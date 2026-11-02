মৃত্যুৰ ভাবুকিৰ মাজতে বুলেটপ্ৰুফ কাঁচৰ আঁৰৰ পৰা অনুৰাগীক সম্ভাষণ অমিতাভ বচ্চনৰ
এই দেওবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত বলীউডৰ কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চনে তেওঁৰ বাসগৃহ জলছাত অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 4:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : টাইগাৰ শ্ৰফৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত মুম্বাইৰ পৰিৱশেটো গোমা হৈ আছে বুলিয়ে ক’ব লাগিব ৷ চেলেব্ৰিটীসকলৰ জীৱনলৈ ভয় নমাই আনিলে এই ঘটনাটোৱে ৷ তাৰ উপৰিও বিশেষ বিশেষ তাৰকাৰ নামত অহা ধমকিবোৰে পৰিৱেশটো চিন্তিতময় কৰি ৰাখিছে ৷ এইবাৰ দেওবাৰে অমিতাভে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতহে অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনালে ৷
আইএনএছে লাভ কৰা ভিজুৱেলত বিগ বিক আন দেওবাৰৰ দৰেই এইবাৰো নিজৰ প্ৰশংসকসকলৰ ফালে হাত জোকাৰি সম্ভাষণ জনোৱা দেখা গৈছিল;কিন্তু এইবাৰ তেওঁ উচ্চ মঞ্চত স্থাপন কৰা স্বচ্ছ বুলেটপ্ৰুফ গ্লাছৰ পিছফালে থিয় হৈ আছিল । দেওবাৰে অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ সময়ত অভিষেক বচ্চনেও পিতৃক সংগ দিয়ে । ঘৰৰ বাহিৰত অমিতাভৰ আশে-পাশে কেইবাজনো নিৰাপত্তাৰক্ষীক দেখা গ’ল ।
Amitabh Bachchan meets his fans every Sunday outside his bungalow, but after the firing incident involving Tiger Shroff, Big B seems to have become quite nervous. Now, he is meeting his fans from inside a protective glass enclosure. 😶 https://t.co/fmCbB7t1FE— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) November 1, 2026
বোমা বিস্ফোৰণৰ ই-মেইলৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । খবৰ অনুসৰি ২৩ অক্টোবৰত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই ই-মেইল সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছিল । এই ই-মেইলটো বান্দ্ৰা-কুৰ্লা কমপ্লেক্স (বিকেচি) এলেকাৰ এখন বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ।
ই-মেইলটোত গায়ক তথা অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে, তেওঁকো ভাবুকি দিয়া হৈছে । অৱশ্যে এই ভাবুকি স্পষ্টভাৱে দিলজিতক দিয়া হোৱা নাছিল ।
#WATCH | Maharshtra: Actor Amitabh Bachchan greets fans outside his residence 'Jalsa' in Mumbai earlier today. The actor was seen greeting them from inside a transparent protective bulletproof shell, reportedly added as an extra security measure. https://t.co/N27ETg5Bci— ANI (@ANI) November 1, 2026
পত্ৰখনত বচ্চনৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহ জলছাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ৩১ অক্টোবৰ আৰু ২৭ নৱেম্বৰৰ দিন দুটা আক্ৰমণৰ তাৰিখ হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে । পত্ৰখনত খালিস্তান সমৰ্থক কিছু শ্লোগানো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল । নিজকে ‘খালিস্তান ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা’ বুলি অভিহিত কৰা এটা গোটে এই ভাবুকি প্ৰদান কৰে ।
ইফালে, নেটিজেনসকলৰ সৈতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি বিগ বিয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ আৰোগ্য হ’বলৈ তেওঁক অধিক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কয় যে চিকিৎসকে তেওঁক সাধাৰণ অনলাইন কাম-কাজৰ পৰা বিৰতি ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিছে আৰু সেয়েহে তেওঁ কিছুদিনৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াত সক্ৰিয় নাথাকিব ।
তেওঁ নিজৰ টাম্বলাৰ ব্লগলৈ গৈ লিখিলে, “তথাপিও অধিক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন .. এডজাষ্টিং .. ভাবিছোঁ আৰু আচৰিত হৈ পৰিছোঁ .. মানৱ শৰীৰ আৰু ইয়াৰ স্বকীয়তা ।"
🚨 Yesterday, Amitabh Bachchan stepped out of his house to greet his fans from behind 12-foot-tall bulletproof glass, with heavy security deployed around him. Even his son, Abhishek Bachchan, was closely monitoring the security arrangements. Hey @Grok, has Amitabh Bachchan also received any threats? 🤔— Tejash (@lord_geopolitic) November 2, 2026
পেছাদাৰী দিশত বিগ বিয়ে বৰ্তমান কুইজ ৰিয়েলিটি শ্ব’ ‘কৌন বনেগা কড়োৰপতি’ পৰিচালনা কৰাত ব্যস্ত ।
লগতে পঢ়ক : গুলীচালনাৰ পূৰ্বে গুলীচালনাকাৰীয়ে বিগ বি, ছলমান খান আৰু অন্যান্য তাৰকাৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে