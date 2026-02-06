অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী আইদেউ সন্দিকৈৰ কি কথাই আমনি কৰে নিকুমণি বৰুৱাক ?

অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী আইদেউ সন্দিকৈৰ কি কথাই আমনি কৰে নিকুমণি বৰুৱাক ?
অভিনয় জগতত ভৰি দি কেনেদৰে আধাতে পঢ়া সামৰিলে নিকুমণি বৰুৱাই ? ই টিভি ভাৰতৰে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ-
Published : February 6, 2026 at 5:27 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়া ছবি, ধাৰাবাহিক তথা মঞ্চত নিজৰ ব্যতিক্ৰমী অভিনয়ৰে দপদপাই থকা এগৰাকী ৮০ৰ দশকৰ জনপ্রিয় অভিনেত্ৰী নিকুমণি বৰুৱা । শৈশৱৰ পৰাই অভিনয়ৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ১৯৮৭ চনত এখন ছবিৰ জৰিয়তে অভিনয় জগতত খোজ পেলাইছিল তেওঁ । 'সূত্ৰপাত', 'ৰে'লৰ আলিৰ দুবৰি বন', 'ইতিহাস', 'মীমাংসা', 'যৌৱনে আমনি কৰে' আদিকে ধৰি প্ৰায় ২৫ খনৰো অধিক অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী নিকুমণি বৰুৱাই ।
ধাৰাবাহিক জগততো তেওঁৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয় । প্ৰয়াত অভিনেতা বিজু ফুকনে পৰিচালনা কৰা ধাৰাবাহিক 'দেউতা'ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ ধাৰাবাহিকৰ যাত্ৰা । ইফালে ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চতো তেওঁৰ এক বিশেষ অৱদান আছে । ভ্ৰাম্যমাণ জগতৰ অন্যতম আটাইতকৈ সফল নাট হিচাপে জনাজাত 'টাইটানিক'ৰ ৰ'জৰ চৰিত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁ দৰ্শকৰ মনত আজিও সাজ বহুৱাই থৈছে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ কিছু অভিজ্ঞতা ।
শৈশৱতে অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল
গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰা অভিনেত্ৰী নিকুমণি বৰুৱাৰ শৈশৱৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল অভিনয়ৰ যাত্ৰা । মঞ্চ অভিনয়ৰ জৰিয়তে অভিনয় যাত্ৰাৰ পাতনি মেলা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ অভিনয় যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ উজান বজাৰৰ ঘৰৰ ওচৰতে ৰূপৰংগ সংঘ নামেৰে এটা সংঘ আছিল । তাতেই সৰুৰে পৰা নাটকসমূহ শিকিছিলোঁ । লগতে নাটকৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । মোৰ দাদাও অভিনয় কৰিছিল কিন্তু পাছলৈ তেওঁ ব্যৱসায়ৰ কামত নিয়োজিত হৈ অভিনয় এৰিলে । সেই সময়খিনিত বহুত নাটক কৰিছিলোঁ, প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ।"
৮০ৰ দশকত বোলছবি জগতত ভুমুকি
৮০ৰ দশকৰ পৰাই অসমীয়া বোলছবি জগতত নিজৰ অভিনয় শৈলীৰে দৰ্শকক মোহিত কৰি অহা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ১৯৮৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া বোলছবিত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল । এই ছবিখনৰ প্ৰস্তাৱৰ লগতে তেওঁলৈ কি দৰে অভিনয়ৰ সুযোগ আহিছিল এই সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "১৯৮৭ চনত তেতিয়া মই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বাবে কটন মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ । সেই সময়ত প্ৰয়াত জয়ন্ত দাস, বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে মোক ক'লে এখন ছবি আছে তাত ভনীয়েকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব লাগে । ছবিখন আছিল মৃদুল গুপ্তাৰ 'সূত্ৰপাত' । তেনেদৰে সেই ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ ।"
'টাইটানিক'ৰ দ্বাৰা সুকীয়া পৰিচয় লাভ
হেমন্ত দত্তৰ নাটক 'টাইটানিক'ত ৰ'জৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অভিনেত্ৰী নিকুমণি বৰুৱাই । কহিনুৰৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ হোৱা এই নাটকখনে সেই সময়ত দৰ্শকক মনত বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেই সময়ত সফল নাটসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল 'টাইটানিক' । নাটকখনত তেওঁৰ অভিনয়ো আছিল দৰ্শনীয় । যাৰ বাবে আজিও কোনোবা অনুষ্ঠানলৈ গ'লেই 'টাইটানিক'ৰ সংলাপ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ দিয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীক ।
এই সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়, "ভ্ৰাম্যমাণত জড়িত হোৱাৰ পূৰ্বে এবাৰ অচ্যুৎ লহকৰৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ গৈছিলোঁ । তেতিয়া ভ্ৰাম্যমাণত মঞ্চৰ লগতে তাৰ ভিতৰচ'ৰা দেখি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ । ১৯৯৮ চনত মই কহিনুৰ থিয়েটাৰলৈ গৈছিলোঁ । সেই সময়ত আজিৰ দৰে আগতীয়াকৈ নাটকসমূহ সন্দৰ্ভত জানিব পৰা ব্যৱস্থা নাছিল । থিয়েটাৰলৈ যোৱাৰ পাছত ক'লে 'টাইটানিক' কৰিব লাগিব । সেই সময়লৈকে মই 'টাইটানিক'খন চোৱা নাছিলো । তাৰ পাছত এদিন আমাক ৰতন দাই 'টাইটানিক'খন দেখুৱালে । সেই সময়ত ৰ'জৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিবলৈ পাই খুব ভালো লাগিছিল, ভয়ও লাগিছিল । সেই সময়ত সেই চৰিত্ৰটো ফুটাই উঠাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অনুশীলন কৰিবলগীয়া হৈছিল । যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । লগতে কষ্ট যথেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দর্শকে সেই নাটকখন খুব ভাল পাইছিল । দীঘলীয়া শাৰী পাতি সেই সময়ত দর্শকে টিকট কাটিছিল । সেই নাটকখনৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো ।"
কিয় আধাতে স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা সামৰিছিল ?
অসমৰ বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, চিত্ৰনাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা বোলছবি পৰিচালক ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াই পৰিচালনা কৰা ছবি 'ইতিহাস'ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া সান্নিধ্যলৈ আহি কেনেদৰে তেওঁ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা আধাতে সামৰিলে সেয়াও তেওঁৰ জীৱনৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী ।
এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "১৯৯৪ চনত তেতিয়া মই এম এ পঢ়ি আছিলোঁ, এদিন হঠাৎ জয়ন্ত দাসে মোক ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াই লগ কৰিব বিচৰা বুলি জনাইছিল । সেইদিনাই মই তেওঁৰ লগত ছাৰৰ ওচৰলৈ গলোঁ, ছাৰে মোক ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা দেখা বুলি জনালে । লগতে 'ইতিহাস' ছবিখনত মূল চৰিত্ৰৰ বাবে মোক নিৰ্বাচন কৰা বুলি জনালে । কিন্তু সেই সময়ত যিহেতু মই এম এ পঢ়ি আছিলোঁ ছাৰে মই কি কৰি আছো বুলি সোধাত এম এ পঢ়ি থকা বুলি জনালোঁ । কিন্তু মই পঢ়ি থকা বুলি জানিলে অভিনয়ত নল'ব বুলি ভাবি পঢ়িবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নাই বুলি ছাৰক জনালোঁ । তেতিয়া ছাৰে মোক ক'লে যিহেতু মা-দেউতাই তোমাক বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছে সেয়ে যদি পঢ়াত মন আছে পঢ়া আৰু যদি অভিনয়ত মন আছে অভিনয়ৰ শিক্ষা লোৱা । তেনেকৈ আধাতে পঢ়া সামাৰিলোঁ । সেই ছবিখনত মই মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ ।"
অভিনয়ত জড়িত হোৱাৰ বাবে বহুতে কথাও শুনাইছিল
৮০ৰ দশকত এগৰাকী ছোৱালীয়ে অভিনয় কৰিম বুলি ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দৰে ইমান সহজ নাছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "তেতিয়া শ্বুটিঙৰ পৰা আহোঁতে ৰাতি ২-৩ বাজি যায় । মোৰ লগত সেই সময়ত যোৱা মানুহো কোনো নাছিল । তেতিয়া ৰাতি যেতিয়া দেৰিকৈ শ্বুটিঙৰ পৰা আহো মাক আমাৰ সম্বন্ধীয় মানুহে বহুত কথা শুনাইছিল । তেতিয়া মাই মোক এটা কথাই কৈছিল যে তই অভিনয় কৰাৰ বাবে মোক বহুত মানুহে কথা শুনাই, তোক মই বিশ্বাসত এৰি দিছোঁ । সেই বিশ্বাসটো তই কেতিয়াও নাভাঙিবি ।"
আইদেউ সন্দিকৈয়ে কি কৈছিল নিকুমণি বৰুৱাক ?
অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী আইদেউ সন্দিকৈৰো সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল বৰুৱাই । সেই সময়ত আইদেউ সন্দিকৈয়ে বহু কথাই কৈছিল তেওঁক । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আইদেউ সন্দিকৈৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ । তেতিয়া এটা খেৰৰ ঘৰত বাইদেউ অকলে আছিল । বাইদেউৱে সেই সময়ত বহুত কথাই কৈছিল । মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁতে বাইদেউৱে কৈছিল নিকুমণি 'মই অভিনয় কৰিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ, জ্যোতি ককাইদেউৱে মোক জাহাজ দেখুৱাম বুলি লৈ গৈছিল । জাহাজ চাবলৈ লৈ গৈ মোক অভিনয় কৰালে । অভিনয় কৰিলোঁ, অভিনয়ৰ মাজতো মই বহুত বেমেজালি পালোঁ' এনেদৰে বহুখিনি ভিতৰুৱা কথাই তেওঁ মোক কৈছিল । এই দুখখিনি মোৰ থাকি গ'ল । অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ এঘৰীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল, ইফালে তেওঁৰ বাবেই কিন্তু আমি আজি এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে বৰ্তমান এটা মনোৰঞ্জনধর্মী চেনেলৰ এখন ধাৰাবাহিকৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে অভিনেত্ৰী নিকুমণি বৰুৱা । অভিনয়ৰ লগতে নিজাকৈ ব্যৱসায়ৰো আৰম্ভণি কৰিছে তেওঁ ।
