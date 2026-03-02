অংকিতা লোখাণ্ডেৰ ৰমজানৰ শুভেচ্ছা: শান্তি-ভক্তিৰ এক অনুপম বাৰ্তা
মুম্বাইৰ টেলিভিছন জগতৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা অংকিতা লোখাণ্ডেই পবিত্ৰ ৰমজান মাহ উপলক্ষে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকলোকে ওলগ জনাইছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 2, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰমজান মাহ উপলক্ষে জনপ্ৰিয় তাৰকা অংকিতা লোখাণ্ডেই অনুৰাগীক শুভেচ্ছা জনাইছে ৷ শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ সৈতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ধুনীয়া ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ভিডিঅ’টোত তেওঁক সোণালী বুটা বচা ৰঙা বৰণৰ পৰম্পৰাগত সাজ আৰু আকৰ্ষণীয় অলংকাৰত অতি সুন্দৰ দেখা গৈছে । এই প’ষ্টটোৰ জৰিয়তে অংকিতাই পবিত্ৰ মাহটোৰ আদৰ্শৰে সকলোৰে মাজত শান্তি আৰু মৰমৰ বাৰ্তা বিলাই দিছে ।
ৰমজানৰ শুভেচ্ছা
অংকিতাই তেওঁৰ প’ষ্টটোত লিখিছে, "ৰমজান হ’ল ধৈৰ্য, শান্তি আৰু দয়াৰ এক সোঁৱৰণী । পৃথিৱীৰ যিসকল লোকে এই পবিত্ৰ মাহত উপবাস পালন কৰিছে, তেওঁলোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰণ হওক । ভাৰতৰ পৰা সকলোলৈকে প্ৰাৰ্থনা আৰু মৰম জনালোঁ ।"
ভক্তমাৰ পূজা
শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্বামী বিকী জৈনৰ সৈতে 'ভক্তমাৰ পূজা' সম্পন্ন কৰিছে । এই পূজাৰ পিছত তেওঁ মনত অপাৰ শান্তি আৰু আশীৰ্বাদ লাভ কৰা বুলি অনুভৱ কৰিছে ।
ভক্তমাৰ পূজা কি ?
ই এক পবিত্ৰ জৈন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান । এই পূজাত সপ্তম শতিকাৰ আচাৰ্য মানতুংগই ৰচনা কৰা শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰে ভৰা 'ভক্তমাৰ স্তোত্ৰ' পাঠ কৰা হয় ।
অংকিতাই তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত পূজাৰ কিছু মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "আমি ভক্তমাৰ পূজা সম্পন্ন কৰিলোঁ । এটা বিবাহিত দম্পতীয়ে যেতিয়া একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেয়া কিমান শক্তিশালী হ’ব পাৰে, মই পুনৰবাৰ অনুভৱ কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দুটি হৃদয়ে যেতিয়া কাষত বহি ভগৱানৰ চৰণত কিবা অৰ্পণ কৰে, তেতিয়া এক অন্য ধৰণৰ শান্তি লাভ কৰা যায়— ই হৃদয়ক শান্ত কৰে, মনক স্থিৰ কৰে আৰু আত্মাক পবিত্ৰতাৰে ভৰাই তোলে ।"
সংস্কাৰ আৰু পৰিয়াল
অংকিতাই কয় যে তেওঁ এনে এটা পৰিয়ালত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ অনুভৱ কৰিছে, যাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰা আৰু সংস্কাৰ তেওঁ ডাঙৰ-দীঘল হোৱা পৰিৱেশটোৰ সৈতে একেই ।
ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস
তেওঁৰ মতে, প্ৰতিটো ধৰ্মীয় বা আধ্যাত্মিক মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ সকলো একেলগ হোৱাটো এটা ডাঙৰ আশীৰ্বাদ । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে, ঈশ্বৰ এজন আৰু যেতিয়া কোনোৱে নিৰ্মল অন্তৰেৰে কিবা আগবঢ়াই, সেয়া সুন্দৰভাৱে ঈশ্বৰৰ ওচৰ পায়গৈ ।
অংকিতাই কয়, "মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ । মোৰ ওচৰত যি আছে, যি আছিল আৰু ভৱিষ্যতে যি আহিব, সেই সকলোবোৰৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ । মোৰ হৃদয় আৰু আত্মা এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু । মোৰ ভাগ্যত এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডই যি শ্ৰেষ্ঠ লিখি থৈছে, সেয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই সদায় প্ৰস্তুত ।"
