অমিতাভ শ্ৰীবাস্তৱক আপুনি চিনি পায়নে ? 'বচ্চন' উপাধিৰ আমোদজনক কাহিনী

অমিতাভ শ্ৰীবাস্তৱক আপুনি চিনি পায়নে ? 'বচ্চন' উপাধিৰ আমোদজনক কাহিনী
হৰিবংশ ৰায়ে কিয় সলনি কৰিছিল নিজৰ বংশগত উপাধি ? অগণন অনুৰাগীক অনুপ্ৰাণিত কৰিব এই কাহিনীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 2:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ মহাতাৰকা অমিতাভ বচ্চনে তেওঁৰ বিখ্যাত উপাধি 'বচ্চন' কেনেকৈ লাভ কৰিলে আৰু তেওঁৰ পিতৃ কিয় জাতিবাদ বা জাতিভেদ প্ৰথাৰ ঘোৰ বিৰোধী আছিল, সেই বিষয়ে এক আমোদজনক কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছে ।
জাতিভেদ প্ৰথাৰ বিৰোধিতা আৰু 'বচ্চন' উপাধিৰ আঁৰৰ কাহিনী
অমিতাভ বচ্চনৰ দেউতাক তথা বিখ্যাত কবি হৰিবংশ ৰায়ৰ প্ৰকৃত উপাধি আছিল 'শ্ৰীবাস্তৱ'। তেওঁলোক কায়স্থ পৰিয়ালৰ আছিল । ভাৰতীয় সমাজত উপাধিয়ে প্ৰায়ে এজন মানুহৰ জাতি বা সমাজত তেওঁৰ স্থান নিৰূপণ কৰে । অমিতাভ বচ্চনৰ পিতৃ হৰিবংশ ৰায় শ্ৰীবাস্তৱে এই জাতিভেদ প্ৰথাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । তেওঁ নিবিচাৰিছিল যে, তেওঁৰ সন্তানে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট জাতিৰ পৰিচয় কঢ়িয়াই ফুৰক ।
হৰিবংশ ৰায় ডাঙৰ-দীঘল হোৱা ঘৰখনত তেওঁক মৰমতে 'বচ্চন' (যাৰ অৰ্থ শিশু বা ল’ৰা) বুলি মতা হৈছিল । পিছলৈ যেতিয়া তেওঁ কবিতা লিখিবলৈ ল’লে, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ প্ৰকৃত উপাধি বাদ দি এই মৰমৰ নাম 'বচ্চন'টোকে নিজৰ ছদ্মনাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় । যেতিয়া অমিতাভ বচ্চনক স্কুলত নাম লগাবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে শিক্ষকক সোধা-পোছা কৰি পৰিয়ালৰ আনুষ্ঠানিক উপাধি 'শ্ৰীবাস্তৱ'ৰ সলনি 'বচ্চন' বুলি লিখাই দিয়ে । সেই দিন ধৰি তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালে 'বচ্চন' উপাধিটোকে গ্ৰহণ কৰে । অমিতাভ বচ্চনে গৌৰৱেৰে কয় যে তেওঁলোকৰ এই উপাধিয়ে কোনো জাতি ধৰ্মক নহয়, বৰঞ্চ মানৱতা আৰু সমিলমিলকহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
বলীউডৰ মহাতাৰকা অমিতাভ বচ্চনে কে বি চিৰ ১৮ নম্বৰ সংস্কৰণৰ এটি খণ্ডত তেওঁৰ স্কুলীয়া দিনৰ আৰু পিতৃ হৰিবংশ ৰায় বচ্চনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে ।
অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগী ডঃ জাগৃতিও অমিতাভ বচ্চনৰ দৰেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ 'প্ৰয়াগৰাজ' চহৰৰ বাসিন্দা আছিল । কথা প্ৰসংগত প্ৰকাশ পাই যে, ডঃ জাগৃতিয়ে প্ৰয়াগৰাজৰ যিখন 'ছেইণ্ট মেৰীজ কনভেণ্ট স্কুল'ত পঢ়িছিল, সেই একেখন স্কুলতে শৈশৱত অমিতাভ বচ্চনেও নিজৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । নিজৰ প্ৰথমখন স্কুলৰ কথা শুনি উৎসাহিত হৈ বচ্চনে কয়— "আপুনি কি কৈছে! সেইখন মোৰো জীৱনৰ একেবাৰে প্ৰথমখন স্কুল আছিল । ইয়াত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লুকাই আছে, যিটো মই মোৰ দেউতাৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ ।"
পিতৃৰ জাতিভেদ বিৰোধী সিদ্ধান্ত, শৈশৱৰে পৰা বিৰোধিতা
অমিতাভ বচ্চনে মনত পেলাই দিয়ে যে তেওঁৰ পিতৃ, প্ৰখ্যাত হিন্দী কবি হৰিবংশ ৰায় বচ্চনে শৈশৱৰে পৰাই সমাজৰ জাতিভেদ প্ৰথাক তীব্ৰ ঘিণ কৰিছিল আৰু ইয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ পুৰণি বংশগত উপাধি ত্যাগ কৰা হৈছিল । জাতি-ধৰ্মৰ উৰ্ধত থাকিবলৈ দেউতাকে নিজৰ ছদ্মনাম 'বচ্চন'ক সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ চৰকাৰী উপাধি হিচাপে বাছি লৈছিল ।
অমিতাভ বচ্চনে কয়— "মোৰ মা আৰু দেউতাই মোক ছেইণ্ট মেৰীজ কনভেণ্ট স্কুললৈ লৈ গৈছিল । তাত নাম আৰু বাকী সকলো বিতং তথ্য ফৰ্মত লিখিব লগা হৈছিল । স্কুলৰ সেই নাম ভৰ্তিৰ ফৰ্মখনত এটা ঘৰ আছিল, য’ত শিক্ষাৰ্থীজনৰ 'জাতি' কি বুলি সোধা হৈছিল ।" অমিতাভ বচ্চনৰ পিতৃ শৈশৱৰে পৰাই জাতিবাদৰ ঘোৰ বিৰোধী আছিল । তেওঁ এই প্ৰথাক সমূলি পছন্দ কৰা নাছিল আৰু জীৱনত কেতিয়াও ইয়াক স্বীকাৰ কৰা নাছিল ।ফৰ্মখনৰ 'জাতি' লিখা ঠাই টুকুৰাত তেওঁৰ পিতৃয়ে দৃঢ়তাৰে কৈছিল— "আমাৰ জাতি হৈছে বচ্চন ।" দেউতাকে সেই ফৰ্মখনত 'জাতি- বচ্চন' বুলি লিখি দিলে আৰু ল’ৰাটোৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখিলে— 'অমিতাভ বচ্চন' । সেই দিনাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে এই নতুন উপাধিৰে এক নতুন পৰিচয় লাভ কৰিলে ।
অমিতাভ বচ্চনৰ জন্ম হৈছিল ১৯৪২ চনৰ ১১ অক্টোবৰত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ এলাহাবাদত (যাক বৰ্তমান 'প্ৰয়াগৰাজ' বুলি জনা যায়)। জন্মৰ সময়ত তেওঁৰ নাম আছিল 'অমিতাভ শ্ৰীবাস্তৱ'। তেওঁৰ পিতৃ হৰিবংশ ৰায়ে এটা 'শ্ৰীবাস্তৱ' পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । পিছলৈ তেওঁ আধুনিক হিন্দী সাহিত্যৰ এজন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ আৰু প্ৰভাৱশালী কবি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয় ।
হৰিবংশ ৰায় বচ্চন তেওঁৰ কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাবে আজিও সমানেই জনপ্ৰিয় । তেওঁৰ উল্লেখনীয় সৃষ্টিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমে নাম ল’ব লাগিব মধুশালাৰ, কিয়নো এইখন তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত আৰু কালজয়ী কাব্যগ্ৰন্থ । অন্যান্য বিখ্যাত গ্ৰন্থ আৰু কবিতা হ’ল- 'মধুবালা', 'মধুকলাশ', 'নিশ নিমন্ত্ৰণ', 'সতৰংগিনী' আৰু সকলোৰে প্ৰিয় কবিতা 'অগ্নিপথ' তথা 'জো বীত গয়ী ছো বাত গয়ী' ।
হিন্দী সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অনন্য অৱদানৰ বাবে তেওঁক ১৯৭৬ চনত ভাৰত চৰকাৰে সন্মানীয় 'পদ্মভূষণ' উপাধিৰে বিভূষিত কৰে । হৰিবংশ ৰায় বচ্চনৰ সাহিত্যত কেৱল দৰ্শন বা বেদনাই নাছিল, তাত প্ৰবল দেশপ্ৰেম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় চেতনাও প্ৰতিফলিত হৈছিল । ১৯৬৫ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আৰু দেশবাসীৰ মাজত সাহস যোগাবলৈ বহুকেইটা অতি শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী কবিতা ৰচনা কৰিছিল ।
অমিতাভ বচ্চনৰ মাতৃ তেজী বচ্চনৰ জন্ম হৈছিল ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ পঞ্জাৱৰ লিয়ালপুৰত (বৰ্তমান পাকিস্তানৰ অন্তৰ্গত)। তেওঁৰ জন্মৰ নাম আছিল 'তেজী সুৰী' আৰু তেওঁ এটা পঞ্জাৱী শিখ পৰিয়ালৰ সন্তান আছিল । তেওঁ লাহোৰত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ লাহোৰৰে এখন কলেজত মনোবিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ।
লাহোৰৰ এখন কলেজীয়া অনুষ্ঠানতে তেজী সুৰীৰ সাক্ষাৎ হৈছিল কবি হৰিবংশ ৰায় বচ্চনৰ সৈতে । ১৯৪১ চনত এলাহাবাদত তেওঁলোক দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । তেজী বচ্চন নাটক আৰু কলা-সংস্কৃতিৰ অতি অনুৰাগী আছিল । শ্বেক্সপীয়েৰৰ বিখ্যাত নাটক 'মেকবেথ'ৰ যিটো হিন্দী অনুবাদ তেওঁৰ স্বামী হৰিবংশ ৰায়ে কৰিছিল, সেই নাটকত তেজী বচ্চনে নিজেই 'লেডী মেকবেথ'ৰ চৰিত্ৰত সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল ।
সময়ৰ গতিত হৰিবংশ ৰায় বচ্চন আৰু তেজী বচ্চনৰ সংসাৰলৈ দুজন পুত্ৰ সন্তান আহে । তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হ’ল তাৰকা অমিতাভ বচ্চন আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰ অজিতাভ বচ্চন ।
অমিতাভ বচ্চনে 'সাত হিন্দুস্তানী' নামৰ চিনেমাখনৰ জৰিয়তে বলীউডত নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । এজন শিল্পী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত তেওঁ অসংখ্য বিফলতাৰ মুখ দেখিবলগীয়া হৈছিল । বহু লোকে তেওঁক এজন ভৱিষ্যতহীন অভিনেতা বুলিও গণ্য কৰিছিল ৷ ১৯৭০ চনৰ শেষৰ ফালে আৰু ১৯৮০ চনৰ প্ৰথম ভাগত মুক্তি পোৱা কেইখনমান বিশেষ চিনেমাই তেওঁৰ কেৰিয়াৰলৈ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আনিছিল ৷ 'জঞ্জীৰ', 'দীৱাৰ', 'ত্ৰিশূল', 'কালা পত্থৰ' আদি ছবিয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ মোৰ সলাই দিছিল । ধীৰে ধীৰে আৰু অবিৰতভাৱে তেওঁ সফলতাৰ জখলা বগাই গৈ থাকিল । অৱশেষত, এসময়ত ফ্লপ বুলি গণ্য কৰা অভিনেতাগৰাকী ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এক অপ্ৰতিৰোধ্য 'মহাতাৰকা' হিচাপে পৰিগণিত হ’ল ।
অমিতাভ বচ্চনে ১৯৭০ চনৰ বলীউডৰ এগৰাকী অন্যতম অভিনেত্ৰী জয়া ভাডুৰীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বিবাহৰ পিছত জয়া ভাডুৰীয়ে নিজৰ নাম সলনি কৰি 'জয়া বচ্চন' কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ভুল স্বীকাৰ কৰাটো উন্নত চৰিত্ৰৰহে লক্ষণ: মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন