ETV Bharat / entertainment

প্ৰখ্যাত অভিনেতা অনন্ত নাগলৈ ২০২৪ বৰ্ষৰ দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা

অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ কেৱাদিয়াৰ একতা নগৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অনন্ত নাগক প্ৰদান কৰা হ’ব দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা ।

Anant Nag to receive Dadasaheb Phalke Award on Sept 22; PM Modi congratulates actor
প্ৰখ্যাত অভিনেতা অনন্ত নাগলৈ ২০২৪ বৰ্ষৰ দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা (ANI)
author img

By ANI

Published : September 16, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ছবি তথা অভিনয় জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ২০২৪ বৰ্ষৰ দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে প্ৰবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগ । বুধবাৰে প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৱে এই ঘোষণা কৰে । পিআইবিয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি নাগক দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰ আৰু ভাৰতীয় চিনেমা বিশেষকৈ কানাড়া চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্মানৰ বাবে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘কিংবদন্তি অনন্ত নাগজীক দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অভিনন্দন । কেবা শক ধৰি তেওঁৰ অনবদ্য অভিনয়, উল্লেখযোগ্য বহুমুখিতা আৰু উজ্জ্বলতাই ভাৰতীয় চিনেমা বিশেষকৈ কানাড়া চিনেমাত অতি শক্তিশালী চিন ৰাখিছে । যি ভূমিকাতেই অভিনয় কৰিছে, তেওঁ কঢ়িয়াই আনিছে বিৰল গভীৰতা আৰু প্ৰামাণ্যতা । এয়া হৈছে এজন সঁচা শিল্পীৰ বাবে এক সমৃদ্ধিশালী সন্মান ।”

২০২৬ চনৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ কেৱাদিয়াৰ একতা নগৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অনন্ত নাগক প্ৰদান কৰা হ’ব দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা ।

১৯৪৮ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা অনন্ত নাগ কানাড়া চিনেমাৰ অন্যতম পৰিচিত নাম । ২৫০ খনতকৈও অধিক কানাড়া ছবিকে ধৰি তেওঁ ৩০০ৰো অধিক ছবিত কাম কৰিছে । তেওঁৰ উল্লেখ্যযোগ্য কৰ্মৰ ভিতৰত হিন্দী, তেলুগু, তামিল, মাৰাঠী, মালয়ালম আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ ছবিও অন্তৰ্ভুক্ত । চলচ্চিত্ৰৰ উপৰিও নাগে টেলিভিছনতো অভিনয় কৰিছে । লেখক আৰ কে নাৰায়ণৰ ৰচনাৰ আধাৰত নিৰ্মিত জনপ্ৰিয় দূৰদৰ্শন ধাৰাবাহিক মালগুদী ডেজৰ অংশ আছিল নাগ ।

অভিনেতা হিচাপে তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল মঞ্চত । কলেজীয়া জীৱনত ১৮ বছৰ বয়সত সন্ত চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত নাটকত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । পাছলৈ গৌতম বুদ্ধ আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ আধাৰত ৰচিত নাটকত অভিনয় কৰিছিল । পিছৰ পাঁচ বছৰত তেওঁ মঞ্চত ৫০ টাতকৈও অধিক ভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে ।

ৱাই এন কৃষ্ণমূৰ্তি, গিৰীশ কৰ্ণাদ আৰু জি ভি আয়াৰকে ধৰি থিয়েটাৰ নায়ক আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ দ্বাৰা উৎসাহিত হৈ অনন্ত নাগে সংকল্প ছবিত মুখ্য অভিনেতা হিচাপে কানাড়া চলচ্চিত্ৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰে । পিছলৈ তেওঁ শ্যাম বেনেগালৰ নেতৃত্বত অংকুৰ জৰিয়তে সৈতে হিন্দী চলচ্চিত্ৰত অভিষেক ঘটায় । বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ বহুতো চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি পৰিচিত হৈ পৰিছিল ।

Anant Nag to receive Dadasaheb Phalke Award
অনন্ত নাগলৈ দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা (ANI)

চিনেমালৈ তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে তেওঁ কেইবাটাও সন্মান লাভ কৰিছে । শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ পাঁচটা কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা আৰু ৫ টা ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে । ২০২৩ চনত তেওঁ চিনেমা জগতত ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰে । ২০২৫ চনত তেওঁক ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

চিনেমাৰ উপৰিও অনন্ত নাগৰ জনসেৱাতো নিয়োজিত আছিল । ১৯৮৮ চনৰ পৰা ১৯৯৪ চনলৈ কৰ্ণাটক বিধান পৰিষদৰ সদস্য আৰু পিছলৈ ১৯৯৪ চনৰ পৰা ১৯৯৯ চনলৈ বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । এই সময়ছোৱাত বেংগালুৰু চহৰ উন্নয়নৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

তেওঁৰ আন আন সন্মানৰ ভিতৰত আছে কৰ্ণাটক ৰাজ্যোৎসৱ বঁটা, কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক জীৱনজোৰা সাফল্য বঁটা, কৰ্ণাটক সাহিত্য একাডেমী বঁটা আৰু বেংগালুৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী । ভাৰতীয় চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে দিয়া সৰ্বোচ্চ সন্মান হৈছে দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা । ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ অংশ হিচাপে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ পাছতহে পাইছে নেকি বেছি সন্মান! কি কয় ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদকে?

TAGGED:

দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা
অভিনেতা অনন্ত নাগ
কানাড়া ছবি
DADASAHEB PHALKE AWARD TO ANANT NAG
DADASAHEB PHALKE AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.