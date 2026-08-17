ETV Bharat / entertainment

জয়া বচ্চনৰ ভয়ত হেডফোন লগাই খেল চায় অমিতাভ-অভিষেকে !

নিশা খেল চালে জয়া বচ্চনে খং কৰে নেকি ? অমিতাভ বচ্চনে ক’লে ঘৰৰ এক গোপন কথা !

"Headphones lagake sunte hain...": Amitabh Bachchan reveals "clever" way he watches sports without disturbing Jaya
কেবিচিত মেগষ্টাৰে শ্বেয়াৰ কৰিলে ঘৰুৱা আমোদজনক ঘটনা! (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত নিশা খেল চোৱাৰ এক আমোদজনক অভ্যাসৰ কথা অনুৰাগীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে, নিশাৰ ভাগত খেল চাই থকাৰ সময়ত পত্নী জয়া বচ্চনৰ টোপনিত যাতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মে, তাৰ বাবে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হেডফোন লগাই খেল উপভোগ কৰে ।

'কৌন বনেগা কৰোড়পতি'ত অমিতাভ বচ্চনে এক আমোদজনক কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা এটা প্ৰ’ম’ত অমিতাভ বচ্চনে খেলৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বিষয়ে কয় ।

তেওঁ এনে এজন প্ৰতিযোগীৰ সৈতে কথা পাতি আছিল, যিয়ে নিজেই বহু নিশালৈকে খেল চাই ভাল পায় । প্ৰতিযোগীজনে অমিতাভ বচ্চনক কয় যে তেওঁ ‘ফিফা বিশ্বকাপ’ৰ খেলসমূহ চাবলৈ গোটেই ৰাতি সাৰে থাকে । তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে অভিষেক আৰু তেওঁ নিজেও খেলৰ প্ৰতি অতিশয় আগ্ৰহী ।

ইয়াৰ পিছত অমিতাভে প্ৰতিযোগীজনক সোধে যে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহেও গভীৰ নিশালৈকে টিভি চাই থকাটোত আপত্তি কৰে নেকি ? যেতিয়া প্ৰতিযোগীজনে ওলোটাই জয়া বচ্চনৰো একেধৰণৰ আপত্তি থাকে নেকি বুলি সুধিলে, তেতিয়া অমিতাভে প্ৰকাশ কৰে যে জয়া বচ্চনৰ টোপনিত আমনি নিদিয়াকৈ কেনেকৈ তেওঁ আৰু অভিষেকে প্ৰিয় খেলসমূহ উপভোগ কৰে ?

অমিতাভ বচ্চনে জনাই যে তেওঁলোকৰ ঘৰত এটা সুকীয়া টিভি আছে আৰু সাধাৰণতে ৰাতি বেছি হ’লে তেওঁলোকে জয়া বচ্চনক শুবলৈ গুচি যাবলৈ কয় । ইয়াৰ পিছত তেওঁ বুজাই কয় যে তেওঁলোকে কেতিয়াবা হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰে অথবা টিভিৰ ভলিউম একেবাৰে কমাই ৰাখে, যাতে শব্দই জয়া বচ্চনৰ টোপনিত কোনো ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰে ।

কিন্তু তেওঁ এইটোও কয় যে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো তেতিয়াহে হয়, যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰিয় দলে খেলত জয়লাভ কৰে । কিয়নো সেই সময়ত তেওঁ আৰু অভিষেকে নিজৰ উছাহ-উত্তেজনা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে । অমিতাভে কয় যে আনন্দৰ উলাহত তেওঁলোকে প্ৰায়ে ডাঙৰকৈ চিঞৰি দিয়ে, যাৰ ফলত ঘৰৰ বাকীসকল মানুহ টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠে আৰু ঘৰত কিবা অঘটন ঘটিল নেকি বুলি চিন্তাত পৰে ।

"অভিষেক আৰু মই, দুয়ো খেলৰ প্ৰতি অতিশয় আগ্ৰহী । আমি এটা চতুৰ বুদ্ধি খটালোঁ । আমি নিজৰ বাবে এটা সুকীয়া টিভি লৈ ল’লোঁ । আমি তেওঁক (জয়া বচ্চনক) কওঁ, 'তুমি যোৱা, বহুত ৰাতি হৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি শুবলৈ যোৱা ।' গতিকে তেওঁ শুবলৈ গুচি যায় আৰু আমি ইয়াত গোটেই ৰাতি খেল চাওঁ । টিভিৰ শব্দটোৱে যাতে তলৰ মহলালৈ গৈ তেওঁৰ টোপনিত আমনি নকৰে, তাৰ বাবে আমি কেতিয়াবা খেল চাই থকাৰ সময়ত হেডফোন লগাই লওঁ অথবা ছাউণ্ড একেবাৰে কমাই ৰাখোঁ । কিয়নো ভাই, আচলতে কি হয় জানা - যেতিয়াই আমি খেল চাওঁ আৰু আমাৰ দল জিকি যায়, আমি চিঞৰি উঠোঁ - 'ইয়েছ !' সেই বিকট শব্দটো শুনি তেওঁলোকে কিবা অঘটন ঘটিল নেকি বুলি ভয় খাই সাৰ পাই উঠে! আমি বুজাব লগা হয় যে, আমাৰ দলে কেৱল এটা গ’লহে দিছে বা এটা ছিক্সাৰহে মাৰিছে ৷" অমিতাভৰ ভাষ্য ।

উল্লেখ্য যে, 'কৌন বনেগা কৰোড়পতি' অনুষ্ঠানটি ছনী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেলিভিছন আৰু ছনী লিভত সম্প্ৰচাৰিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : অমিতাভ শ্ৰীবাস্তৱক আপুনি চিনি পায়নে ? 'বচ্চন' উপাধিৰ আমোদজনক কাহিনী

TAGGED:

অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চন
অভিষেক বচ্চন খেল
বচ্চন পৰিয়ালৰ নিশাৰ অভ্যাস
অমিতাভ বচ্চন হেডফোন
AMITABH BACHCHAN SPORTS ROUTINE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.