ETV Bharat / entertainment

মৃত্যুৰ ভাবুকিৰ মাজতে বুলেটপ্ৰুফ কাঁচৰ আঁৰৰ পৰা অনুৰাগীক সম্ভাষণ অমিতাভ বচ্চনৰ

এই দেওবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত বলীউডৰ কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চনে তেওঁৰ বাসগৃহ জলছাত অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনায় ৷

Amitabh Bachchan stands behind bulletproof glass to greet his fans Amid security threat
অমিতাভ বচ্চনৰ অনুৰাগীক সম্ভাষণ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 2, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : টাইগাৰ শ্ৰফৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত মুম্বাইৰ পৰিৱশেটো গোমা হৈ আছে বুলিয়ে ক’ব লাগিব ৷ চেলেব্ৰিটীসকলৰ জীৱনলৈ ভয় নমাই আনিলে এই ঘটনাটোৱে ৷ তাৰ উপৰিও বিশেষ বিশেষ তাৰকাৰ নামত অহা ধমকিবোৰে পৰিৱেশটো চিন্তিতময় কৰি ৰাখিছে ৷ এইবাৰ দেওবাৰে অমিতাভে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতহে অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনালে ৷

আইএনএছে লাভ কৰা ভিজুৱেলত বিগ বিক আন দেওবাৰৰ দৰেই এইবাৰো নিজৰ প্ৰশংসকসকলৰ ফালে হাত জোকাৰি সম্ভাষণ জনোৱা দেখা গৈছিল;কিন্তু এইবাৰ তেওঁ উচ্চ মঞ্চত স্থাপন কৰা স্বচ্ছ বুলেটপ্ৰুফ গ্লাছৰ পিছফালে থিয় হৈ আছিল । দেওবাৰে অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ সময়ত অভিষেক বচ্চনেও পিতৃক সংগ দিয়ে । ঘৰৰ বাহিৰত অমিতাভৰ আশে-পাশে কেইবাজনো নিৰাপত্তাৰক্ষীক দেখা গ’ল ।

বোমা বিস্ফোৰণৰ ই-মেইলৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । খবৰ অনুসৰি ২৩ অক্টোবৰত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই ই-মেইল সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছিল । এই ই-মেইলটো বান্দ্ৰা-কুৰ্লা কমপ্লেক্স (বিকেচি) এলেকাৰ এখন বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ।

ই-মেইলটোত গায়ক তথা অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে, তেওঁকো ভাবুকি দিয়া হৈছে । অৱশ্যে এই ভাবুকি স্পষ্টভাৱে দিলজিতক দিয়া হোৱা নাছিল ।

পত্ৰখনত বচ্চনৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহ জলছাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ৩১ অক্টোবৰ আৰু ২৭ নৱেম্বৰৰ দিন দুটা আক্ৰমণৰ তাৰিখ হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে । পত্ৰখনত খালিস্তান সমৰ্থক কিছু শ্লোগানো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল । নিজকে ‘খালিস্তান ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা’ বুলি অভিহিত কৰা এটা গোটে এই ভাবুকি প্ৰদান কৰে ।

ইফালে, নেটিজেনসকলৰ সৈতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি বিগ বিয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ আৰোগ্য হ’বলৈ তেওঁক অধিক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কয় যে চিকিৎসকে তেওঁক সাধাৰণ অনলাইন কাম-কাজৰ পৰা বিৰতি ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিছে আৰু সেয়েহে তেওঁ কিছুদিনৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াত সক্ৰিয় নাথাকিব ।

তেওঁ নিজৰ টাম্বলাৰ ব্লগলৈ গৈ লিখিলে, “তথাপিও অধিক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন .. এডজাষ্টিং .. ভাবিছোঁ আৰু আচৰিত হৈ পৰিছোঁ .. মানৱ শৰীৰ আৰু ইয়াৰ স্বকীয়তা ।"

পেছাদাৰী দিশত বিগ বিয়ে বৰ্তমান কুইজ ৰিয়েলিটি শ্ব’ ‘কৌন বনেগা কড়োৰপতি’ পৰিচালনা কৰাত ব্যস্ত ।

লগতে পঢ়ক : গুলীচালনাৰ পূৰ্বে গুলীচালনাকাৰীয়ে বিগ বি, ছলমান খান আৰু অন্যান্য তাৰকাৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে

TAGGED:

অমিতাভ বচ্চনক মৃত্যুৰ ভাবুকি
বিগ বি দেওবাৰে অনুৰাগী সম্ভাষণ
অমিতাভ বচ্চনৰ ব্লগ
AMITABH BACHCHAN BULLETPROOF SHELL
AMITABH BACHCHAN SUNDAY RITUAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.