পৰিতৃপ্তি কি ? অমিতাভ বচ্চনৰ কলমত ফুটি উঠিল জীৱনৰ কঠিন বাস্তৱৰ ছবি
জীৱনৰ সংগ্ৰাম আৰু বিশ্বাসক লৈ অমিতাভ বচ্চনৰ গভীৰ অনুভৱ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : হিন্দী ছবিজগতৰ মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনে শেহতীয়াকৈ এটা অতি গভীৰ আৰু চিন্তাশীল টোকা লিখিছে । তেওঁৰ এই লেখাটোত জীৱনৰ বিশ্বাস, সংগ্ৰাম আৰু জীৱনৰ 'পৰিপূৰ্ণতা' বা 'অৱসাদ'ৰ (saturation) বিষয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে ।
অমিতাভ বচ্চনে পুনৰবাৰ মানুহক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা এটি দার্শনিক লেখা লিখিছে । এই লেখাটোত তেওঁ জীৱনৰ দুটা বিপৰীত দিশ— ‘প্ৰচুৰতা’ (abundance) আৰু ‘অভাৱ’ৰ (deprivation) মাজৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে । তেওঁৰ মতে জীৱনটো কেৱল সফলতাৰ কাহিনী নহয়, ই হ’ল অবিৰত সংগ্ৰাম আৰু বিশ্বাসৰ এক যাত্ৰা । নিজৰ ব্লগত জীৱনৰ সংগ্ৰাম, বিশ্বাস আৰু 'পৰিতৃপ্তি' (saturation) সন্দৰ্ভত এক গভীৰ চিন্তাশীল লেখা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ ।
অমিতাভ বচ্চনৰ জীৱন দৰ্শন: প্ৰাচুৰ্য আৰু অভাৱৰ মাজৰ পাৰ্থক্য
বলীউডৰ মহাতাৰকা অমিতাভ বচ্চনে মানুহৰ জীৱনৰ দুটা বিপৰীত ছবিৰ মাজত তুলনা কৰি কিছু সাৰুৱা কথা লিখিছে । তেওঁৰ মতে, “এজন ব্যক্তিৰ বাবে পৰিতৃপ্তি বা সন্তুষ্টিৰ অৰ্থ পৰিস্থিতিভেদে বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে । তেওঁ কয় যে আমাৰ ওচৰত যেতিয়া সকলো বস্তু জোখতকৈ বেছি থাকে, তেতিয়া আমি অতিৰিক্ত খাদ্য বা সামগ্ৰীৰ প্ৰতি বিৰক্তি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ । আনহাতে, এগৰাকী দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে পৰিতৃপ্তিৰ সংজ্ঞা একেবাৰে সুকীয়া । তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰাচুৰ্যৰ সোৱাদ নাপায় । তেওঁলোকৰ বাবে দিনটোৰ শেষত এমুঠি আহাৰ পাব বুলি থকা 'বিশ্বাসকণেই' হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিতৃপ্তি ।
তেওঁৰ এই লেখাই সমাজৰ দুটা শ্ৰেণীৰ মাজত থকা আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য আৰু জীৱনৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগীক অতি সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে ।
অমিতাভ বচ্চনৰ অনুভৱ: জীৱনৰ সংগ্ৰাম আৰু বিশ্বাসৰ শক্তি
'পৰিতৃপ্তি' (Saturation) শব্দটোৰ বহুতো অৰ্থ আছে । তেওঁ কয়, "ঈশ্বৰৰ কৃপাত আজি বহু বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত আমি এটা পৰ্যায় লাভ কৰিছোঁ । কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে, বহুতে একেই পৰিশ্ৰম কৰিও আমাৰ দৰে সফলতা বা সঁহাৰি লাভ নকৰে ।"
সমাজৰ এই বৈষম্যক তেওঁ ‘বিশ্বৰ এক গধুৰ অভিশাপ’ (Vishv ka abhishaap bhaari) বুলি অভিহিত কৰিছে, য’ত ভাগ্য আৰু সুযোগ সকলোৰে বাবে একে নহয় । এই চিন্তাধাৰাক অধিক স্পষ্ট কৰিবলৈ তেওঁ উইলিয়াম শ্বেক্সপীয়েৰৰ বিখ্যাত নাটক 'হেমলেট'ৰ প্ৰসংগ টানি আনিছে । তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে যে জীৱনৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত কেৱল 'বিশ্বাস' বা 'আস্থাই' মানুহক আগুৱাই লৈ যায় । তেওঁৰ মতে এই বিশ্বাসেই আমাক পৰিচয় দিয়ে আৰু কেতিয়াবা আমাক বিভক্তও কৰে, কিন্তু শেষত এই বিশ্বাসেই মানৱ জাতিক জীয়াই থকাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
তথ্যৰ পয়োভৰ আৰু বিশ্বাসৰ সংকট: অমিতাভ বচ্চনৰ অনুভৱ
বৰ্তমান সময়ত আমাক তথ্য যোগান ধৰাৰ শ শ মাধ্যম আছে আৰু প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা ক’বলগীয়া কথা আছে । এনে অৱস্থাত কাক বিশ্বাস কৰিব লাগে আৰু কোনটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেয়াই ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে । ইয়াৰ তুলনা তেওঁ শ্বেক্সপীয়েৰৰ 'হেমলেট' নাটকৰ সেই বিখ্যাত উক্তি— “to be or not to be” (কৰিম নে নকৰিম / জীয়াই থাকিম নে মৰিম)— ৰ সৈতে কৰিছে ।
তেওঁৰ মতে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দটো হ’ল 'বিশ্বাস' । যিসকল লোকে আস্থাক পথ-প্ৰদৰ্শক হিচাপে লৈ আগবাঢ়ে, তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ জীৱনটোৱেই কোনোবা নহয় কোনোবা বিশ্বাসৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় । তেওঁ কৈছে যে 'বিশ্বাস' হ’ল এটা মূল উপাদান আৰু 'আস্থা' ইয়াৰ অনুগামী । এই বিশ্বাস আৰু ভিন্ন আস্থাই মানৱ জাতিক বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰিছে । ইয়াৰ ফলাফল কি হ’ব পাৰে, সেই বিষয়ে বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
তেওঁ সকলোকে কুশলে থাকিবলৈ আৰু নিজৰ বিশ্বাস অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
