহাকাব্যৰ সাংস্কৃতিক শিপাৰ সৈতে বিশ্বব্যাপী চিনেমা নিৰ্মাণৰ পৰিসৰক সংযোগ কৰে ।
ৰহমানে পূৰ্বে জিমাৰৰ সৈতে কাম কৰাটোক বিশেষ সৃষ্টিশীল যাত্ৰা বুলি অভিহিত কৰিছিল । এক্সত নিজৰ চিন্তাধাৰা শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছিল, "সংগীতৰ বিভিন্ন জগতক একত্ৰিত কৰাৰ এক সুন্দৰ উপায় আছে । হানছ্ জিমাৰৰ সৈতে ৰামায়ণত সহযোগিতা কৰাটো এটা বিশেষ সৃষ্টিশীল যাত্ৰা আছিল ৷ এই যাত্ৰাৰ অংশ হ’বলৈ পোৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞ আৰু আপোনালোকৰ সৈতে আৰু বহুত কিছু আৱিষ্কাৰ আৰু ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ আছে ৷” আগন্তুক সংগীত যাত্ৰাৰ বিষয়ে তেওঁৰ উত্তেজনা প্ৰকাশ কৰি ৰহমানে আৰু কয় যে, আৰু বহুত কিবাকিবি অন্বেষণ আৰু দৰ্শকৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিবলগীয়া আছে ।
ৰামায়ণৰ ছাউণ্ডট্ৰেকত অৰিজিত সিং আৰু শ্ৰেয়া ঘোষালৰ কণ্ঠত জয় জয় ৰাম, বিশাল দাদলানীৰ কণ্ঠত ৰাৱণ তাণ্ডৱক শ্ৰোতাই খুব পছন্দ কৰিছে । আন এটা ট্ৰেক সীতাছ এছপিৰেশ্বনত এ.আৰ. আমিন, বৈশালী সামন্ত, ৰক্ষিতা সুৰেশ আৰু অন্তৰা নন্দীয়ে কণ্ঠদান কৰিছে । কবি কুমাৰ বিশ্বাসে গীতৰ কথা ৰচনা কৰাৰ বিপৰীতে এই এলবামটোত জয় জয় ৰামৰ অৰ্কেষ্ট্ৰা সংস্কৰণ আৰু ৰহমান আৰু জিমৰৰ দ্বাৰা ৰচিত ৰামা থিমো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ৷
অৱশ্যে ৰামায়ণৰ সংগীতো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । একাংশ শ্ৰোতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে, ৰচনাবোৰ এনে এক বিশাল অভিযোজনৰ প্ৰত্যাশাৰ সৈতে খাপ খাব পাৰিছেনে? বিশেষকৈ ৰাৱণ তাণ্ডৱে ইয়াৰ শব্দ আৰু তীব্ৰতাক লৈ আলোচনাৰ সূচনা কৰাৰ বিপৰীতে ‘মংগল ৰং’ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কাৱালী প্ৰভাৱক লৈ কিছুমান শ্ৰেণীৰ লোকৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ৰামায়ণৰ সকলো তথ্য
নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ৰামায়ণ ৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে ৷ দুটা খণ্ডত চিনেমাখন দৰ্শকৰ মাজলৈ আহিব ৷ নমিত মালহোত্ৰা আৰু যশে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনত ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী, ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশ, হনুমানৰ চৰিত্ৰত ছানী দেওল আৰু লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত ৰবি ডুবেই অভিনয় কৰিছে । ৫ নৱেম্বৰত প্ৰথম খণ্ডই মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে সমালোচকৰ ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । দ্বিতীয় খণ্ডৰ মুক্তিৰ নিশ্চয়তা এতিয়াও ঘোষণা হ’বলৈ বাকী ।
লগতে পঢ়ক : হানছ্ জিমাৰৰ সৈতে সহযোগিতা বিশেষ সৃষ্টিশীল যাত্ৰা: এ আৰ ৰহমান