যুক্তি নহয়, আত্মবিশ্বাসহে আচল শক্তি: অমিতাভ বচ্চনৰ পৰা শিকক জীৱন জিনাৰ মন্ত্ৰ

যুক্তি নহয়, আত্মবিশ্বাসহে আচল শক্তি: অমিতাভ বচ্চনৰ পৰা শিকক জীৱন জিনাৰ মন্ত্ৰ
অমিতাভ বচ্চনে এটা অতি গভীৰ চিন্তাৰ টোকা শ্বেয়াৰ কৰিছে । য’ত তেওঁ জীৱনৰ লক্ষ্য, ব্যক্তিত্ব আৰু আত্মবিশ্বাসৰ মৌন শক্তিৰ বিষয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 12:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : আমি বহু সময়ত কিবা এটা কৰিবলৈ গ’লে লোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । কিন্তু অমিতাভ বচ্চনৰ মতে, যদি আপুনি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি "এইটো কিয় নোৱাৰি বা কিয় নহয়?" বুলি আগবাঢ়ি যায়, তেন্তে সেইটোৱেই আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি । ইয়াৰ বাবে আনক কোনো যুক্তি দি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই । বচ্চনৰ মতে: ‘কিয় নহয়’ (Why not) শব্দটোৰ বাবে কোনো যুক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই ৷
তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত কেতিয়াবা সময়ৰ খেলিমেলি বা পলম হ’ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ যি অপৰিসীম মৰম আৰু সমৰ্থন, সেয়াই তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুবোৰ ধৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷ বহুতে তেওঁক প্ৰায়ে এটা প্ৰশ্ন সোধে— "এই বয়সতো আপুনি ইমান কঠোৰ পৰিশ্ৰম বা ইমান কাম কিয় কৰে ?" ইয়াৰ উত্তৰত তেওঁ অতি সৰলকৈ কয়— "কিয় নকৰিম?" (Why not)। তেওঁৰ মতে, এই দুটা শব্দৰ পিছত আন কোনো যুক্তি বা তৰ্কৰ থল নাথাকে ।
তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে যে এজন মানুহে কিয় কিবা এটা কাম কৰে, তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কেৱল তেওঁৰ অন্তৰাত্মাইহে জানে । সেই কামটোৰ বাবে আনক হাজাৰটা যুক্তি দিলেও সেইবোৰ কেৱল এটা তৰ্কৰ বিষয় হৈহে ৰয়, কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো মানুহজনৰ নিজৰ মাজতেই থাকে । শেষত তেওঁ কয় যে জীৱনৰ এই পৰ্যায়ত (বৃদ্ধাৱস্থাত) মানুহে বিচাৰে যে সকলো দৰকাৰী বস্তু তেওঁৰ ওচৰতে থাকক । তেওঁৰ কলমটো, কম্পিউটাৰটো, ফোনটো আৰু তেওঁৰ দৈনিক কাম-কাজবোৰ— এই সকলোবোৰৰ মাজত কেৱল ‘নিজে’ থকাটোৱেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ শেষত আপোনাৰ লগত কেৱল আপুনিহে থাকে ।
তথ্যৰ ধামখুমীয়া আৰু ‘কল্কি ২’ৰ ব্যস্ততা: অমিতাভ বচ্চনৰ শেহতীয়া অনুভৱ
মঙলবাৰে মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনে বৰ্তমানৰ ডিজিটেল পৃথিৱীখনৰ ওপৰত এক গভীৰ আলোকপাত কৰে । তেওঁৰ মতে, আজিৰ যুগত ইমান বেছি তথ্যৰ পয়োভৰ ঘটিছে যে ‘সঁচা’ আৰু ‘মিছা’ৰ মাজৰ সীমাৰেখাডাল ক্ৰমান্বয়ে ম্লান হৈ পৰিছে বাহ্যিক প্ৰভাৱ আৰু কোলাহলৰ মাজত প্ৰকৃত সত্যটো হেৰাই যায়, যাৰ ফলত মানুহে সদায় এক স্পষ্টতাৰ সন্ধানত হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয় ৷
অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বৰ্তমান নাগ অশ্বিনৰ পৰিচালিত ২০২৪ চনৰ সফল ছবি ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ৰ (Kalki 2898 AD) দ্বিতীয় খণ্ডৰ কামত ব্যস্ত আছে ৷ ‘কল্কি ২’ৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁ সদায় দেওবাৰে অনুৰাগীৰ পৰা পোৱা মৰম আৰু আদৰক হৃদয়েৰে সন্মান কৰে ৷ তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে অহা দেওবাৰে তেওঁ পুনৰ সকলোৰে সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব ৷
এই চিনেমাখনত ভাৰতীয় ছবি জগতৰ বিয়াগোম তাৰকাসকলক একেলগে দেখা গৈছে— অমিতাভ বচ্চন, কমল হাছান, প্ৰভাস, দিশা পাটানী ৷ হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত এই চিনেমাখন ৷ কাহিনীটো ২৮৯৮ চনৰ এক ভৱিষ্যতৰ কাল্পনিক চহৰ 'কাশী'ৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সেই সময়ৰ পৃথিৱীখন অতি দুখ লগা আৰু ধ্বংসৰ গৰাহত পৰা এক পৰিৱেশত দেখুওৱা হৈছে ।
মূল কাহিনীটো আগবাঢ়িছে এটা বিশেষ গোটক কেন্দ্ৰ কৰি, যাৰ লক্ষ্য হ’ল 'SUM-80' নামৰ এগৰাকী লেব-ছাবজেক্টৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটিক সুৰক্ষা দিয়া । বিশ্বাস কৰা হয় যে এই সন্তানটিয়েই হ’ল ভগৱান বিষ্ণুৰ অন্তিম অৱতাৰ 'কল্কি'।
