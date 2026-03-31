বিগ বিৰ সতৰ্কবাণী : বাহ্যিক প্ৰভাৱতকৈ নিজৰ ‘অন্তৰৰ মাত’ শুনক
সত্য নে অসত্য ? বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰ পৃথিৱীত অমিতাভ বচ্চনৰ গভীৰ জীৱন দৰ্শন ৷ তথ্যৰ প্ৰদূষণৰ যুগত ‘বিবেকে’ই হ’ল সঠিক পথ প্ৰদৰ্শক ৷
Published : March 31, 2026 at 4:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে বৰ্তমানৰ অত্যধিক তথ্যৰ প্ৰবাহৰ ওপৰত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছে যে আজিৰ পৃথিৱীত সত্য আৰু অসত্যৰ মাজৰ সীমাৰেখাডাল ক্ৰমান্বয়ে অস্পষ্ট হৈ পৰিছে । বিভিন্ন বাহ্যিক প্ৰভাৱ আৰু কোলাহলৰ মাজত প্ৰকৃত সত্যটো প্ৰায়েই হেৰাই যায়, যাৰ ফলত মানুহে স্পষ্টতাৰ বাবে নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । তেওঁৰ মতে, এনে পৰিস্থিতিত নিজৰ 'অন্তৰৰ মাত' বা 'বিবেক'ক শুনি চলিলেহে সঠিক পথ বিচাৰি পোৱা সম্ভৱ ।
বৰ্তমানৰ সময়ত আমাৰ চৌপাশে তথ্যৰ ইমানেই ভিৰ যে সত্য কোনটো ধৰা টান হৈ পৰিছে । বাহ্যিক প্ৰভাৱৰ বাবে মানুহে নিজাকৈ চিন্তা কৰিবলৈ টান পায় । বিভ্ৰান্ত নহ’বলৈ আমি নিজৰ বিবেক বা অন্তৰৰ মাতৰ সহায় লোৱা উচিত । বিখ্যাত অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ব্লগত লিখিছে যে বৰ্তমানৰ বিভিন্ন তথ্যৰ উৎসৰ যুগত মানুহ প্ৰায়ে বিভ্ৰান্ত হৈ পৰে । সত্য কি, অসত্য কি, নে কেৱল সত্য যেন লগা কিবা এটা— সেইটো বিচাৰি উলিওৱাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
তেওঁ এই পৰিস্থিতিটোক "মৰুভূমিৰ বালি বতাহ (sandstorms)" আৰু পলসৰ (quicksand) ৰ সৈতে তুলনা কৰিছে । তেওঁৰ মতে, এনে এক কঠিন পৰিৱেশত প্ৰকৃত সত্য বা স্পষ্টতা বিচাৰি পোৱাটো ক্ৰমান্বয়ে অধিক প্ৰত্যাহ্বানজনক হৈ পৰিছে ।
অমিতাভ বচ্চনে লিখিছে, "আজিকালি আমি যিমান পঢ়ো, তাতকৈ বেছি দেখিবলৈ পাওঁ । তথ্য অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু বৰ্তমানৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ পৰা পোৱা তথ্যবোৰ ব্যক্তিগত হওক বা চৰকাৰী— প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ মনত নানা প্ৰশ্নৰ উদয় হয় । এইটো সত্য নেকি ? নে অসত্য ? ই আচল নে নকল ? আচলতে এইবোৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি কাৰ ওচৰলৈ যাম ?"
"ঠিক ইয়াৰ পৰাই বিভ্ৰান্তিৰ আৰম্ভণি হয় । যেনেকৈ মৰুভূমিৰ বালি বতাহ আৰু পলসৰ মাজত আবদ্ধ হৈ মানুহে দিশ হেৰুৱায়, তেনেকৈ এই তথ্যৰ কোলাহলৰ মাজতো আমি দিশহাৰা হওঁ । যেতিয়ালৈকে আমি দূৰৈৰ পৰা সেই 'আশাৰ মৰুদ্যান' (oasis of hope) আৰু ফটফটীয়া স্বচ্ছ পানী দেখা নাপাওঁ বা তাৰ ওচৰ নাচাপো, তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকে ।"
অমিতাভ বচ্চনৰ মতে, কেতিয়াবা মানুহে ভাবে যে তেওঁলোকে সত্যৰ 'মৰুদ্যান' (oasis) বিচাৰি পালে, কিন্তু বাস্তৱত সেইটোও প্ৰদূষিত বা অশুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত মনত পুনৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় আৰু মানুহে আকৌ নতুনকৈ সত্যৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয় ।
তেওঁ লিখিছে, "...আপুনি মৰুদ্যানটো পালেগৈ ঠিকেই, কিন্তু গৈ দেখে যে ইয়াৰ অস্তিত্বৰ মূল সাৰাংশই প্ৰদূষিত হৈ আছে.. আৰু লগে লগে আন এটা নতুন উৎসৰ সন্ধান আৰম্ভ হৈ যায়..."
মানৱীয় প্ৰবৃত্তিৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে— যদিও প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মাজত একোজনকৈ 'অন্তৰৰ পথ প্ৰদৰ্শক' (inner guide) থাকে, তথাপিও বেছিভাগ মানুহে 'বাহ্যিক প্ৰভাৱৰ' (outer influences) ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে । এনেদৰে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে হয়তো কিবা এটা ফল পোৱা যায়, কিন্তু তেওঁ সতৰ্ক কৰি দিছে যে তেনে ফলাফলবোৰো ত্ৰুটিপূৰ্ণ বা বিসংগতিপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । এবাৰ সত্য বুলি ভবা কথাটোও মিছা হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত মানুহে আকৌ নতুনকৈ সত্য বিচাৰিবলগীয়া হয় ।
"মানুহ সদায় নিজৰ 'অন্তৰৰ' চিন্তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় । আমাৰ সকলোৰে মাজত এই অন্তৰ্নিহিত সত্তাটো থাকে, কিন্তু আমি সাধাৰণতে বাহ্যিক জগতখনৰ পাছতহে দৌৰো । ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কিবা ফল লাভ কৰিলেও সেইবোৰ সদায় শুদ্ধ বা নিৰ্ভেজল নহ’বও পাৰে । সেইবাবেই মাজে মাজে ক্ষন্তেক থমকি ৰৈ আত্মচিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন", বিগ বিয়ে লিখিছে ৷
বচ্চনে আৰু লিখিছে, "আপোনাৰ 'অন্তৰাত্মা' সাৰ পাই উঠি আপোনাক লক্ষ্যস্থানৰ পিনে আগুৱাই নিয়ালৈ অপেক্ষা কৰক । প্ৰায়ে দেখা যায় যে বাহ্যিক জগতত কিবা এটা জয় কৰাই আচল লক্ষ্য নহয় । যেতিয়া আমাৰ মনে কেৱল বাহ্যিক সফলতা বা অসাৰ চিন্তাত মগ্ন থাকে, তেতিয়া আমি পুনৰ কিবা এটা নতুনৰ সন্ধানত দৌৰিবলগীয়া হয় । প্ৰতিটো দিন যিমান সহজ যেন লাগে, আচলতে সিমান সহজ নহয় ৷"
