হান্স জিমাৰৰ সৈতে সহযোগিতা বিশেষ সৃষ্টিশীল যাত্ৰা: এ আৰ ৰহমান
এ আৰ ৰহমানে মুক্তি পাবলগীয়া ছবি ‘ৰামায়ণ’ত হান্স জিমাৰৰ সৈতে সহযোগিতাক ‘বিশেষ সৃষ্টিশীল যাত্ৰা’ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 4:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : অস্কাৰ বিজয়ী সুৰকাৰ এ আৰ ৰহমানে হলীউডৰ প্ৰখ্যাত সুৰকাৰ হান্স জিমাৰৰ সৈতে আগন্তুক ছবি ‘ৰামায়ণ’ৰ বাবে সহযোগিতা কৰিছে ৷ এই যাত্ৰাক তেওঁ ‘বিশেষ সৃষ্টিশীল যাত্ৰা’ বুলি অভিহিত কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে, এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কালজয়ী মহাকাব্যখনৰ প্ৰকৃত অৰ্থত হাত নিদিয়াকৈ নতুন সংগীতৰ সম্ভাৱনাৰ সন্ধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
জিমাৰৰ সৈতে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰহমানে নিজৰ চিন্তাধাৰা ব্যক্ত কৰে আৰু অভিলাষী প্ৰকল্পটোৰ অংশ হোৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
Music has a beautiful way of bringing different worlds together. Collaborating with @HansZimmer on Ramayana has been a special creative journey, exploring new musical possibilities while staying true to the soul of this timeless epic. Grateful to be part of this journey, with so much more to explore and share with you all. #Ramayana #HansZimmer @WorldOfRamayana— A.R.Rahman (@arrahman) November 3, 2026
এক্সত ৰহমানে লিখিছে, "সংগীতৰ বিভিন্ন জগতক একত্ৰিত কৰাৰ এক সুন্দৰ উপায় আছে ।"
“@HansZimmer সৈতে ৰামায়ণত সহযোগিতা কৰাটো এটা বিশেষ সৃষ্টিশীল যাত্ৰা আছিল ৷ এই যাত্ৰাৰ অংশ হ’বলৈ পোৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞ আৰু আপোনালোকৰ সৈতে আৰু বহুত কিছু আৱিষ্কাৰ আৰু ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ আছে,” তেওঁ যোগ কৰে ।
আগন্তুক সংগীত যাত্ৰাৰ বিষয়ে তেওঁৰ উত্তেজনা প্ৰকাশ কৰি ৰহমানে আৰু কয় যে, আৰু বহুত কিবাকিবি অন্বেষণ আৰু দৰ্শকৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিবলগীয়া আছে ।
এই সহযোগিতাই ভাৰতীয় মহাকাব্য ‘ৰামায়ণ’ৰ চিনেমা অভিযোজনৰ বাবে ভিন্ন সংগীত পটভূমিৰ দুগৰাকী বিখ্যাত সুৰকাৰক একত্ৰিত কৰিছে ।
‘ৰামায়ণ’ত ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী, ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশ, হনুমানৰ চৰিত্ৰত ছানী দেওল আৰু লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত ৰবি ডুবেই অভিনয় কৰিছে ।
নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনা আৰু নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰাইম ফ’কাচ ষ্টুডিঅ’ৰ প্ৰযোজিত, আঠবাৰৰ একাডেমী বঁটা বিজয়ী ভিজুৱেল ইফেক্ট আৰু প্ৰডাকশ্বন ষ্টুডিঅ' ডিএনইজি আৰু যশৰ মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনছৰ সৈতে সহযোগিতাত ৰামায়ণক দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি চিনেমা হলত মুক্তি পাব ১ম খণ্ড ।
লগতে পঢ়ক :
পাকিস্তানত ৰামায়ণৰ জ্বৰ, কৰাচীৰ এটা মন্দিৰত পোষ্টাৰ