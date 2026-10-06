কাম বিচৰাৰ সময়ত প্ৰযোজকে দুটা কথাৰে ভয় খুৱাইছিল অমিতাভ বচ্চনক

কাম বিচৰাৰ সময়ত প্ৰযোজকে দুটা কথাৰে ভয় খুৱাইছিল অমিতাভ বচ্চনক
ছুপাৰষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে, হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা সংগ্ৰামৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 5:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ অমিতাভ বচ্চনে সংগ্ৰামৰ দিনবোৰৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ পুৰণি দিনবোৰ মনত পেলাই তেওঁ কয় যে, তেওঁক প্ৰযোজকসকলে বিভিন্ন কথা কৈ ভয় খুৱাইছিল ৷ কোনো নায়িকাই তেওঁৰ সৈতে অভিনয় কৰিব নিবিচাৰে বুলি তেওঁৰ মনত আশংকা জগাই তুলিছিল ৷
তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁৰ উচ্চতা আৰু মুখৰ বৈশিষ্ট্যই এসময়ত কাম পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । কৌন বনেগা কড়োৰপতি ছিজন ১৮ত হোৱা এক কথা-বতৰাৰ সময়ত এই কাহিনীটো শ্বেয়াৰ কৰে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
তেওঁ মুকলিকৈ কৈছিল যে, তেওঁৰ এতিয়াৰ প্ৰসিদ্ধ হেয়াৰষ্টাইলটো আৰম্ভণিৰ বছৰবোৰত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা সমালোচনাবোৰৰে এটা আছিল ।
এই কথা কথা-বতৰা তেতিয়া আৰম্ভ হ’ল যেতিয়া প্ৰতিযোগী বিনম্ৰই মনত পেলাই কয় যে, কেনেকৈ অমিতাভ বচ্চনৰ ছিগনেচাৰ লং ছাইডবাৰ্ণ আৰু হেয়াৰষ্টাইল তেওঁৰ ষ্টাৰ ইমেজৰ সৈতে মিলি গৈছিল । প্ৰতিযোগী বিনম্ৰৰ ককাক আছিল এজন চলচ্চিত্ৰ বিতৰক ৷ এই পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অমিতাভ বচ্চনে প্ৰকাশ কৰে যে, এই লুকটোৰ উৎপত্তি যথেষ্ট অপ্ৰত্যাশিত ।
চলচ্চিত্ৰৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ মনত পেলাই বিগ বিয়ে কয়, "ছাৰ, মই যেতিয়া আৰম্ভণিতে চিনেমাত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোক কামৰ বাবে বিবেচনা কৰি থাকোঁতে প্ৰযোজকসকলে মোক দুটা কথা কৈছিল, যে মই বহুত ওখ, গতিকে কোনো নায়িকাই মোৰ লগত কাম নকৰে আৰু দ্বিতীয়তে, মোৰ মুখখন বহুত সৰু । গতিকে, সৰু চেহেৰাৰ সৈতে মিলাবলৈ মই মোৰ চুলিখিনি দীঘল কৰি কাণলৈকে ৰাখিছিলোঁ যাতে মোৰ মুখখন ভৰপূৰ দেখা যায় ৷"
উল্লেখ্য যে, অমিতাভ বচ্চনে ১৯৬৯ চনত ‘সাত হিন্দুস্তানী’ৰ সৈতে অভিনয়ৰ দুনীয়াত আত্মপ্ৰকাশ কৰে । প্ৰথম ছবিখনত অভিনয় কৰি স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতো তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এক কঠিন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলগীয়া হৈছিল ।
১৯৭৩ চনৰ কাল্ট ক্লাছিক ‘জঞ্জীৰ’ ছবিখন তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক’ব পাৰি ৷ এই ছবিখনে তেওঁক হিন্দী চিনেমাৰ “এংগ্ৰী ইয়ং মেন” হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ দীৱাৰ, শ্বোলে, ডন, অমৰ আকবৰ এন্থনী আৰু মুকাদ্দাৰ কা ছিকন্দৰকে ধৰি বহুতো ছবিত আইকনিক অভিনয় আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক : নাজানো তেওঁ কেনেকৈ বিয়াৰ বাবে মা-দেউতাক সৈমান কৰালে-অমিতাভ বচ্চন