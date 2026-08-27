জিমৰ বাহিৰত হাৰিয়ানভী ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক গুলীয়াই হত্যা

জিমৰ বাহিৰত হাৰিয়ানভী ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক গুলীয়াই হত্যা
উত্তৰ প্ৰদেশৰ শামলীত মৰ্মান্তিক ঘটনা: হাৰিয়ানভী গায়ক অংকিত বালিয়ানক জিমৰ বাহিৰত গুলীয়াই হত্যা, গোগী গেঙৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 11:07 AM IST
হায়দৰাবাদ : হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়ক আৰু ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক উত্তৰ প্ৰদেশৰ শামলীত এটা জিমৰ বাহিৰত দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিছে । আক্ৰমণকাৰীয়ে তেওঁক লক্ষ্য কৰি প্ৰায় ২০ জাই গুলী চলাই, যাৰ ফলত থিতাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে, ই অলপতে মুক্তি পোৱা তেওঁৰ নিজৰেই এটা গানৰ কাহিনীৰ সৈতে অদ্ভুতভাৱে মিলি গৈছে ।
বুধবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শামলীত এটা জিমৰ বাহিৰত চাৰিজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে হাৰিয়ানাৰ জনপ্ৰিয় গায়ক আৰু ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক । আক্ৰমণকাৰীয়ে গায়কগৰাকীক লক্ষ্য কৰি প্ৰায় ২০ জাই গুলী চলায় । ইয়াৰে কেইবাটাও গুলীয়ে তেওঁৰ মূৰ আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ ভেদি যায় । ৩৫ বছৰীয়া এই গায়কগৰাকীক বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭ বজাত তেওঁ জিমৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে আক্ৰমণকাৰীয়ে তেওঁৰ ওপৰত অতৰ্কিতে গুলীবৰ্ষণ কৰে । থিতাতে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত হত্যাকাৰী ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যায় ।
কুখ্যাত 'গোগী গেং' নামৰ অপৰাধী দলটোৱে এই হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে । গোগী গেঙৰ দাবী অনুসৰি, অংকিত বালিয়ানে তেওঁলোকৰ শত্ৰু পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ গেঙৰ সৈতে জড়িত এটা সংঘাতৰ ঘটনাক লৈ গায়কগৰাকীয়ে এটা গীত ৰচনা কৰিছিল । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এতিয়া হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ বিচাৰি তদন্ত চলাই আছে ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, অংকিত বালিয়ানে ব্যায়াম শেষ কৰি জিমৰ পৰা ওলাই আহিছিল । জিমৰ পৰা প্ৰায় ২০-২৫ মিটাৰ দূৰত থকা তেওঁৰ গাড়ীখনৰ ওচৰ পোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণকাৰীয়ে তেওঁক ঘেৰি ধৰে । এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত তিনিৰ পৰা চাৰিজন অজ্ঞাত লোক জড়িত আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডটোৱে এক ভয়ংকৰ আৰু অদ্ভুত ৰূপ লৈছে, কাৰণ বালিয়ানৰ অতি জনপ্ৰিয় গীত ‘ভাৰী ক’ৰ্ট মেঁ গুলী মাৰেংগে মেৰী জান’ৰ হিংসাত্মক পংক্তিৰ সৈতে বাস্তৱৰ এই ঘটনাটো অদ্ভুতভাৱে মিলি গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, শামলীৰ বাণ্টীখেৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা অংকিত বালিয়ানে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা গান গোৱা আৰু অভিনয়ৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ হাৰিয়ানাৰ ৰোহতক আৰু সোনিপতত বাস কৰি আছিল । তেওঁ নিয়মিতভাৱে শামলীৰ এই জিমটোলৈ আহিছিল আৰু বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি তেওঁ ইয়াত ব্যায়াম কৰি আছিল । আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান পুৰণি শত্ৰুতা আৰু সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱ্য সংযোগকে ধৰি সকলো দিশ চালি-জাৰি চাই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চলাই আছে ।
আনহাতে, এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে বালিয়ানৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভত ফাটি পৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত তেওঁলোকে অংকিতৰ মৃতদেহ ৰাজপথত ৰাখি দিল্লী-মুজাফ্ফৰনগৰ পথ অৱৰোধ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, হত্যাকাৰী ধৰা নপৰালৈকে তেওঁলোকে পথ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ নকৰে আৰু গায়কগৰাকীৰ অন্তিম সংস্কাৰো সম্পন্ন হ’বলৈ নিদিয়ে ।
অংকিত বালিয়ানৰ সংগীতৰ মূল তাৎপৰ্য আছিল স্থানীয় হাৰিয়ানভী পপ সংগীত, দেশী সমাজৰ সৰল তথা শক্তিশালী ৰূপ উপস্থাপন আৰু বিভিন্ন পডকাষ্ট । তেওঁৰ সংগীতত প্ৰধানকৈ আঞ্চলিক গৌৰৱ, দেশী মনোভাৱ, গ্ৰাম্য জীৱনৰ কঠিন বাস্তৱ আৰু আইন-শৃংখলা বিষয়ক দিশসমূহ ফুটি উঠিছিল । তেওঁৰ বেছিভাগ জনপ্ৰিয় গানেই আছিল বন্দুক সংস্কৃতি, স্থানীয় ৰাজনীতি আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ সাহসক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচিত । এগৰাকী স্ৰষ্টা হিচাপে তেওঁ একেলগে অভিনেতা আৰু প্ৰযোজক—দুয়োটা ভূমিকাই পালন কৰিছিল । তেওঁ হাৰিয়ানাৰ বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী যেনে মাসুম শৰ্মা, ৰাজু পাঞ্জাবী আৰু আশু টুইংকলৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিছিল । সংগীতৰ উপৰিও তেওঁ ৰাজনৈতিক পডকাষ্ট আৰু ব্লগিং আদিও কৰিছিল, য’ত তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাৰ স্থানীয় ৰাজনীতিবিদ আৰু সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল ।
অংকিত বালিয়ানৰ কিছুমান জনপ্ৰিয় গান ১১২ এন ই (নে), গোলি কে বাৰুদ, জাট জাটনি, অগলা জনম জাট, জাট ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কি তাৰিয়া, এক খটোলা জেইল কে ভিতৰ, ছিষ্টেম ইত্যাদি ৷
লগতে পঢ়ক : অজয় দেৱগণক 'বিগ ব্ৰেক' দিয়া পৰিচালক কুকু কোহলীৰ দেহাৱসান