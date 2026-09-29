ETV Bharat / entertainment

৮৪ বছৰ হৈ গ’ল কিন্তু আজিলৈকে ঘৰত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বুলি কোৱাৰ সুযোগ নাপালোঁ-অমিতাভ বচ্চন

কেবিচিৰ মঞ্চত সদায় ধেমেলীয়া কথাৰে দৰ্শকক ভিন্ন ধৰণে আমোদ দিয়ে বিগ বিয়ে ৷ এইবাৰ কুইজাৰক এৰি নিদিলে শতিকাৰ মহানায়কজনে ৷

Amitabh Bachchan jokes he never got the chance to tell family 'he brought his girlfriend home' in 84 years
অমিতাভ বচ্চন (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কৌন বনেগা কড়োৰপতিৰ মঞ্চত অমিতাভ বচ্চনৰ ধেমালি সকলোৱে পছন্দ কৰে ৷ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰে সৈতে বচ্চনে ধেমালি কৰে, যাৰ ফলত সহযোগীসকল মহান তাৰকাগৰাকীৰ সন্মুখতো সহজ হৈ পৰে ৷ শেহতীয়াকৈ এগৰাকী প্ৰতিযোগীক অমিতাভ বচ্চনে ধেমালিৰকে কয় যে, ৮৪ বছৰৰ জীৱনকালত তেওঁ কেতিয়াও এবাৰো পৰিয়ালক এইটো কোৱাৰ সুযোগ নাপালে যে- ‘মোৰ লগত মোৰ প্ৰেমিকাও আহিছে’ ৷

যেতিয়া শ্ব’টোত এজন প্ৰতিযোগীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ নিজৰ প্ৰেমিকাকো শ্ব’টোলৈ লৈ আহিছে, তেতিয়া মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে নিজৰ ধেমেলীয়া স্বভাৱেৰে উপস্থিত সকলোৰে মাজত হাঁহি বিয়পাই দিয়ে । সেই কথাটো বিগ বিয়ে নিজৰ জীৱনৰ সৈতে খাপ খুৱাই চাই আৰু কয় যে তেওঁ কেতিয়াও ঘৰত এনে স্বীকাৰোক্তি দিয়াৰ সুযোগ পোৱা নাছিল ।

পেছাদাৰী কুইজাৰ অজয় ​​পুনিয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি অমিতাভে ঠাট্টা কৰি ক’লে, “মোৰ ৮৪ বছৰ হ’ল ছাৰ, কিন্তু এবাৰো ঘৰত কাকো কোৱাৰ সুযোগ নাপালোঁ যে মই মোৰ প্ৰেমিকাক লৈ আহিছোঁ ৷”

এগৰাকী কুইজাৰ হিচাপে অজয়ক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ সময়তে পৰিৱেশতো ধেমেলীয়া হৈ পৰিছিল ৷ অভিনেতাজনে কয় যে, তেওঁৰ কোনো ধাৰণাই নাছিল যে কোনোবাই প্ৰকৃততে কুইজ পাতিও ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ।

ইয়াৰ পিছতে কথা-বতৰাই চঞ্চল ৰূপ লয় যেতিয়া অমিতাভ বচ্চনে গম পাই যে, অজয়ে শ্ব’টোলৈ তেওঁক সমৰ্থন জনাবলৈ কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি এগৰাকীকো লৈ আহিছে । কোন আহিছে জানিবলৈ কৌতূহলী বিগ বিয়ে অজয়ক ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে সুধিলে । অজয়ে উত্তৰ দিলে, “ছাৰ মোৰ সৈতে মোৰ প্ৰেমিকা আহিছে, তাৰিণী ।”

উত্তৰটোৱে লগে লগে অমিতাভৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তোলে আৰু তেওঁ কয় যে, তেওঁ কেতিয়াও ঘৰত কাকো এইটো কোৱাৰ সুযোগ নাপালে যে তেওঁ নিজৰ প্ৰেমিকাক লৈ ঘৰলৈ আহিছে ।

অমিতাভে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে কেবিচি ১৮ৰ মঞ্চত বহু কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : দম্পতীয়ে কাজিয়া কেনেদৰে পৰিহাৰ কৰিব, অমিতাভ বচ্চনে দিলে সুন্দৰ উপায়!

TAGGED:

কৌন বনেগা কড়োৰপতি ১৮
অমিতাভ বচ্চনৰ ধেমালি
অমিতাভ বচ্চন অজয় ​​পুনিয়া
AMITABH BACHCHAN KBC VIDEO
AMITABH BACHCHAN GIRLFRIEND JOKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.