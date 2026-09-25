বিশ্বাস, বিজ্ঞান আৰু ঐশ্বৰিক বিষয়সমূহে খেদি ফুৰে অমিতাভ বচ্চনক
অমিতাভ বচ্চনে অস্তিত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷ ব্লগত বহু কথা লিখিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ মনত এইবাৰ অস্তিত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য, বৈজ্ঞানিক বুজাবুজিৰ সীমা, বিশ্বাসৰ চিৰস্থায়ী স্থান সন্দৰ্ভত চিন্তা কৰি বহু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেওঁৰ মনলৈ আহিছে ।
বিগ বিয়ে নিজৰ ব্লগত এটা চিন্তাশীল প’ষ্ট লিখিলে । লেখাটোত তেওঁ সৃষ্টিৰ অস্পষ্ট বিষয়সমূহৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছে ৷ বহু চিন্তাৰ অন্তত কিছুমান ৰহস্য শেষত সৰ্বশক্তিমানৰ কৃপাত এৰি দিয়া হয় নেকি বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে ।
''তৰাবোৰ সুন্দৰকৈ আকাশৰ সৈতে মিলি থাকে.. কিন্তু সেইবোৰৰ অনুসন্ধানে আমাক এৰাই চলে...মহাকাশ আৰু তাৰকাৰাজ্য আৰু কৃষ্ণগহ্বৰৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু দশক দশক দূৰত এতিয়াও আকৰ্ষণীয়ভাৱে সেইবোৰ আছে, কিন্তু যেতিয়া গোলাৰ্ধত ইয়াৰ উপস্থিতিৰ ডিজাইন বা বৰ্ণনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়, তেতিয়া কোনো নিশ্চিত প্ৰকাশ নাথাকে,” ব্লগত তেওঁ এইদৰে লিখিছে ।
তেওঁ লগতে কয়, “সকলো সৰ্বশক্তিমানৰ কৃপাত এৰি দিয়া হৈছে... বা এনে কিছুমান শক্তি যিয়ে এইসমূহ ডিজাইন কৰিছে...হয়তো সকলোৰে অজ্ঞাত ধৰণে ইয়াক সৃষ্টি কৰা হৈছে... কিন্তু যদি ই সকলোৰে বাবে অজ্ঞাত হ'ব লাগে, তেন্তে ইয়াক কিয় সৃষ্টি কৰা হ'ল... তাকো ইমান নিখুঁতভাৱে...ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু শাৰীৰিক আৰু মানসিক ৰূপৰ আকৰ্ষণ এতিয়ালৈকে অন্যতম বৃহৎ ৰহস্য হৈ আছে..."
"আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰীয় সত্তাবোৰে ইয়াৰ অস্তিত্ব প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়া লাখ লাখ লোকে সকলো দুখ-কষ্ট পাহৰি ইয়াৰ অনুপস্থিতিৰ মাজতো ঈশ্বৰীয় মূল্যবোধ অনুধাৱন কৰে আৰু নৱ-প্ৰজন্মক এইসমূহৰ ওপৰত শিক্ষা দিয়ে...তেতিয়া ইয়াৰ বিশ্বাস উত্থান আৰু সম্প্ৰসাৰিত হয় ।"
আইকনগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, তেওঁ এবাৰ ক’ৰবাত পঢ়িছিল যে বিশ্বাসক বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন ।
তেওঁ আগলৈ লিখে, "অন্যথা ই কেনেকৈ কাম কৰে .. কিন্তু ৰক্ষণাত্মক যুক্তিয়ে তৎক্ষণাত উত্তৰ দিয়ে যে, ভক্তি আৰু প্ৰাৰ্থনাই পৰামৰ্শ, পূৰণ আৰু কাৰ্যকৰী উত্তৰ দিয়ে, যান্ত্ৰিক-অভিযান্ত্ৰিকীকৰণৰ সৈতে জড়িত উদ্ভাৱনৰ জগতখনত এইবোৰ পোৱা নাযায়...আৰু এনে বহুতো কথা আছে যাৰ কোনো ব্যাখ্যা নাই, যাক তৎক্ষণাত সৰ্বশক্তিমানৰ ওচৰত সপি দিয়া হয় ।”
“যি ঐশ্বৰিক আত্মাই আমাক এই সকলোবোৰ উপভোগ কৰিবলৈ আৰু গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়ে, কেৱল আপোনাৰ বাবে নহয়, লাখ লাখ আন লোকৰ বাবেও… য'ত এটাকৈ বুটাম টিপি তথ্য বিচাৰৰ প্ৰৱণতা আছে এনে পৃথিৱীত… সেই বাস্তৱ হয়তো কেতিয়াও জানিব পৰা নাযাব…কাৰণ কিছুমানৰ বাবে ইয়াৰ কেতিয়াও অস্তিত্ব নাই…তেতিয়ালৈকে আৰু যেতিয়া… অৱসৰৰ সময়,” তেওঁ সমাপ্ত কৰিলে ।
লগতে পঢ়ক : হাজাৰ বছৰীয়া ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু ক’ভিডকালৰ ‘নমস্কাৰ’: অনুৰাগীলৈ অমিতাভ বচ্চনৰ বিশেষ বাৰ্তা