অভিষেক বচ্চনক পেছাগত কামৰ বাবে সমালোচনা কৰে নে বিগ বিয়ে?

অভিষেক বচ্চনক পেছাগত কামৰ বাবে সমালোচনা কৰে নে বিগ বিয়ে?
জনপ্ৰিয় কুইজ ৰিয়েলিটী শ্ব’ ‘কৌন বনেগা কড়োৰপতি’ত অমিতাভ বচ্চনে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিলে- অভিভাৱক হিচাপে দায়িত্ব তেওঁ কেনেদৰে পালন কৰে?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 2:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : অমিতাভ বচ্চনে পুত্ৰ অভিষেকৰ সৈতে তেওঁ অভিভাৱক হিচাপে কেনেকুৱা সেই বিষয়ে মুকলিকৈ কয় । তেওঁ সমালোচনা এৰাই চলে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে উৎসাহ আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে । ঘৰত পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনক সমালোচনা কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে ।
বিগ বিয়ে কয় যে, তেওঁ অভিষেকক কেতিয়াও সমালোচনা নকৰে কাৰণ তেওঁ বাহিৰত যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় ৷ ছবি এখনে সফলতা লাভ নকৰিলে সেই সময়ত তেওঁক প্ৰেৰণাহে দিয়ে ৷ অভিষেক বচ্চনৰ প্ৰতি অমিতাভ বচ্চনৰ আছে নিঃস্বাৰ্থ সমৰ্থন ৷
পিতৃগৰাকীয়ে বিশ্বাস কৰে যে, তেওঁৰ পুত্ৰই বাহিৰৰ জগতখনৰ পৰা যথেষ্ট সমালোচনা লাভ কৰে আৰু সেয়েহে তেওঁ নিজৰ পুত্ৰক উৎসাহ আৰু আশীৰ্বাদ যাচি প্ৰেৰণা দিয়াটোহে পছন্দ কৰে ৷ বিশেষকৈ যেতিয়া তেওঁৰ ছবিসমূহে বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে ।
জনপ্ৰিয় কুইজ ৰিয়েলিটী শ্ব’ ‘কৌন বনেগা কড়োৰপতি’ত অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰৰ সৈতে এক আমোদজনক কথা-বতৰাৰ সময়ত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে, য’ত দুয়োজন অভিনেতাই পিতৃ-পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক, অভিভাৱকত্ব আৰু বিনা চৰ্তৰ প্ৰেমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিল ।
এই আদান-প্ৰদানৰ সময়ত ৰণবীৰে অভিষেকৰ সৈতে ডাঙৰ হোৱাৰ কথা মনত পেলাইছিল আৰু অমিতাভে পুত্ৰৰ পেছাদাৰী আৰু ব্যক্তিগত পছন্দ কেনেকৈ চম্ভালিছিল সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল । কাপুৰে অমিতাভক এইটোও সুধিলে যে, তেওঁ অভিষেকক নিজৰ মতামত খোলাখুলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল নে নিজৰ পত্নী জয়া বচ্চনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁৰ আগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
ৰণবীৰক উত্তৰ দি অমিতাভে বুজাই দিয়ে যে, অভিষেক ঘৰৰ বাহিৰত ইতিমধ্যে যথেষ্ট নিৰীক্ষণৰ সন্মুখীন হয় ৷ সেই কথা বিবেচনা কৰি ঘৰত অভিনেতাজনক সমালোচনা কৰা আন এজন ব্যক্তি হ’বলৈ তেওঁ পছন্দ নকৰে ।
অমিতাভে কয়, "চাওক, তেওঁক সমালোচনা কৰিবলৈ বাহিৰত হাজাৰ কোটি মানুহ আছে । ঘৰত আৰু এজন সমালোচক থাকিলে ভাল নালাগে । গতিকে, আমি তেওঁক কেতিয়াও সমালোচনা নকৰো । আমি কেৱল আমাৰ আশীৰ্বাদ আৰু আশ্বাস দিও, তেওঁক কও যে, আজি এখন ছবিয়ে কাম নকৰিলে একো নহয়, কিয়নো ভৱিষ্যতে আৰু ছবি আৰু অধিক সুযোগ আহি থাকিব ।"
"আমি সদায় সমালোচনাতকৈ উৎসাহ আৰু আশীৰ্বাদ দি তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ । আমি কেতিয়াও তেওঁক কোৱা নাই যে, তেওঁ কিবা ভুল কৰিছে । কিন্তু অভিষেক আৰু আন বহুতে প্ৰায়ে অনুভৱ কৰি আহিছে যে তেওঁলোকক সমালোচনা কৰাটো উচিত কাৰণ সমালোচনাই তেওঁলোকে কি সঠিক কাম কৰি আছে আৰু কি ভুল কৰিছে সেই কথা বুজিবলৈ সহায় কৰে । ভুলবোৰ শুধৰাবলৈও সুযোগ দিয়ে । তেওঁলোকে সদায় নিজকে এনেদৰেই চাই আহিছে", বিগ বিয়ে আগলৈ কয় ৷
অভিষেক বচ্চনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে পেছাদাৰী ফ্ৰণ্টত অভিনেতাগৰাকীয়ে ‘যুৱা’, ‘চৰকাৰ’, ‘ব্লাফমাষ্টাৰ!’, ‘গুৰু’, ‘কভী অলবিদা না কেহনা’, ‘জমীন’ আৰু ‘বোল বচ্চন’ আদি ছবিত প্ৰশংসনীয় অভিনয় আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক : যুগ যুগ ধৰি চলি অহা বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাসক লৈ প্ৰশ্ন অমিতাভ বচ্চনৰ