ETV Bharat / entertainment

নাজানো তেওঁ কেনেকৈ বিয়াৰ বাবে মা-দেউতাক সৈমান কৰালে-অমিতাভ বচ্চন

অমিতাভ বচ্চনে জয়াৰ সৈতে হোৱা সাধাৰণ বিয়াৰ কথা মনত পেলাই কয়, "বিয়াৰ বাবে তেওঁ নিজৰ মাক-দেউতাকক কেনেকৈ পতিয়ন নিয়াইছিলো নাজানো ।"

Amitabh Bachchan recalls simple wedding with Jaya
জয়া বচ্চন-অমিতাভ বচ্চন (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 3:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনে শেহতীয়াকৈ 'কৌন বনেগা কড়োৰপতি ১৮' ৰ এটা খণ্ডত তেওঁৰ আৰু জয়া বচ্চনৰ বিবাহৰ কিছু পুৰণি কথা স্মৰণ কৰে । তেওঁলোকৰ অতি সাধাৰণভাৱে সম্পন্ন হোৱা বিয়াখনৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয় যে, জয়া বচ্চনে নিজৰ পিতৃ-মাতৃক এই বিবাহৰ বাবে কেনেকৈ মান্তি কৰাইছিল, সেই কথা তেওঁ আজিও নাজানে ।

জনপ্ৰিয় টিভি শ্ব’ কেবিচি ১৮ৰ মঞ্চত তেওঁ অনুৰাগীসকলৰ আগত নিজৰ জীৱনৰ এই ব্যক্তিগত আৰু মধুৰ মুহূৰ্তটো শ্বেয়াৰ কৰে । অমিতাভ বচ্চনে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সিদ্ধান্তটো কোনো দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা অবিহনেই, অতি আচম্বিতে লোৱা হৈছিল ।

Amitabh Bachchan recalls simple wedding with Jaya
১৯৭৩ চনৰ ৩ জুনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দুই তাৰকা (Photo : IANS)

কলকাতাৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগী আহেলী ৰায়ে অমিতাভ বচ্চনক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তেওঁ বিয়াৰ পূৰ্বে নিজৰ শাহুৱেকক কেনেকৈ মান্তি কৰাইছিল আৰু জয়া বচ্চনৰ পৰিয়ালৰ মন কেনেকৈ জয় কৰিছিল । এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অমিতাভ বচ্চনে পুৰণি দিন মনত পেলাই কয় যে, তেওঁ আৰু জয়াই এদিন অতি সাধাৰণভাৱে হঠাতে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তেওঁলোকে বিয়া পাতিব । তেওঁলোকে পৰিয়ালক পতিয়ন নিয়াবলৈ কোনো বিশেষ কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল ।

"আমি তেওঁলোকক একোৱেই কোৱা নাছিলোঁ । মই মাথোঁ এদিন জয়া জীক কৈছিলো যে আমি বিয়া পাতি লোৱা উচিত । তেতিয়া তেওঁ ক’লে, 'হয়, পাতি ল’ব লাগে'—আৰু কথা সিমানেই । আমি কাৰো লগতেই কথা পতা নাছিলোঁ । বিয়া ঠিক হোৱাৰ পিছত জয়া জীয়ে নিজে গৈ তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক কথাটো জনালে । তেওঁ মাক-দেউতাকক নো কি ক’লে, মই আজিও নাজানো; কিন্তু তেওঁলোক মান্তি হ’ল আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিল । তাৰ পিছত অলপ কথা-বতৰা হ’ল আৰু তাৰ পিছৰ দিনাই আমাৰ বিয়া হৈ গ’ল ।"

অমিতাভ বচ্চনে আজিকালিৰ বিয়াবোৰত হোৱা অতিৰিক্ত প্ৰস্তুতি আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনাক লৈ ধেমালি কৰি কয় যে, তেওঁ আৰু জয়াই যি সৰলতাৰে বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল, সেয়াই আছিল সৰ্বোত্তম । "সঁচা ক’বলৈ গ’লে এনেকুৱাই হ’ব লাগে, নহয় জানো? বিয়াৰ তাৰিখ ঠিক কৰা, কাপোৰ বাচনি কৰা, ইফালে-সিফালে যোৱা, ইমানবোৰ আয়োজন কৰা আৰু বেণ্ড-পাৰ্টী বজোৱা—এইবোৰৰ মাজলৈনো কোন যাব খোজে? এইবোৰৰ কিবা লাভ আছেনে? মই মাথোঁ মনৰ পৰা স্বীকাৰ কৰি লৈছিলোঁ যে তেওঁ মোৰ পত্নী । মোৰ বাবে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু একোৱেই নাছিল ।"

উল্লেখ্য যে, অমিতাভ বচ্চন আৰু জয়া বচ্চন ১৯৭৩ চনৰ ৩ জুনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰত একেলগে কাম কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল ।

তেওঁলোকৰ ছুপাৰহিট ছবি 'জঞ্জীৰ'ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছতেই তেওঁলোকে বিয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । আচলতে ছবিখন সফল হোৱাৰ আনন্দত অমিতাভ আৰু জয়াই বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে লণ্ডনলৈ এটা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । অমিতাভ বচ্চনে পিছত মনত পেলাই কয় যে, তেওঁৰ পিতৃ, বিশিষ্ট কবি হৰিবংশ ৰায় বচ্চনে তেওঁক স্পষ্টকৈ কৈছিল—যদি তেওঁ জয়াৰ সৈতে লণ্ডনলৈ যাব খোজে, তেন্তে প্ৰথমে তেওঁলোকে বিয়া পাতিব লাগিব ।

জয়া বচ্চনে পিছত প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁলোকে প্ৰথমে অক্টোবৰ মাহত বিয়া পতাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । কিন্তু লণ্ডন ভ্ৰমণৰ বাবে তেওঁলোকে এই তাৰিখ আগুৱাই আনে আৰু যাত্ৰা কৰাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বিয়াখন সম্পন্ন হয় ।

এই যুটিটোৱে বলীউডক কেইবাখনো চিৰসেউজ ছবি উপহাৰ দিছে । তাৰ ভিতৰত জঞ্জীৰ, অভিমান, চুপকে চুপকে, মিলি, শ্বোলেৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি ৷

লগতে পঢ়ক : 'জেন জি' ভাষা বুজি বুজি ভাগৰি পৰিল ৮৩ বছৰীয়া অমিতাভ বচ্চন! কি ক’লে বিগ বিয়ে?

TAGGED:

JAYA AMITABH BACHCHAN WEDDING
জয়াৰ সৈতে অমিতাভ বচ্চনৰ বিয়া
কৌন বনেগা কড়োৰপতি ১৮
অমিতাভ বচ্চনৰ বিয়াৰ কাহিনী
AMITABH BACHCHAN WEDDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.