'দোবাৰা হিন্দু হো জায়ে': এ আৰ ৰহমানক কোনে ক’লে এইদৰে ?
এ আৰ ৰহমানে যদি বিশ্বাস কৰে যে ধৰ্মই তেওঁৰ কামত প্ৰভাৱ পেলাইছে, তেন্তে তেওঁক পুনৰ হিন্দু ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিছে অনুপ জালোটাই ।
Published : January 21, 2026 at 2:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : অস্কাৰ বিজয়ী সুৰকাৰ এ আৰ ৰহমানক লৈ হোৱা বিতৰ্কৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰিলে সংগীতশিল্পী অনুপ জালোটাই । শেহতীয়াকৈ ৰহমানে কৰা ‘সাম্প্ৰদায়িক’ মন্তব্যক লৈ তেওঁ ৰহমানলৈ কটু শব্দৰে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে জলোটাই এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে, যিটো ভিডিঅ’ এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
ভিডিঅ’টোত অনুপে ৰহমানৰ পক্ষপাতিত্বৰ দাবীক মুকলিকৈ খাৰিজ কৰি পৰামৰ্শ দিয়ে যে যদি সুৰকাৰে সঁচা অৰ্থত বিশ্বাস কৰে যে তেওঁৰ ধৰ্মই তেওঁৰ কেৰিয়াৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে, তেন্তে তেওঁ সেই বিশ্বাস পৰীক্ষা কৰিবলৈ পুনৰ হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে । জালোটাই ৰহমানৰ অতীত আৰু পেছাদাৰী যাত্ৰা মনত পেলাই এই কথা আৰম্ভ কৰে ।
"সংগীত পৰিচালক এ আৰ ৰহমান প্ৰথমে হিন্দু আছিল । তাৰ পিছত তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু বহু কাম কৰে, বহু নাম কৰিলে, মানুহৰ অন্তৰত বহু ভাল স্থান দখল কৰিলে । কিন্তু তেওঁৰ যদি এইটো বিশ্বাস আছে যে আমাৰ দেশত মুছলিম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ চিনেমাৰ কাম পোৱা নাই সংগীত কৰিবলৈ, তেন্তে তেওঁ পুনৰবাৰ হিন্দু ধৰ্ম লৈ লওক", জালোটাই ক্লিপটোত এইদৰে কয় ।
তেওঁ আৰু কয়, "তেওঁৰ এইটো বিশ্বাস থকা উচিত যে হিন্দু হোৱাৰ পিছত, ধৰ্মান্তৰিত হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ কাম পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷ এইটোৱেইটো তেওঁ ক’ব বিচাৰিছিল ৷ গতিকে মোৰ পৰামৰ্শ যে তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম লৈ লওক আৰু চেষ্টা কৰি চাওক যে তেওঁ কাম লাভ কৰে নে নকৰে ৷”
বলীউডৰ পক্ষপাতিত্বৰ বিষয়ে এ আৰ ৰহমানে নিউজৱায়াৰৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছতে এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হয় । তামিল সুৰকাৰ হিচাপে পক্ষপাতিত্বৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি বুলি সোধাত ৰহমানে কয়, "হয়তো এই বিষয়ে মই কেতিয়াও জনা নাছিলো, হয়তো ভগৱানে বচাই ৰাখিছিল, কিন্তু মই এইবোৰৰ একো অনুভৱ কৰা নাছিলো ।" অৱশ্যে শেহতীয়া বছৰবোৰৰ কথা সোধাত ৰহমানে মন্তব্য সলনি হ’ব পাৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে ।
"কাৰণ হয়তো, যোৱা আঠ বছৰত ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আৰু যিসকল সৃষ্টিশীল নহয় তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া ক্ষমতা আছে । ই হয়তো সাম্প্ৰদায়িক কথাও হ'ব পাৰে... কিন্তু মই সন্মুখীন নাই হোৱা ।"
ৰহমানে ছাভা ছবিখনে বিভাজনৰ ভিত্তিত লাভৱান হোৱা বুলি সমালোচনা কৰে, তেওঁ এই ছবিখনক ‘বিভাজন’ বুলি বৰ্ণনা কৰে । তেওঁ কয়, "এইখন এখন বিভাজনকাৰী ছবি । মই ভাবো ই বিভাজনকাৰী হিচাপেই ধন ঘটিলে, কিন্তু মই ভাবো ইয়াৰ মূল কথাটো হৈছে সাহস দেখুওৱা ।"
তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত ৰহমানে ভিডিঅ’ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি নিজৰ উদ্দেশ্য স্পষ্ট কৰি মানুহৰ আৱেগক আঘাত দিয়াৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "সংগীত সদায় মোৰ বাবে আমাৰ সংস্কৃতিক সংযোগ, উদযাপন আৰু সন্মান জনোৱাৰ উপায় । ভাৰত মোৰ প্ৰেৰণা, মোৰ শিক্ষক আৰু মোৰ ঘৰ । মই বুজি পাওঁ যে উদ্দেশ্য কেতিয়াবা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে । কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য সদায় সংগীতৰ জৰিয়তে উত্থান, সন্মান আৰু সেৱা আগবঢ়োৱা । মই কেতিয়াও দুখ দিব বিচৰা নাই, আৰু মই আশা কৰিছো মোৰ আন্তৰিকতা বুজি পাব ।"
বৰ্তমান এ আৰ ৰহমানে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নিতেশ তিৱাৰীৰ ৰামায়ণৰ সংগীত ৰচনা কৰি আছে আৰু এই প্ৰকল্পত গ্ৰেমী বিজয়ী সুৰকাৰ হান্স জিমাৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে ।
