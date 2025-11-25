ETV Bharat / entertainment

বীৰুৰ বিয়োগত ম্ৰিয়মান জয়, বিগ বিৰ কলমৰ পৰা নিগৰিল গধুৰ গধুৰ শব্দ

জয়-বীৰুৰ বন্ধুত্বৰ যৱনিকা পৰিল । ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ব্যক্তিত্বক স্মৰণ কৰি অমিতাভ বচ্চনে আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

Amitabh Bachchan pays an emotional tribute to Dharmendra, recalling his warmth and simplicity
বিগ বিৰ কলমৰ পৰা নিগৰিল গধুৰ গধুৰ শব্দ (Photo : ANI/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : আজিও বন্ধুত্বৰ কথা বা বন্ধুত্বৰ সংজ্ঞাৰ কথা আহিলে সকলোৱে ‘শ্বোলে’ৰ জয়-বীৰুৰ উদাহৰণ দিয়ে । ‘শ্বোলে’ৰ য়ে দোস্তি হম নেহি তোড়েংগে গানটোত ধৰ্মেন্দ্ৰ-অমিতাভৰ যুটি সকলোৰে মনত স্পষ্ট ৷ সেই বন্ধুত্বত যেন ফুল ষ্টপ লাগিল । ৮৩ বছৰ বয়সত অকলশৰীয়া হৈ পৰে জয় অৰ্থাৎ অমিতাভ বচ্চন । ৮৯ বছৰ বয়সত ধৰ্মেন্দ্ৰই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে ।

২৪ নৱেম্বৰত প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুত শোকৰ বন্যা বৈছে বলীউড উদ্যোগত ৷ সমগ্ৰ উদ্যোগটোৰ সকলো লোকেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । ইয়াৰ মাজতে ১৯৭০ আৰু ৮০ৰ দশকত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে ভাৰতীয় চিনেমাত কিছুমান স্মৰণীয় ফ্ৰেম শ্বেয়াৰ কৰা মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টটোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

মাইক্ৰ’ব্লগিং চাইট এক্সত বিগ বিয়ে তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধু তথা সহ-অভিনেতাৰ বাবে এক গভীৰ আৱেগিক বাৰ্তা লিখিছে । "... আন এগৰাকী ব্যক্তিত্বই আমাক এৰি থৈ গৈছে ... ৰংগমঞ্চ এৰিছে ... অসহ্যকৰ শব্দৰে এটা নিস্তব্ধতা এৰি থৈ গৈছে ... ধৰম জী ... মহানতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, কেৱল তেওঁৰ শাৰীৰিক উপস্থিতিৰ বাবেই নহয়, তেওঁৰ হৃদয়ৰ বিশালতাৰ বাবে ৷" বিগ বিয়ে লিখিছে ।

১৯৭৪ চনৰ দোস্ত ছবিত অমিতাভ আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰই প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । কিন্তু ১৯৭৫ চনত হৃষিকেশ মুখাৰ্জীৰ চুপকে চুপকে আৰু ৰমেশ চিপ্পীৰ শ্বোলে এই ছবি দুখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোক দৰ্শকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । নাছিব, ৰাম বলৰাম আৰু হম কৌন হেইন আদি চিনেমাতো সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল এই যুটিয়ে ।

সোমবাৰে পুৱা জুহুৰ বাসগৃহত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যু হয় । কেইবা সপ্তাহ ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল ৮৯ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকী । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু মৃত্যুৰ কেইদিনমান পূৰ্বে তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল । প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীক ভিলে পাৰ্লেৰ পৱন হান্স শ্মশানত দাহ কৰা হয় ।

