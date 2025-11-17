বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ পুৰণি ছবিগৃহটো
কেতিয়া আৰু কোনে স্থাপন কৰিছিল বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ পুৰণি ছবিগৃহটো ? সেই সময়ত টিকটৰ মূল্য কিমান আছিল জানেনে ?
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান চলি থকা আটাইতকৈ পুৰণি ছবিগৃহটো হৈছে 'অনুৰাধা' ছবিগৃহ, য’ত জড়িত হৈ আছে মহানগৰবাসীৰ বহু আৱেগ । সুদীৰ্ঘ ৫৪ বছৰ ধৰি অসমীয়া ছবিজগতলৈ বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে এই ছবিগৃহটোৱে । আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত জানো আহক অনুৰাধা ছবিগৃহ সন্দৰ্ভত কিছু কথা-
কেতিয়া আৰু কোনে স্থাপন কৰিছিল এই ছবিগৃহটো ?
প্ৰয়াত ড৹ ফণী শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত মহানগৰীৰ বামুনীমৈদামত ১৯৭১ চনত স্থাপন হৈছিল 'অনুৰাধা' ছবিগৃহ । এই ছবিগৃহটোৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছিল কলিকতাৰ এগৰাকী স্থপতিয়ে । এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ অনুৰাধা ছবিগৃহৰ স্বত্বাধিকাৰী চিন্ময় শৰ্মাই কয়, “মোৰ দেউতা প্ৰয়াত ফণী শৰ্মাই এই মাটি টুকুৰা ক্ৰয় কৰিছিল ১৯৬৮ চনত । ১৯৬৯ চনৰ পৰা ছবিগৃহটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । ১৯৭১ চনৰ ১ জানুৱাৰী তাৰিখে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়ে মুকলি কৰিছিল এই ছবিগৃহটো ।”
ছবিগৃহটোৰ আৰম্ভণিৰ কিছু কথা
অনুৰাধা ছবিগৃহটোৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ সুঁৱৰি নষ্টালজিক হৈ পৰে চিন্ময় শৰ্মা । তেওঁ কয়, “এই ছবিগৃহটোত মুক্তি পোৱা প্ৰথমখন ছবি আছিল বলীউডৰ যশস্বী তাৰকা ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমা মালিনী অভিনীত ছবি ‘তুম হাচিন, মে জৱান’। এই ছবিখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে দেখা গৈছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমা মালিনীক । আনহাতে হেমা মালিনীয়ে অভিনয় কৰা চৰিত্ৰটোৰ নামো আছিল 'অনুৰাধা', এই কথাটো এতিয়াও মোৰ স্পষ্টকৈ মনত আছে । সম্ভৱত সেই সময়ত মই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলো । সেই সময়ত আমাৰ ছবিগৃহত ১১৩২ খন আসনৰ ব্যৱস্থা আছিল । আৰু তলত এটা বেলকনিও আছিল । কিন্তু ক’ভিডৰ সময়ত আমি এটা ফ্ল'ৰ কৰি দিলোঁ । এতিয়া এই ছবিগৃহটোত ৪৩৮ খন আসন আছে ।”
দৰ্শকক অনা নিয়াৰ বাবে আছিল বিশেষ বাছৰ ব্যৱস্থা
এই সন্দৰ্ভত চিন্ময় শৰ্মাই কয়, “১৯৭১ চনত দেউতাই যেতিয়া এই ছবিগৃহটোৰ আৰম্ভণি কৰিছিল, সেই সময় চান্দমাৰীয়ে আছিল বাছৰ শেষ ষ্টপেজ । ছবি চাবলৈ আহিলে দর্শকে বাছৰ পৰা নামি চান্দমাৰীৰ পৰা বামুণীমৈদামলৈ ৰিক্সাত আহিব লাগে । যাৰ বাবে নিশাৰ দৰ্শনীলৈ মানুহ অহাই নাছিল । সেইবাবে দেউতাই যিসকল দৰ্শকে ছবিগৃহলৈ ছবি উপভোগ কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে বিনামূলীয়াকৈ দুখন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । ইয়াৰে এখন বাছ ছবিগৃহৰ পৰা পাণ্ডুলৈ আৰু আনখন বাছ ছবিগৃহৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ গৈছিল ।”
সেই সময়ত টিকটৰ মূল্য কিমান আছিল ?
অনুৰাধা চিনেমা হলত আৰম্ভণিতে মুঠ ১১৩২ জন দৰ্শক বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল । সেই সময়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ টিকটৰ মূল্য আছিল ৮০ পইচা আৰু সকলোতকৈ দামী ‘Special Box Seat’-টোৰ মূল্য আছিল ৩ টকা ৬০ পইচা । এই ছবিগৃহত বহু কেইখন ছবিৰে প্ৰায় ১০০ দিনীয়া প্ৰদৰ্শন হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 'ববী', 'শ্বোলে' আদিকে ধৰি কেইবাখনো ছবি ।
উল্লেখ্য যে, ক’ভিড ১৯ ৰ সময়ত বন্ধ হৈ গৈছিল বন্দনা, মেঘদূত, অপ্সৰা আদিকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাও পুৰণি ছবিগৃহ । সেই সময়ত দীৰ্ঘদিনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল অনুৰাধা ছবিগৃহও । পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু কাৰিকৰী দিশ সলনি কৰি পুনৰ দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় ছবিগৃহটো ।
