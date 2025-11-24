সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তই
আজি পাপনৰ 50 সংখ্যক জন্মদিন ৷ ওপজা দিনটোত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰাগীয়ে শুভেচ্ছা যাচিছে সংগীত শিল্পীগৰাকীক ৷
হায়দৰাবাদ : অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই আজি ভৰি দিলে গ’ল্ডেন জুবিলী ইয়েৰত ৷ পোচাকী নাম পাপনেৰেই বিশ্ববিখ্যাত তেওঁ ৷ সোণালী জয়ন্তী বিশেষ জন্মদিনটোত এইবাৰ অনুৰাগীয়ে তেওঁক কেৱল জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাই যঁচা নাই, লগতে তেওঁক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হ’বলৈও অনুৰোধ জনাইছে ৷
হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া অসমবাসীৰ হাতত যদি সম্পদ হিচাপে কিবা আছে, সেয়া হৈছে পাপন ৷ এই কথা আমি কোৱা নাই, খোদ অসমীয়াই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইদৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ বহুতে আনকি পাপনক একেবাৰে অসমলৈ ঘূৰি আহিবলৈও কৈছে ৷ নতুন নতুন অসমীয়া এলবামৰ কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷ সি যি কি নহওক, অসমলৈ ঘূৰি অহা-নহাটো পাপনৰ ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু আত্মীয়-অনুৰাগীৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তাত পাপনে গুৰুত্ব দিয়া উচিত ৷
কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনে সামাজিক মাধ্যমত অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ জন্মদিন বুলি একলম লিখিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, “সিদিনা লগ পাওঁতে তোমাকো বহুত দুৰ্বল দেখিছিলো। দেহাটোৰ যতন ল'বা। ৫০ ত ভৰি থলা যেতিয়া সময়ৰ প্ৰতি হিচাপি হ'বৰ হ'ল আৰু নে কি কোৱা।”
জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত অসমবাসীৰ অৱস্থা দেখি পাপনে নিজেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল- ‘মই কোনোদিন জুবিন হ’ব নোৱাৰিম’ ৷ দৰাচলতে প্ৰয়োজনো নাই, অংগৰাগক অসমীয়াই অংগৰাগ হিচাপেই হিয়া উজাৰি ভাল পায় আৰু আগলৈও পাই থাকিব ৷
জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ পাছত পাপনে কেবাটাও অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ আকৌ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ লৈছে ৷ উল্লেখনীয় যে, প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে পাপনে জুবিনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইহে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰে ৷ প্ৰতিখন মঞ্চতে তেওঁ জুবিন গাৰ্গক সোঁৱৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ জুবিন পাপনতকৈ বয়সত ডাঙৰ আছিল ৷ জুবিন-পাপনৰ ফেনক্লাবৰ সদস্যৰ মাজত সদায়ে এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা আছিল-কোন বেছি ভাল বুলি ? কিন্তু এই সকলোবোৰ কথা সদায়ে নসাৎ কৰি আহিছে দুয়োৱে ৷ পাপনে সদায় কয় জুবিন তেওঁৰ বাবে ভাতৃসম আছিল বুলি ৷
পাপনৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলৈ ই টিভি ভাৰত অসমৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অফুৰন্ত শুভেচ্ছা ৷ শুনো আহকচোন শিল্পীগৰাকীৰ কেইটামান অতিকে জনপ্ৰিয় গীত-
