সুস্থ আৰু সক্ৰিয় হৈ থকাৰ গুৰুত্ব আৰোপ বিগ বিৰ, গতি কৰক আৰু গতিশীল হওক
বিগ বিয়ে সুস্থ আৰু সক্ৰিয় হৈ থকাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত চিন্তাধাৰা শ্বেয়াৰ কৰে, সকলোকে গতি কৰি থাকিবলৈ কয় তেওঁ ৷
By IANS
Published : November 11, 2026 at 12:53 PM IST
হায়দৰাবাদ : মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে গতিবিধি, সুস্থ আৰু সুস্থ ৰুটিন বজাই ৰখাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত এটা চিন্তাশীল টোকা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে, উদ্যান এখনত সাধাৰণকৈ খোজ কাঢ়িলেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহু পাৰ্থক্য আহিব পাৰে ।
লাখ কোটি বছৰ ধৰি পৃথিৱীৰ অবিৰত গতিৰ কথা চিন্তা কৰি, চিনে আইকনজনে তেওঁৰ ব্লগত এটা চিন্তীশীল টোকা লিখে ৷ মানুহক আগবাঢ়ি যাবলৈ, ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে সুখ বিচাৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে তেওঁ ।
আইকনে তেওঁৰ ব্লগত লিখিলে, “গতিয়েই হৈছে পৰম..সুস্থ দেহে গতিক আকৰ্ষণ কৰে..তাৰ প্ৰয়োজনীয় মূল্যৰ প্ৰেৰণা দিয়ে..পার্কত খোজ কঢ়া.. কামৰ সৈতে ব্যস্ত হৈ থকা..মাত্ৰ গতি কৰি থকা…গতি কৰা আৰু চলন্ত অৱস্থাত থকা…”
“সেই ৰুটিনটো ঘূৰাই আনিবলৈ গতিশীল হৈ থাকক .. যদি আপুনি গতি কৰি আছে, মনত ৰাখিব পৃথিৱীখনেও গতি কৰি আছে.. আৰু লাখ কোটি বছৰ ধৰি গতি কৰি আছে আৰু পৃথিৱীখনে কেতিয়া আৰু কিমান দিনৰ পৰা গতি কৰি আছে তাৰ কোনো অনুমান নাই... যেতিয়া পৃথিৱীখন গতি কৰি আছে তেতিয়া বাকী সকলোবোৰেও গতি কৰে.. আমাৰ বাবে এই কথা আচহুৱা যেন লাগে .. কিন্তু প্ৰৱণতা আৰু ইয়াৰ দীৰ্ঘায়ুলৈ মন কৰক ... ভালদৰে জীয়াই থাকক .. প্ৰাৰ্থনা আৰু সুখৰ সৈতে ।”
অমিতাভে কুইজ ভিত্তিক ৰিয়েলিটী শ্ব’ কৌন বানেগা কড়োৰপতি পৰিচালনা কৰি আছিল । অৱশ্যে ৭ নৱেম্বৰত তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে এসপ্তাহৰ বাবে শ্বুটিং বন্ধ হৈ পৰে ।
এক সূত্ৰৰ মতে, কিংবদন্তি অভিনেতাগৰাকীক কিছু আৰামৰ প্ৰয়োজন আৰু নিৰ্মাতাসকলে সাময়িকভাৱে নতুন খণ্ডৰ চিত্ৰগ্ৰহণ বন্ধ কৰি দিছে । বৰ্তমান চেনেলটোৱে দীপাৱলী বিশেষ সপ্তাহৰ অংশ হিচাপে চেলেব্ৰিটী অতিথিক লৈ কেইসপ্তাহমান পুৰণি খণ্ড পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছে ।
সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি শ্ব’টোৰ বাবে শ্বুট কৰা শেষৰটো খণ্ডত ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী আৰু ৰবি ডুবেয়ে তেওঁলোকৰ ছবি ‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কুইজ শ্ব’ত উপস্থিত আছিল ।
১০ নৱেম্বৰত বিগ বিয়ে কম ফটকা, কম শব্দ আৰু শান্তিপূৰ্ণ দীপাৱলী উদযাপনৰ কথা চিন্তা কৰিছিল । তেওঁ নিজৰ ব্লগত লিখিছিল, "শান্তিপূৰ্ণ দীপাৱলী উদযাপন কৰা হ’ল; ফটকা কম আছিল, ৰাস্তাবোৰ পৰিষ্কাৰ আছিল আৰু শব্দ কম হৈছিল । পৰিৱেশটো কিছু শান্ত যেন লাগিল । এই শান্তি আমাৰ সকলোৰে লগত থাকক, সুখ আৰু সমৃদ্ধি হওক, প্ৰতিটো অনুষ্ঠানেই প্ৰচুৰ আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ হওক ।"
লগতে পঢ়ক :
অভিষেক বচ্চনক পেছাগত কামৰ বাবে সমালোচনা কৰে নে বিগ বিয়ে?
যুগ যুগ ধৰি চলি অহা বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাসক লৈ প্ৰশ্ন অমিতাভ বচ্চনৰ