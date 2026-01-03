ব'ৰ্ডাৰ ২ : ৮ খন নতুন মুখ, কাৰ চৰিত্ৰত কোন ?
January 3, 2026
হায়দৰাবাদ : ১৯৯৭ চনত মুক্তি পোৱা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জে পি দত্তৰ ব'ৰ্ডাৰ কেৱল যুদ্ধৰ ছবি নাছিল, ই আছিল দৰ্শকৰ বাবে এক আৱেগ । ১৯৭১ চনৰ লংগেৱালাৰ যুদ্ধৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনে সাহস, দেশপ্ৰেম, ত্যাগৰ পৰিচয় দিয়ে ।
ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল ছানী দেওল, সুনীল শ্বেট্টী, জেকী শ্ৰফ, অক্ষয় খান্না, টাবু, ৰাখী গুলজাৰ আদিকে ধৰি বহু তাৰকাই । এতিয়া প্ৰায় ৩০ বছৰৰ পাছত ব'ৰ্ডাৰ ২ এ একেই মনোভাৱ ঘূৰাই আনিব বেলেগ প্ৰজন্মৰ সৈনিক আৰু তাৰকাৰ সৈতে ।
অনুৰাগ সিঙৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ব'ৰ্ডাৰ ২ ছবিখন আইকনিক যুদ্ধ চিনেমাখনৰ আধ্যাত্মিক ছিকুৱেল আৰু ইয়াত ১৯৭১ চনৰ যুদ্ধৰ অকথিত কাহিনীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । পুৰণি দিনৰ প্ৰিয় তাৰকাৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ সতেজ চেহেৰাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ লক্ষ্য হৈছে নষ্টালজিয়াক সমসাময়িক কাহিনীৰ সৈতে সাঙোৰ খুওৱা ।
ব'ৰ্ডাৰ ২ কাষ্ট: পুৰণি আৰু নতুন মুখ
ছানী দেওল - লেফটেনেন্ট কৰ্ণেল ফাতেহ সিং কালেৰ
সুনীল শ্বেট্টী - (কেমিঅ' ভূমিকা) সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট ভৈৰৱ সিং ৰাথোৰ, এছ এম, লংগেৱালা ইউনিটৰ সৈতে জড়িত বি এছ এফৰ এজন বিষয়া
অক্ষয় খান্না - (কেমিঅ' ভূমিকা) ২য় লেফটেনেণ্ট ধৰমবীৰ সিং ভখৰী, যুদ্ধৰ সময়ত দ্বিতীয় কমাণ্ড
সুদেশ বেৰী - নাইব সুবেদাৰ মথুৰা দাস, এছ এম, লংগেৱালাৰ যুদ্ধত যুঁজ দিয়া এজন ছেকশ্যন নেতা
ব'ৰ্ডাৰ ২ত ৮ খন নতুন মুখ আৰু কোনে কাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ?
বৰুণ ধৱন - মেজৰ হোশিয়াৰ সিং দহিয়া
দিলজিৎ দোছাঞ্জ - ফ্লায়িং অফিচাৰ নিৰ্মল জিত সিং ছেখন
আহান শ্বেট্টী - লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ এম এছ ৰাৱট, ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বিষয়া
মোনা সিং - (এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই) ফতেহৰ পত্নী
মেধা ৰাণা - ধনো দেৱী, হোশিয়াৰৰ পত্নী
সোণম বাজৱা - মনজিত কৌৰ, নিৰ্মলৰ পত্নী
আন্যা সিং - (এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই) ৰাৱটৰ পত্নী
পৰমবীৰ চিমা - নিশান সিং
ব'ৰ্ডাৰ ২ৰ গান ‘ঘৰ কব আওগে’ই কঢ়িয়াই আনিলে পুৰণি স্মৃতি
শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাতাসকলে মুক্তি দিয়ে ঘৰ কব আওগে গানটো, আইকনিক গীত Sandese Aate Hain ৰ এটা পুনৰ সৃষ্টি কৰা সংস্কৰণ । ২ জানুৱাৰীত মুক্তি দিয়া হৈছিল নতুন ট্ৰেকটো ৷ ইয়াৰ সুৰ কৰিছে মিথুনে আৰু অতিৰিক্ত গীতৰ কথা মনোজ মুণ্টাশ্বিৰৰ ।
গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে চনু নিগম, অৰিজিৎ সিং, ৰূপ কুমাৰ ৰাথোড়, বিশাল মিশ্ৰ আৰু দিলজিৎ দোছাঞ্জে । বহু শ্ৰোতাই নতুন সংস্কৰণটোক আৱেগিক আৰু মূল সংস্কৰণটোৰ প্ৰতি সন্মানজনক বুলি বিবেচনা কৰিছে যদিও আন কিছুমানে অনুভৱ কৰিছে যে ই ১৯৯৭ চনৰ ক্লাছিক ছবিখনৰ আৱেগৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে মিলিব নোৱাৰে । ১৯৯৮ চনত শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা জাভেদ আখতাৰে লিখিছিল মূল গীতটো Sandese Aate Hain । পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা সংস্কৰণটোৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া বিভক্ত আছিল যদিও গৰিষ্ঠসংখ্যক অনুৰাগীয়ে অনুভৱ কৰিছে যে ই সমসাময়িক হোৱাৰ লগতে গীতটিৰ মূলৰ মনোভাৱ সফলতাৰে ধৰি ৰাখিছে ।
ব'ৰ্ডাৰ ২ সম্পৰ্কে ৰোমাঞ্চকৰ তথ্য
- পাকিস্তানী অভিনেত্ৰী হানিয়া আমিৰে অভিনয় কৰা চৰ্দাৰ জি ৩ (২০২৫)ক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ বাবে দিলজিৎ দোছাঞ্জক সলনি কৰা হ’ব বুলি জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছিল । পহলগাম আক্ৰমণৰ পিছত পাকিস্তানী শিল্পীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বাবে পুনৰ আহ্বান অহাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ পাইছিল । দিলজিৎ বৰ্তমানেও ব’ৰ্ডাৰ ২ৰ অংশ হৈ আছে ।
- বিখ্যাত সংলাপ ‘আৱাজ কহা টক জানি চাহিয়ে ? লাহোৰ টক’ এটা সঁচা পৰিস্থিতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল । সেনা শিবিৰত ছবিৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত কেডেটসকলক প্ৰেৰণা দিয়া এজন প্ৰশিক্ষকৰ পৰা এই লাইনটো শুনা গৈছিল ।
ব'ৰ্ডাৰ ২ ৰ প্লট, বাজেট আৰু মুক্তিৰ তাৰিখ
ব'ৰ্ডাৰ ২ ত ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধৰ কম পৰিচিত কাহিনীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় যুৱ সৈনিকৰ সাহস আৰু ঐক্য দুয়োটাকে উজ্জ্বল কৰি তোলাৰ লগতে সেনা, বায়ুসেনা আৰু নৌসেনাত তেওঁলোকৰ ত্যাগক ছবিখনে উপস্থাপন কৰিছে ।
খবৰ অনুসৰি ছবিখনৰ বাজেট ১৫০-২৫০ কোটি টকাৰ ভিতৰত । ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ সপ্তাহান্তৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ২০২৬ চনৰ ২৩ জানুৱাৰীত ব'ৰ্ডাৰ ২ ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
