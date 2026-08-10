চেন্নাইত দুৰ্ঘটনাত পতিত সংগীত পৰিচালক এ আৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ এ আৰ আমিন
চেন্নাইত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত এ আৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ আমিন; মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় দুয়োখন গাড়ী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 10:03 AM IST
হায়দৰাবাদ : সংগীত পৰিচালক এ আৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ আমিন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ৷ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি থকা বাহনখন এক পথ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় । আমিন আৰু গাড়ীত থকা আন সকলো লোক সুৰক্ষিত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, প্ৰখ্যাত সংগীত পৰিচালক এ আৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ এ আৰ আমিন চেন্নাইৰ গুইণ্ডীস্থিত কাথিপাৰা ফ্লাইঅভাৰৰ সমীপত এক পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি, আমিন আৰু তেওঁৰ বন্ধু কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বিলাসী বাহনখন কয়াম্বেদুৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন টেক্সীৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় ।
দুৰ্ঘটনাটোত পতিত হোৱা আমিন আৰু বাকীসকল লোক সামান্য আঘাতৰেই কথমপি ৰক্ষা পৰে । বৰ্তমানলৈকে কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ অহা নাই । আৰক্ষী বিষয়াসকলে এই ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, এ আৰ আমিনে শেহতীয়াকৈ ৰাম চৰণৰ অভিনীত 'পেড্ডী' চলচ্চিত্ৰৰ 'চিকিৰি চিকিৰি' গীতটোৰ তামিল সংস্কৰণত কাম কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও, তেওঁ জছলীন ৰয়েলৰ সৈতে মিলি 'ভিগী ভিগী' নামৰ এটা স্বতন্ত্ৰ একক গীত গাইছিল, য'ত দুলকৰ ছলমান আৰু মৃণাল ঠাকুৰে অভিনয় কৰিছে ।
আনহাতে, এই বছৰ এ আৰ ৰহমানৰ তিনিখন ছবি মুক্তি পাইছে— জি-৫ প্লেটফৰ্মত পোনপটীয়াকৈ মুক্তি পোৱা ছবি 'গান্ধী টক্ছ', ৰাম চৰণৰ 'পেড্ডী' আৰু ইমতিয়াজ আলীৰ 'মে ৱাপছ আউংগা' । এতিয়া তেওঁৰ হাতত কেইবাখনো অতি প্ৰত্যাশিত ছবি আছে, যাৰ ভিতৰত 'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১ আৰু ২', 'বটৱাৰা ১৯৪৭', 'মুন ৱাক' আৰু ধনুশ-মাৰি ছেলভাৰাজৰ নাম ঠিক নোহোৱা এটা প্ৰকল্প অন্যতম ।
লগতে পঢ়ক : বিতৰ্কৰ মাজত ৰহমানৰ কাষত আমিন-ৰহিমা-খাটিজা, সমালোচকক তীক্ষ্ণ উত্তৰ