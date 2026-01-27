মাত্ৰ ৪ দিনতে অভিলেখ ছানী দেওলৰ ‘ব’ৰ্ডাৰ ২’ ৰ
চলচ্চিত্ৰ বিশেষজ্ঞৰ মতে, যদিহে এই ব্যৱসায় এনেদৰে চলি থাকে তেন্তে শীঘ্ৰে ৩০০ কোটিৰ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰিব ‘ব’ৰ্ডাৰ ২’ ছবিখন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 3:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰথমদিনৰ উপাৰ্জন দেখি দৰ্শক অলপ বিবুধিত পৰিছিল ছবিখনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নে নকৰে ? পিছে বহুতে আশা কৰা ধৰণেই দৌৰত আগবাঢ়ি গৈছে ছবিখন ৷
ছানী দেওলৰ বহু প্ৰত্যাশিত যুদ্ধ বিষয়ক ছবি ব’ৰ্ডাৰ ২ এ ভাৰত আৰু বিদেশৰ চিনেমাগৃহত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আকৰ্ষণীয় উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইতিবাচক মন্তব্য আৰু শক্তিশালী দেশপ্ৰেমৰ বিষয়বস্তুৰে এই ছবিখনে সকলো সন্দেহ অতিক্ৰম কৰি ২০২৬ চনৰ বলীউডৰ প্ৰথমখন ব্লকবাষ্টাৰ ছবি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
ব’ৰ্ডাৰ ২ এ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই বিশেষ কিবা এটাৰ ইংগিত দি আহিছিল । ২৩ জানুৱাৰী (শুকুৰবাৰ)ত মুক্তি লাভ কৰে ছবিখন । দেশৰ একাংশ অঞ্চলত কেইবাটাও মৰ্ণিং শ্ব’ বাতিল হোৱাৰ পাছতো ভাৰতত ৩০ কোটি টকাৰ নেট সংগ্ৰহেৰে আৰম্ভ হৈছিল ছবিখনৰ যাত্ৰা ।
শনিবাৰে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগুৱাই গ’ল ছবিখন । সংগ্রহ বৃদ্ধি পাই ৩৬.৫ কোটি টকা হ’ল ৷ দেওবাৰে বক্স অফিচত আচল ধামাকা ঘটে । ছবিগৃহসমূহ ভৰ্তি হৈ পৰে আৰু বৃহৎ সংখ্যক পাৰিবাৰিক দৰ্শকৰ বাবে ছবিখনে ৫৪.৫ কোটি টকাৰ বিপুল নেট সংগ্ৰহ কৰে ।
সোমবাৰেও গতি লেহেমীয়া হোৱা নাছিল । গণৰাজ্য দিৱস ছবিখনৰ বাবে এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈ পৰিল । উদ্যোগ ট্ৰেকাৰ ছেকনিল্কৰ মতে, চতুৰ্থ দিনটোত ‘ব’ৰ্ডাৰ ২’ এ ভাৰতত প্ৰায় ৫৯ কোটি টকা সংগ্ৰহৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ ফলত চাৰিদিনত ছবিখনৰ মুঠ সংগ্ৰহ ১৮০ কোটি টকা হয় । সোমবাৰে ছবিখন হিন্দী ভাষাত ৬৪.২৭ শতাংশ দৰ্শকে উপভোগ কৰে ।
মুঠ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এই ছবিখনে মাত্ৰ চাৰিদিনতে ভাৰতত প্ৰায় ২১২.৪ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে । বহিঃৰাজ্যৰ বজাৰৰ পৰাও ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে, যাৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় ২৭ কোটি টকা উপাৰ্জন হৈছে । ‘ব’ৰ্ডাৰ ২’ এ বিশ্বজুৰি বক্স অফিচত ২৩৯.৪ কোটি টকাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিছে ।
অসাধাৰণ অভিনয়ৰ বাবে ‘ব’ৰ্ডাৰ’ এ ছলমান খানৰ ‘ছিকন্দৰ’ৰ দৰে কেইবাখনো বিগ বাজেটৰ হিন্দী ছবিৰ মুঠ বিশ্বব্যাপী উপাৰ্জন (১৮৯ কোটি টকা) অতিক্ৰম কৰিছে । ব্যৱসায় বিশেষজ্ঞসকলে আশা কৰিছে যে যদিহে ছবিখনৰ উপাৰ্জন সুস্থিৰ হৈ থাকে, তেন্তে সপ্তাহৰ মাজভাগলৈকে ছবিখনে ৩০০ কোটি টকাৰ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰিব ।
ছবিখনৰ সফলতাৰ আঁৰৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে সাধাৰণ দৰ্শকৰ মাজত ইয়াৰ ব্যাপক গ্ৰহণযোগ্যতা । বহু ছবিগৃহত হাউছফুল শ্ব’ চলি আছে । গণৰাজ্য দিৱসৰ বন্ধৰ দিনটোত দৰ্শকৰ মনত গভীৰ আৱেগ জগাই তুলিছে এই দেশপ্ৰেমমূলক কাহিনীটোৱে ।
অনুৰাগ সিঙৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ব’ৰ্ডাৰ ২ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছানী দেওল, বৰুণ ধৱন, দিলজিত দোছাঞ্জ আৰু আহন শ্বেট্টীয়ে । ছবিখনত মোনা সিং, সোণম বাজৱা, মেধা ৰাণা আৰু আন্যা সিঙেও অভিনয় কৰিছে । ভূষণ কুমাৰ, কৃষণ কুমাৰ, জে পি দত্ত আৰু নিধি দত্তৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত ব’ৰ্ডাৰ ২ ১৯৯৭ চনৰ আইকনিক ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ব’ৰ্ডাৰৰ ছিকুৱেল ।
