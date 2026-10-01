‘কেবিচি ১৮’ৰ শ্বুটিঙত অঘটন, পিছলি পৰিল অমিতাভ বচ্চন
‘কেবিচি ১৮’ৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত পিছলি পৰি আঁঠুত আঘাত পালে অমিতাভ বচ্চনে, অনুৰাগীক আশ্বাস দিলে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 11:12 AM IST
হায়দৰাবাদ : ‘কেবিচি ১৮’ৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত এটা অঘটন ঘটি গ’ল ৷ অমিতাভ বচ্চন পিছল খাই পৰিল ৷ ৮৩ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকী, যিয়ে সচৰাচৰ ‘KBC’ মঞ্চৰ মাজত থিয় হৈ শ্ব’টো মুকলি কৰে, বুধবাৰে তেওঁক চকীত বহি থকা দেখা গৈছিল ।
শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে কৌন বনেগা কড়োৰপতি ১৮ৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত পিছলি পৰি আঁঠুত আঘাত পায় । জনপ্ৰিয় কুইজ শ্ব’টোৰ বুধবাৰৰ খণ্ডটোৰ সময়ত এই কথা প্ৰকাশ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
সাধাৰণতে কেবিচিৰ মঞ্চৰ মাজত থিয় হৈ নিজস্ব শৈলীৰে শ্ব’টোৰ আৰম্ভণিৰ সংলাপ আগবঢ়োৱা বচ্চন সেই খণ্ডটোৰ সময়ত চকীত বহি আছিল ।
৮৩ বছৰীয়া অভিনেতাজনে কয় যে, আগদিনা শ্বুটিঙৰ সময়ত আঁঠুত আঘাত পোৱাৰ বাবে থিয় হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
অমিতাভ বচ্চনে কয়, "সাধাৰণতে মই শ্ব’টোৰ আৰম্ভণি কেন্দ্ৰত থিয় হৈ কৰো, কিন্তু আজি মোৰ আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে থিয় হ’ব পৰা নাই । কালি শ্বুটিঙৰ সময়ত পিছলি পৰি আঁঠুত আঘাত পাইছিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয় যে, তেওঁ বহি বহিয়েই শ্ব’টোৰ আৰম্ভণিৰ সংলাপ আগবঢ়াইছে কাৰণ তেওঁৰ থিয় হ’বলৈ অলপ অসুবিধা হৈছিল । অৱশ্যে বচ্চনে দৰ্শকক আশ্বাস দিয়ে যে, আঘাত গুৰুতৰ নহয় আৰু অতি সোনকালে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিব ।
সম্প্ৰতি অভিনেতাগৰাকীয়ে পৰিচালনা কৰি আছে কৌন বনেগা কড়োৰপতিৰ ১৮ সংখ্যক ছিজন । শেহতীয়াকৈ বচ্চনে ছবি জগতৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ বাতৰি আৰু জল্পনা-কল্পনা নস্যাৎ কৰিছিল ৷ তেওঁৰ এটা ব্লগ প’ষ্টৰ এটা শাৰীয়ে অভিনয় জগতৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে প’ষ্টটোত “অৱসৰৰ ইচ্ছা” বুলি লিখিছিল, যাৰ বাবে তেওঁৰ অৱসৰৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিল । পিছত তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, তেওঁ কামৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা কোৱা নাছিল, শুবলৈ যোৱৰ কথাহে কৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : ৮৪ বছৰ হৈ গ’ল কিন্তু আজিলৈকে ঘৰত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বুলি কোৱাৰ সুযোগ নাপালোঁ-অমিতাভ বচ্চন