অস্থিৰ মন আৰু অতিৰিক্ত চিন্তা: কেনেকৈ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে ?
সময়ৰ আমোদজনক যাত্ৰা: পুৰণি স্মৃতি আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ মাজত অমিতাভ বচ্চন ৷ অভিনেতাই শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁৰ মানসিক সংগ্ৰামৰ কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 10:46 AM IST
হায়দৰাবাদ : বিখ্যাত অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনে শেহতীয়াকৈ মনৰ অস্থিৰতা আৰু নতুন ধাৰণা বা চিন্তাসমূহৰ মাজত কেনেকৈ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে । মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে নিজৰ মনৰ সক্ৰিয়তা আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা মানসিক চাপৰ বিষয়ে এটা গভীৰ টোকা লিখিছে ।
তেওঁৰ মতে, প্ৰতিটো নতুন দিনেই তেওঁৰ মনলৈ বহুতো নতুন ধাৰণা আৰু চিন্তা লৈ আহে । এই সকলোবোৰ নতুন চিন্তা বা ধাৰণাৰ সৈতে খোজ মিলাই চলাটো কেতিয়াবা কঠিন হৈ পৰে । সকলোবোৰ কাম সঠিকভাৱে কৰাৰ এই যি প্ৰচণ্ড চাপ, তাৰ ফলতেই মনত এক ধৰণৰ উদ্বেগ বা চিন্তাই (Anxiety) দেখা দিয়ে ।
মগজুৱে যেতিয়া অতিৰিক্তভাৱে কাম কৰি থাকে, তেতিয়া সেই পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে যে সৃষ্টিশীল চিন্তা আমাৰ বাবে যিমানেই ভাল, সেইবোৰক সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰিলে ই আমাৰ মনত অশান্তি বা মানসিক চাপৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
অমিতাভ বচ্চনৰ অনুভৱ: কামৰ হেঁচা আৰু মনৰ একাগ্রতা
অমিতাভ বচ্চনে নিজৰ ব্লগত লিখিছে, "প্ৰতিটো দিনেই মনলৈ নতুন নতুন চিন্তা আৰু ধাৰণা লৈ আহে । সেই প্ৰতিটো কামকে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে কৰিবলৈ মনত এটা তীব্ৰ ইচ্ছা জাগে । সকলোবোৰ কাম একেলগে কৰাটো সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে, 'এটা সময়ত এটাহে কাম কৰা' (One at a time) নীতিৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত । কিন্তু সমস্যাটো হ’ল— এটা কাম কৰি থকা অৱস্থাতো মগজুৱে অনবৰতে মনত পেলাই থাকে যে এতিয়াও বহুতো কাম কৰিবলৈ বাকী আছে । এই বাকী থকা কামবোৰৰ চিন্তাই মনত এক ধৰণৰ উদ্বেগ বা অশান্তি (Anxiety) সৃষ্টি কৰে ।"
আজিৰ যুগৰ প্ৰত্যাহ্বান
বৰ্তমান সময়ত চাৰিওফালে তথ্যৰ ধল আৰু চিন্তাধাৰাৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । এনে এটা যুগত আন সকলোবোৰ চিন্তা আঁতৰাই থৈ কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট কামত মনোযোগ দিয়াটোৱেই এতিয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
ইণ্টাৰনেটৰ ধুমুহা আৰু বিচলিত মন
অমিতাভ বচ্চনে লিখিছে, "যেতিয়া মনটো অতিশয় অস্থিৰ হৈ পৰে, তেতিয়া সকলো কাম এৰি শান্ত হৈ বহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । আশা কৰোঁ যে, এনে কৰিলে হয়তো মনৰ এই ‘অশান্ত অভিযান’ বন্ধ হ’ব । কিন্তু আচলতে তেনে নহয় । ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীখনত তথ্যৰ ইমান প্ৰবল ধুমুহা বলি থাকে যে ই আমাৰ মনোযোগ বিভিন্ন দিশলৈ টানি লৈ যায় । ইয়াৰ ফলত আচলতে কোনটো কথা সঁচা বা গুৰুত্বপূৰ্ণ (Real deal), সেয়া বিচাৰি উলিওৱাটো অতি কঠিন হৈ পৰে । বহু সময়ত আমাক প্ৰকৃততে যিটো তথ্যৰ প্ৰয়োজন, সেইটো বিচাৰি পোৱা নাযায় । তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সকলোবোৰ কথাতে একেলগে মনোযোগ দিবলৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি আওকাণ কৰিবলগীয়া হয় ।"
আজিৰ ডিজিটেল যুগত ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক তথ্যৰ মাজত নিজৰ মনোযোগ স্থিৰ কৰাটো আৰু সঠিক কথাটো বাছি উলিওৱাটো এটা ডাঙৰ মানসিক যুঁজ হৈ পৰিছে ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে আঙুলিয়াই দিছে যে, বৰ্তমান সময়ত যিকোনো ভুল শুধৰাবলৈ বা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ বহুত সুবিধা হৈছে । এতিয়া যিকোনো কথা জনাটো অতি সহজ হৈ পৰিছে । "আগতে আমি যিকোনো কথা জানিবলৈ মগজুৰ ব্যৱহাৰ কৰি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু এতিয়া মগজুৰ সেই ‘চিন্তাৰ বুটামটো’তকৈ ইণ্টাৰনেটৰ ‘বুটামটো’ বেছি শক্তিশালী হৈ পৰিছে । মাত্ৰ এটা ক্লিক কৰিলেই আমি সকলো জানিব পাৰোঁ । ইণ্টাৰনেটৰ জগতখনে আমাক ইমান নতুন নতুন তথ্যৰ যোগান ধৰে যে আমি পুৰণি বা স্বাভাৱিক চিন্তাধাৰাবোৰ এৰি সদায় একেবাৰে শেহতীয়া কথাবোৰৰ পাছত দৌৰিবলৈ বাধ্য হওঁ ।"
সময়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু অতীতৰ সোঁৱৰণি
অমিতাভ বচ্চনে লিখিছে যে, যিসকল লোকে পুৰণি সময়বোৰ পাৰ কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমানৰ এই সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ আধুনিক পদ্ধতিবোৰ দেখিছে, তেওঁলোকৰ বাবে সময়ৰ এই যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে আচৰিত ধৰণৰ । যিসকলে অতীতৰ সেই সময়বোৰ পাৰ কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ বাবে সেই স্মৃতিবোৰ সদায় সন্মানীয় আৰু এক প্ৰকাৰৰ আৱেগ । কিন্তু বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মৰ বাবে হয়তো অতীতৰ সেই কথাবোৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় । তেওঁলোকে কেৱল বৰ্তমানৰ সময়টোক লৈয়েই ব্যস্ত ।
তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মই যিদৰে নতুন নতুন উদ্ভাৱন বা নিয়মৰ সৈতে খোজ মিলাই আগবাঢ়িছে, আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ বয়সৰ আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ অৱস্থাও একেই আছিল । আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সময়ৰ নতুনত্বক আঁকোৱালি লৈছিলোঁ । তেওঁ ক’ব বিচাৰিছে যে সময়ৰ চক্ৰটো সঁচাকৈয়ে অদ্ভুত । প্ৰতিটো প্ৰজন্মই নিজৰ সময়ৰ নতুনত্বৰ সৈতে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু পুৰণি প্ৰজন্মৰ বাবে অতীত আৰু বৰ্তমানৰ এই পাৰ্থক্যটো এক বিৰল অনুভৱ ।
