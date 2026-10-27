যুগ যুগ ধৰি চলি অহা বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাসক লৈ প্ৰশ্ন অমিতাভ বচ্চনৰ
মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰা আৰু অন্ধবিশ্বাসক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷
By IANS
Published : October 27, 2026 at 10:42 AM IST
হায়দৰাবাদ : মানুহে কিয় বিশ্বাসৰ অৰ্থ বুজি নোপোৱাকৈয়ে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰা আৰু অন্ধবিশ্বাস মানি চলি থাকে, সেই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে ।
অমিতাভ বচ্চনে নিজৰ ব্লগলৈ গৈ লিখিছে, জীৱনৰ প্ৰতি মানুহৰ ইচ্ছা আৰু দৃষ্টিভংগী কেনেকৈ বিকশিত হয়?
“...অলপ আত্ম-প্ৰশ্ৰয়.. প্ৰায়েই ইয়াৰ পৰা আঁতৰত.. কিন্তু জীৱনৰ এনে এটা সময় আহে যেতিয়া আপুনি সেই সকলোবোৰ কৰিব বিচাৰে যিবোৰ কামৰ প্ৰতি আপুনি বাধা অনুভৱ কৰিছিল.. বাচি লোৱা পথটো.. শ্বেলফৰ সেই ৰেকটো.. প্ৰায়েই পিন্ধা এটা জেকেট, কিন্তু তাক সলনি কৰাৰ এটা ইচ্ছা.. যিটো আগতে দেখা নাছিল আৰু অবাঞ্চিত আছিল, কিন্তু এতিয়া সেইটো চাবলৈ হেঁপাহ জাগি উঠে..অদ্ভুত.. জীৱনে আপোনাক যি দিশলৈ ঠেলি দিয়ে তাৰ নিৰ্দেশনা,” অমিতাভে ব্লগত এইদৰে লিখিছে ।
"আগতে সেই সময়ত চিন্তামুক্ত আছিলোঁ আৰু এতিয়াও পুনৰ চিন্তামুক্ত .. চক্ৰটো সম্পূৰ্ণ .. কিয় .. ? মগজুৱে কিয় এই সকলোবোৰৰ সিদ্ধান্ত লয় ..? মই ভাবি আচৰিত হওঁ .. অস্বস্তিকৰ, কিন্তু ই কৰে .. ই ইমানবোৰ আৰামদায়ক কাৰ্যও কৰে, নহয়নে?”
উদাহৰণ হিচাপে তেওঁ শনিবাৰে নখ কটাৰ পৰা আঁতৰি থকা আৰু সেউজীয়া শিলৰ সলনি সেউজীয়া চাদৰ পিন্ধাৰ কথা উল্লেখ কৰি এনে প্ৰথাৰ আঁৰৰ যুক্তিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
“শনিবাৰে নখ কাটিব নালাগে—ইয়াক অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়! এই প্ৰথাটো চলি আহিছে, আৰু আমাৰ ভয়—আজ্ঞাকাৰী হোৱাৰ প্ৰবৃত্তিয়ে ইয়াক বৈধতা প্ৰদান কৰি থাকে! ‘সেউজীয়া শিল পিন্ধিব নালাগে; বৰঞ্চ কাষত সেউজীয়া চাদৰ এখন ৰাখক’!!”
আইকনজনে আগলৈ আৰু কয়, “সেই দুখীয়া শিলে আপোনাৰ কি ক্ষতি কৰিছে? আৰু এই সেউজীয়া চাদৰখন কেনেকৈ উপকাৰী হৈ পৰিব???প্ৰথা???!!! অৰ্থ??”
লগতে পঢ়ক :
বিগ বিৰ সতৰ্কবাণী : বাহ্যিক প্ৰভাৱতকৈ নিজৰ ‘অন্তৰৰ মাত’ শুনক
অমিতাভ বচ্চনৰ সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ: ষ্টিভ জবচৰ পৰা শিকা 'Do It Now' নীতি!
হাজাৰ বছৰীয়া ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু ক’ভিডকালৰ ‘নমস্কাৰ’: অনুৰাগীলৈ অমিতাভ বচ্চনৰ বিশেষ বাৰ্তা
কাম বিচৰাৰ সময়ত প্ৰযোজকে দুটা কথাৰে ভয় খুৱাইছিল অমিতাভ বচ্চনক