‘Gen Z’ক অনন্যা পাণ্ডেৰ প্ৰশংসা; NEET খেলিমেলিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
NEET পেপাৰ ফাদিল: সোণম ৱাংচুকৰ ২৫ দিনীয়া অনশন আৰু অনন্যা পাণ্ডেক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্ক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 11:37 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলিউড অভিনেত্ৰী অনন্যা পাণ্ডেই শেহতীয়াকৈ চলি থকা দেশজোৰা প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা প্ৰজন্মটোক প্ৰশংসা কৰিছে । তেওঁৰ মতে, এই প্ৰজন্মটোৱে নিজৰ বিশ্বাসত অটল থাকে আৰু অন্যায়ক সহজে মানি নলয় । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ নৱপ্ৰজন্মক (Gen Z) তেওঁলোকৰ স্পষ্টবাদিতা আৰু দৃঢ়তাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছে । বৰ্তমান দেশজুৰি চলি থকা বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিছে এই নৱপ্ৰজন্মই । তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে থিয় দিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে অনন্যা পাণ্ডেই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত প্ৰতিবাদথলীৰ দুখন মন’ক্ৰম ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷ প্ৰথম ফটোখনত এজন ব্যক্তিয়ে দেশৰ মূল আইনী ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানখন হাতত ধৰি থকা দেখা গৈছে । দ্বিতীয় ফটোত এজন পিতৃয়ে তেওঁৰ সৰু কণমানি জীয়ৰীৰ সৈতে প্ৰতিবাদস্থলীত থকা দেখা গৈছে ।
অনন্যা পাণ্ডেই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প’ষ্টটোৰ সৈতে এটা দীঘলীয়া মনৰ কথা লিখিছে । তাত তেওঁ বৰ্তমানৰ নৱপ্ৰজন্মৰ চিন্তা-ভাৱনাক বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । সাধাৰণতে এই প্ৰজন্মটোক মানুহে বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰে, যিটো সদায় ভাল কথা নহয় । কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিয়ে সকলোকে মনত পেলাই দিছে যে, এই প্ৰজন্মটো আচলতে কেনেকুৱা । তেওঁলোকে "পূৰ্বৰে পৰা এনেকৈয়ে চলি আহিছে" বুলি কোনো অন্যায়ক সহজে মানি ল’বলৈ প্ৰস্তুত নহয় । তেওঁলোকে কোনো চুটি পথ বিচৰা নাই । তেওঁলোকে কেৱল বিচাৰিছে সমাজত সকলোৰে বাবে 'ন্যায় আৰু সমতা'ৰ একোটা সাধাৰণ নিয়ম হওক, কাৰোৰে বাবে যাতে ই ব্যতিক্ৰম নহয় ।
কোনো বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাটো কাকো অসন্মান কৰা নুবুজায় । অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাটো কোনো বিদ্ৰোহ নহয়, বৰঞ্চ ই এক আশা । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে— পৰিস্থিতি ইয়াতকৈ ভাল হ’ব পাৰে বুলি নৱপ্ৰজন্মৰ মনত বিশ্বাস আছে । এনেকুৱা চিন্তা-চৰ্চাৰ পৰাই আচলতে সমাজত পৰিৱৰ্তনৰ আৰম্ভণি হয় ।অনন্যাই শেষত দেশপ্ৰেম প্ৰকাশ কৰি লিখিছে, "মই মোৰ দেশ আৰু দেশৰ মানুহক ভাল পাওঁ । জয় হিন্দ ।"
অনন্যা পাণ্ডেৰ এই প’ষ্টটোৰ পিছতে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । বহুতে মন্তব্য শাখাত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ এনে "সুৰক্ষিত স্থিতি"ক লৈ কটাক্ষ কৰা দেখা যায় । ইমান দিনে মনে মনে থাকি এতিয়া যেতিয়া সকলোৱে কথা পাতিছে, তেতিয়াহে বলীউডৰ তাৰকাসকলে জনপ্ৰিয় ধাৰা বা 'ট্ৰেণ্ড' অনুসৰণ কৰি মতামত দিছে । চৰকাৰে যেতিয়া NEET পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা সন্দৰ্ভত পদক্ষেপ ল’লে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে মুখ খুলিছে । আচল সাহস থকা হ’লে তেওঁলোকে বহু আগতেই নিজৰ মাত মাতিব লাগিছিল ।
ছলমান খানে প’ষ্ট কৰাৰ পিছতহে এতিয়া বাকী সকলোৰে টোপনি ভাঙিছে । যেতিয়া আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন আছিল, তেতিয়া এইসকল লোক সম্পূৰ্ণ নিমাত হৈ আছিল । এজনে মন্তব্য কৰে, "অৱশেষত বলীউডে ট্ৰেণ্ড অনুসৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিলে!!! ইমান দিনে তেওঁলোক ক’ত আছিল?" দ্বিতীয় এজনে লিখে, "চৰকাৰে NEET পেপাৰৰ কথা কোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে মুখ খুলিছে । তেওঁলোকৰ সাহস থকা হ’লে এই উদ্বেগ বহু আগতেই প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন ।" তৃতীয় মন্তব্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, "অ’ গুড মৰ্ণিং! এতিয়া সকলোৱে প’ষ্ট কৰিব কাৰণ ছলমানে প’ষ্ট কৰিলে । যোৱা ৪ দিন যেতিয়া আমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন আছিল, তেতিয়া এওঁলোক মনে মনে আছিল । অনন্যা, তুমি নিজেই এজন Gen-Z.. তোমাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ ।"
বৰ্তমান দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূৰ্ণ আৰু অস্থিৰ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ মুম্বাই আৰু কলকাতাৰ দৰে ডাঙৰ মহানগৰীৰ লগতে দেশৰ সৰু সৰু চহৰসমূহতো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক লৈ মুখ খুলি পুনৰ ট্ৰ’ল হ’ল আৰ মাধৱন !