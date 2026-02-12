ETV Bharat / entertainment

ভাগ্যৰ লিখনি... গীটাৰ বজোৱা সেই ব্যক্তিজন আজি এজন সফল অভিনেতা, কোন বাৰু সেইগৰাকী জানেনে ?

অভিনয়ৰ লগতে কেইবাখনো অসমীয়া ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰা ভগৱৎ প্ৰীতমে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কৈ যায় জীৱন যাত্ৰাৰ বহু কথা...

An interview with Assamese actor Bhagawat Pritam
অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 4:02 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 4:09 PM IST

গুৱাহাটী : সপোন আছিল সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ, কিন্তু কোনে জানে ভাগ্যৰ লিখনি... গীটাৰ বজাই ভালপোৱা সেই ব্যক্তিজন আজি প্ৰতিষ্ঠিত জনপ্রিয় অভিনেতা হিচাপে । আমি ক’ব বিচাৰিছো জনপ্ৰিয় অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতমৰ বিষয়ে ।

অসমীয়া ছবি তথা ধাৰাবাহিক জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতম । নিজৰ অন্যান্য অভিনয় শৈলীৰে দর্শকক মুগ্ধ কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ মঞ্চ অভিনয় ক্ষেত্ৰতো আছে বিশেষ দখল ।

অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতমৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

অভিনেতা বুলি আজি সকলোৱে যদিও পৰিচিত অভিনেতাগৰাকীৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনটো কিন্তু আছে বিশেষ দখল । সৰুৰে পৰা গীটাৰখনৰ প্ৰতি বিশেষ হাবিয়াস আছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । ছাত্ৰ অৱস্থাত কেতিয়াবা ১৬-১৭ ঘণ্টা ধৰি গীটাৰ বজাইছিলো তেওঁ । অপূৰ্ব বেজবৰুৱাৰ সৈতে প্ৰায় ৯ বছৰ গীটাৰ বজাইছিল তেওঁ ।

ইফালে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো মেধাসম্পন্ন আছিল তেওঁ । বিজ্ঞান শাখাত অধ্যয়ন কৰা ভগৱৎ প্ৰীতমে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰখন বাচি নলৈ, বাচি লৈছিল সাংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনত । যদিও তেওঁ সংগীতৰ প্ৰতি এক বিশেষ ৰাপ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত অভিনয়কে তেওঁ পেচা হিচাপে লৈ আগবাঢ়িছিল ।

আনহাতে "ককাদেউতাৰ হাঁড়" ধাৰাবাহিকখনৰ পৰা ধাৰাবাহিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । ইফালে তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি আছিল "সোণ পখিলি" । যদিওবা "সোণ পখিলি" ছবিখন তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবি আছিল, তথাপিও ২০০০ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত অসমীয়া ছবি 'জোন জ্বলে কপালত' তেওঁৰ বাবে আছিল টাৰ্নিং পইণ্ট ।

ইফালে আধ্যাত্মিকতা ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে তেওঁ বিশেষভাৱে জড়িত । আধ্যাত্মিক মনটোৰ বাবে ১৯৮৮ চনত সন্ন্যাস ল'বলৈও গৈছিল তেওঁ । বৰ্তমানো অভিনয়ৰ লগতে জ্যোতিষবিদ্যা, ৰেইকী, যোগ আদিৰ লগত জড়িত অভিনেতাগৰাকী ।

অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতমৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে জনায় তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত বহু কথা...

  • মঞ্চত শিশুকৃষ্ণৰ অভিনয়ৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰাৰ

যোৰহাটৰ এটা সংস্কৃতিৱান পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতমে । শিশুকালতে ৰাসত শিশুকৃষ্ণৰ অভিনয় কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । কেৱল অভিনয়ে নহয় সংগীতৰ প্ৰতিও বিশেষ ৰাপ আছিল অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতমৰ ।

এই সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই এটা সংস্কৃতিৱান পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছো । মোৰ মা অভিনয় লগতে সংগীতৰ লগত জড়িত আছিল । লগতে দেউতাও অভিনয়ৰ লগতে মইনা পাৰিজাতৰ লগত জড়িত আছিল । সেয়ে সৰুৰে পৰা মইনা পাৰিজাতৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো ।’’

অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘গীটাৰ মই বহুত সৰুৰে পৰা বজাইছিলো । আনহাতে যিহেতু দেউতা আৰু মাই দুয়োগৰাকীয়ে নাটক কৰিছিল, বিদ্যালয়ত গৰম বন্ধত আমাক বিদ্যালয়ত নাটক কৰাইছিল ৷ ময়ো তাত নাটক কৰাৰ এক অভ্যাসত পৰিণত হ'ল । আনহাতে অষ্টম মান শ্ৰেণীৰ পৰাই মই পেচাগতভাৱে গীটাৰ বজাবলৈ লৈছিলো । এনেদৰেই এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল ।’’

  • সংগীতৰ প্ৰতি আছিল এক বিশেষ ধাউতি

কেবাখনো ছবি ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতা ভগৱৎ প্ৰীতমৰ সংগীতৰ প্ৰতি আছিল বিশেষ ধাউতি । এগৰাকী সংগীত পৰিচালক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ সপোন দেখিলে শৈশৱৰে পৰা । বৰ্তমানলৈ কেইবাখনো অসমীয়া ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে তেওঁ ।

গীটাৰ বজাই ভালপোৱা অভিনেতাগৰাকীয়ে অষ্টম মান শ্ৰেণীতে মঞ্চত পেচাগতভাৱে কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰিছিল । আনহাতে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰাই আনক গীটাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল । মুম্বাইত হৈ গীটাৰিষ্ট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰো দেখিছিল সপোন । সেই সময়ত তেওঁলোকে এটা বেণ্ডো গঠন কৰিছিল ।

  • জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে আছে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছিল ভগৱৎ প্ৰীতমৰ । আজিৰ পৰা কেইমাহমানৰ পূৰ্বলৈ জুবিন গাৰ্গৰ চাইকেলখন অভিনেতাগৰাকীৰ ঘৰতে আছিল ।

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাৰ সময়ত জুবিনক লগ পাইছিলো । সেইসময়ত অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ এটা বেণ্ড গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলো । জুবিনৰ সেই চাইকেলখন মোৰ ঘৰতে থাকি গ'ল । গুৱাহাটীত অহাৰ পাছত আমি কলেজৰ অনুষ্ঠানবোৰ কৰিবলৈ ল’লো । তেতিয়া মই গীটাৰ বজাও, জুবিনে হাৰমনিয়াম বজায় । ‘গানে কি আনে' গীতটো মোৰ চকুৰ সন্মুখত ১০ মিনিটত অনুবাদ কৰি জুবিনে প্ৰতিযোগিতাত গাইছিল । মই যেতিয়া বজোৱাটো বাদ দিছিলো তেতিয়া জুবিনে মোক গালিও পাৰিছিল ।’’

  • জোন জ্বলে কপালত ছবিখন আছিল অভিনেতাগৰাকীৰ জীৱনৰ অন্যতম টাৰ্নিং পইণ্ট

'জোন জ্বলে কপালত' ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২০০০ চনত মুক্তিলাভ কৰিছিল 'জোন জ্বলে কপালত' ছবিখন । সেই সময়ত ছবিখন যে ইমান হিট হ'ব মই ভবা নাছিলো । ছবিখন হিট হোৱাৰ ফলত বহুত সমস্যাও হৈছিল । ঘপকৈ মই য’ত ত’ত ওলাব নোৱাৰা হৈছিলো । ৰাস্তাত ওলালেই মানুহে চাই, অটোগ্ৰাফ লয় । সেইসময়ত মোৰ বাবে অকমান আচহুৱাও আছিল । সেই সময়ত যিহেতু মই প্ৰতিষ্ঠিত নাছিলো, ভাৰাঘৰত আছিলো । হাতত ইমান টকা-পইচাও নাছিল । ইফালে মই যিটো ঘৰত ভাৰা আছিলো, তাত অকমান পানীৰ সমস্যা আছিল । তেতিয়া সেই টেপৰ পৰা পানী আনিবলৈ পুৱা ৪ বজাতে উঠিবলগীয়া হৈছিল, কাৰণ দেৰিকৈ গ’লে মানুহে দেখিব । আনহাতে তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ সংগীতৰ মঞ্চত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ বাদ দিলো ।’’

উল্লেখ্য যে, বৰ্তমানলৈ বহুকেইখন অসমীয়া ছবি, ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকী বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে এটা ব্যক্তিগত মনোৰঞ্জনধর্মী চেনেলৰ ধাৰাবাহিকৰ কামত । সমান্তৰালভাৱে আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি "মহাপুৰুষৰ" কামটো ব্যস্ত হৈ আছে অভিনেতাগৰাকী ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

