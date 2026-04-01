অজয় দেৱগণৰ ধেমালিৰ বাবে হ’লহেঁতেন বিবাহ বিচ্ছেদ ! জানক বলীউডৰ এনে কিছুমান আচৰিত কাহিনী
এপ্ৰিল ফুল স্পেচিয়েল: কেমেৰাৰ আঁৰৰ বলীউ, তাৰকাসকলৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আৰু আমোদজনক ধেমালিসমূহ ৷ বলীউডৰ ৫ জন তাৰকাৰ আমোদজনক কাহিনী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল ফুলৰ দিনটোত বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ শ্বুটিং ছেটৰ কিছুমান আমোদজনক ধেমালিৰ কাহিনী পঢ়ুৱলৈ আগবঢ়াইছোঁ । কাহিনীবোৰত আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব কিদৰে অক্ষয় কুমাৰৰ উপস্থিত বুদ্ধি, অজয় দেৱগণৰ ভয়ংকৰ ধেমালি আৰু ৰোহিত শ্বেট্টীৰ এক্সনধৰ্মী ধেমালিয়ে ক্ৰু মেম্বাৰসকলক আচৰিত কৰাৰ লগতে হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছিল ।
আজি এপ্ৰিল ফুলৰ দিনটোত বলীউডৰ কিছুমান আটাইতকৈ আমোদজনক আৰু আচৰিত ধেমালিৰ (Pranks) কাহিনী জানো আহক । অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক পৰ্দাত গহীন চৰিত্ৰত দেখা গ’লেও, কেমেৰাৰ আঁৰত তেওঁলোকৰ বহুতৰে এক দুষ্টালিভৰা ৰূপ থাকে । শ্বুটিং ছেটত কৰা ভয়ংকৰ ধেমালিয়েই হওক বা নিৰ্দোষ ধেমালিয়েই হওক, বলীউডত এনে বহু অভিনেতা আছে যিয়ে নিজৰ সহকৰ্মীসকলক হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱাৰ লগতে কেতিয়াবা ভয়ত থতমতো খুৱাইছে ।
অজয় দেৱগণ, লতা মংগেশকাৰ, অক্ষয় কুমাৰ আৰু অন্যান্য তাৰকাসকলৰ সৈতে জড়িত এনে কিছুমান কম জনপ্ৰিয় আমোদজনক কাহিনী তলত উল্লেখ কৰা হ’ল ।
'সিংঘম ৰিটাৰ্ণছ'ৰ ছেটত অজয় দেৱগণ আৰু ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ভূতৰ ধেমালি
অজয় দেৱগণক যদিও আমি 'দৃশ্যম' বা 'সিংঘম'ৰ দৰে বোলছবিৰ গম্ভীৰ চৰিত্ৰৰ বাবে জানো, কিন্তু বাস্তৱ জীৱনত তেওঁৰ এটা দুষ্টালিভৰা দিশো আছে । হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত 'সিংঘম ৰিটাৰ্ণছ'ৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়ত পৰিচালক ৰোহিত শ্বেট্টীৰ সৈতে মিলি তেওঁ এটা ভয়ংকৰ ধেমালি (Prank) কৰিছিল । তেওঁলোকে এজন স্পট বয়ক লগত লৈ আগতীয়াকৈ এই পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁলোকে ল’ৰাজনক বগা কাপোৰ পিন্ধাইছিল আৰু গোটেই ছেটত খবৰ বিয়পাই দিছিল যে সেই ঠাইখনত ভূত আছে ।
যিহেতু শ্বুটিং ৰাতিৰ ভাগত হৈছিল আৰু ঠাইখন একেবাৰে নিৰ্জন আছিল, সেয়েহে শ্বুটিং ইউনিটৰ সদস্যসকল আগৰে পৰাই অলপ ভয় খাই আছিল । তাৰ মাজতে হঠাতে দূৰৈত সেই "ভূত"টো দেখা পাই বহুতৰে মাজত হুৱাদুৱা লাগিল । আনকি তেওঁলোকে হোটেলৰ কোঠাতো ভূতৰ গল্প কৈ সকলোকে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিছু সময়ৰ বাবে গোটেই পৰিৱেশটোৱে হাহাকাৰময় হৈ পৰিছিল, কিন্তু পিছত যেতিয়া সকলোৱে আচল সঁচা কথাটো গম পালে, তেতিয়া কোনেও হাঁহি ৰখাব পৰা নাছিল ।
চৰম ধেমালি: যাৰ বাবে হ’লহেঁতেন ‘বিবাহ বিচ্ছেদ’
অজয় দেৱগণ আৰু ৰোহিত শ্বেট্টীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে অতীতত তেওঁলোকৰ কিছুমান ধেমালি সীমাৰ বাহিৰলৈ গৈছিল । ৰণবীৰ আল্লাহবাদিয়াৰ এটা প’ডকাষ্টত তেওঁলোকে কথা পাতিছিল তেওঁলোকৰ কিছুমান চৰম ধেমালিৰ বিষয়ে । শ্বেট্টীয়ে এটা আচৰিত ঘটনা মনত পেলাই কয় যে, তেওঁলোকে এবাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্বন টীমৰ এজন সদস্যৰ ঘৰলৈ এগৰাকী মহিলা আৰু কেইটামান ল’ৰা-ছোৱালী পঠিয়াই দিছিল । তেওঁলোকে মহিলাগৰাকীক সেই সদস্যজনৰ ‘প্ৰথম পত্নী’ বুলি পৰিচয় দিবলৈ কৈছিল । পৰিস্থিতিটো ইমান বাস্তৱসন্মত হৈ পৰিছিল যে ইয়াৰ ফলত সদস্যজনৰ ঘৰত এক ভয়াৱহ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
অজয়ে ধেমালি কৰি লগতে কয় যে তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ ধেমালিয়ে হয়তো এটা বা দুটামান বিবাহ বিচ্ছেদ কৰোৱাতো অৰিহণা যোগাইছিল । তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে যে আগৰ দিনত কোনোবাই বেয়া পাব নেকি সেইটো লৈ তেওঁলোকে বিশেষ চিন্তা কৰা নাছিল । অৱশ্যে, বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে কাৰোবাৰ লগত ধেমালি কৰাৰ আগতে বহুত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে ।
'ওমকাৰা'ৰ ছেটত ভাঙৰ লাডুৰ আমোদজনক ঘটনা
অজয় দেৱগণৰ ধেমালিৰ কাহিনী ইমানতে শেষ নহয় । কষ্টিউম ডিজাইনাৰ ডলী আহলুৱালীয়াই এবাৰ 'ওমকাৰা'ৰ শ্বুটিং ছেটত ঘটা এটা আমোদজনক ঘটনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল । তেওঁ জনাইছিল যে অজয় দেৱগণ আৰু বিবেক ওবেৰয়ে ছেটলৈ ভাঙৰ লাডু লৈ আহিছিল । সেই লাডু খোৱাৰ পিছত শ্বুটিং গোটৰ কেইবাজনো সদস্যৰ মূৰ ঘূৰাবলৈ ধৰে আৰু একাংশ অজ্ঞান হৈ পৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
পৰিচালক বিশাল ভাৰদ্বাজ এই ঘটনাত বিৰক্ত হৈছিল যদিও তেওঁ জানিছিল যে এইটো কেৱল এক ধেমালিৰ বাবেহে কৰা হৈছিল । ছেটত সৃষ্টি হোৱা সেই বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ পাছতো গোটেই টীমটোৱে পাছত ইয়াক লৈ হাঁহি-ধেমালি কৰিছিল । এনেধৰণৰ আমোদজনক মূহূৰ্তবোৰে বোলছবিৰ গম্ভীৰ শ্বুটিংবোৰৰ মাজতো পৰিৱেশ পাতল কৰি ৰাখে ।
দেৱ আনন্দৰ সৈতে লতা মংগেশকাৰৰ সেই মধুৰ ধেমালি
বলীউডৰ সকলো ধেমালিয়েই সদায় অতিমাত্ৰা নহয় । কিছুমান অতি সহজ আৰু মৰমলগা হয় । তেনে এক আমোদজনক ঘটনা ঘটিছিল কিংবদন্তি গায়িকা লতা মংগেশকাৰ আৰু অভিনেতা দেৱ আনন্দৰ মাজত ।
এবাৰ লতা জীয়ে নিজৰ কণ্ঠস্বৰ সলাই এজন অনুৰাগীৰ দৰে দেৱ আনন্দলৈ ফোন কৰিছিল । তেওঁ দেৱ আনন্দৰ সৈতে কেইবামিনিট ধৰি কথা পাতিছিল আৰু কথাৰ মাজে মাজে এটা গানো গুণগুণাইছিল । দেৱ আনন্দই তেওঁক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰিছিল, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ ধৰিবই পৰা নাছিল যে সেয়া লতা মংগেশকাৰ । প্ৰায় পাঁচ-ছয় মিনিট কথা পতাৰ পিছতহে তেওঁ কণ্ঠস্বৰটো চিনি পাইছিল । এই ধেমালিটো আছিল অতি আনন্দদায়ক, যিয়ে ভাৰতীয় চিনেমাৰ এই দুজন মহান শিল্পীৰ সৰল আৰু ধেমেলীয়া স্বভাৱটোক প্ৰকাশ কৰে ।
অক্ষয় কুমাৰ: বলীউডৰ আটাইতকৈ ধেমেলীয়া মানুহজন
অক্ষয় কুমাৰ তেওঁৰ শ্বুটিং ছেটত কৰা দুষ্টালিভৰা স্বভাৱৰ বাবে বহুতৰে মাজত পৰিচিত । বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ নিজৰ সহ-অভিনেতা আৰু শ্বুটিং গোটৰ সদস্যসকলৰ লগত বহুতো ধেমালি কৰি আহিছে । তেনেকুৱা এটা জনপ্ৰিয় ঘটনা অভিনেত্ৰী নিম্ৰত কৌৰৰ সৈতে ঘটিছিল । অক্ষয় কুমাৰে মনে মনে নিম্ৰতৰ বেগৰ ভিতৰত কিছুমান কাটা চামুচ আৰু চামুচ ভৰাই থৈছিল আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীক সেইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৈছিল । যেতিয়া বেগৰ ভিতৰত সেই বস্তুকেইটা পোৱা গ'ল, নিম্ৰত আচৰিত হোৱাৰ লগতে লাজত পৰিছিল, আনকি তেওঁ আৱেগিকো হৈ পৰিছিল । পিছত অক্ষয়ে যেতিয়া সকলো সঁচা কথা ক’লে, তেতিয়া ঘটনাটো তেওঁলোকৰ মাজত এক চিৰস্মৰণীয় ধেমালি হৈ ৰ’ল ।
নাৰ্গিছ ফখ্ৰীৰ সৈতে অক্ষয় কুমাৰৰ আমোদজনক ধেমালি
'হাউছফুল ৫'ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ সময়ত অক্ষয় কুমাৰে অভিনেত্ৰী নাৰ্গিছ ফখ্ৰীৰ সৈতেও ধেমালি কৰিছিল । নাৰ্গিছক সাৱটি ধৰাৰ সময়ত তেওঁ অতি চতুৰতাৰে নাৰ্গিছৰ পিঠিত এখন কাগজ লগাই দিছিল । জানিব পৰা মতে, সেই কাগজখনত এটা খুবেই ধেমেলীয়া কথা লিখা আছিল । নাৰ্গিছে যেতিয়া আচল কথাটো গম পালে, তেতিয়া তেওঁ জোৰেৰে হাঁহি দিছিল আৰু পাছত তেওঁ সেই একেখন কাগজ অক্ষয়ৰ পিঠিত লগাই দি তাৰ পোতক তুলিছিল । ৰিতেশ দেশমুখ, সোনম বাজৱা আৰু জেকী শ্ৰফৰ দৰে তাৰকাসকলেও এই আনন্দময় মুহূৰ্তটোৰ পূৰ্ণ উপভোগ কৰা দেখা গৈছিল ।
অভিষেক বচ্চন: ধেমালিত পাকৈত
বলীউডত অভিষেক বচ্চনকো এজন ধেমেলীয়া ব্যক্তি হিচাপে জনা যায় । অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই এবাৰ সদৰী কৰিছিল যে 'ব্লাফমাষ্টাৰ'ৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়ত অভিষেকে তেওঁৰ ফোনটো লুকুৱাই থৈছিল । ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ প্ৰিয়ংকাই অভিষেকৰ ফোনৰ পৰা অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টালৈ এটা ধেমেলীয়া মেছেজ পঠিয়াই দিছিল ।
প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী জীনত আমানেও অভিষেকৰ লগত জড়িত এনে এক আমোদজনক কাহিনী মনত পেলায় । তেওঁ কয় যে অভিষেক সৰু থাকোঁতে জীনতৰ ঘৰৰ কলিং বেলটো বজাই পলাই গৈছিল । আশ্চৰ্যজনকভাৱে, বিয়াৰ বহু বছৰ পিছত ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ সৈতে জীনতৰ ঘৰলৈ যাওঁতেও অভিষেকে একেই ধেমালিটো পুনৰ কৰিছিল । অভিষেকৰ সেই সৰু ল'ৰালি কালৰ দুষ্টালি আজিও সলনি হোৱা নাই ।
কেমেৰাৰ আঁৰৰ বলীউডৰ এক ধেমেলীয়া ৰূপ
এই কাহিনীবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে বলীউড মানে কেৱল গম্ভীৰ অভিনয় বা নাটকীয় কাহিনী নহয় । কেমেৰাৰ আঁৰত অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে প্ৰায়েই দীঘলীয়া শ্বুটিঙৰ আমনি দূৰ কৰিবলৈ হাঁহি-ধেমালিৰ আশ্ৰয় লয় । ওপৰত উল্লেখ কৰা প্ৰতিটো ধেমালিয়ে বিনোদন জগতৰ এক আমোদজনক দিশ প্ৰতিফলিত কৰে ।
