‘ৰামায়ণ’ৰ দলটোক সাক্ষাৎ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ‘ৰামায়ণ’ৰ আঁৰৰ দলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় । তেওঁলোকৰ সৈতে মহাকাব্যখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 6:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে নমিত মালহোত্ৰাৰ ‘ৰামায়ণ’এ । তিনি সপ্তাহত ছবিখনে বিশ্বজুৰি ১,৭৪৩ কোটি টকাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিছে । শেহতীয়াকৈ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ‘ৰামায়ণ’ৰ দলটোৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি ছবিখনৰ সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।
ৰামায়ণৰ দলটোৱে শেহতীয়াকৈ দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ সেই ভ্ৰমণৰ সময়তে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰে দলটোৱে ৷ নিৰ্মাতাসকলে ‘ৰামায়ণ’ৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী, নমিত মালহোত্ৰা, নিতেশ তিৱাৰী আৰু সহ-প্ৰযোজক নীৰজ সংঘাইক অমিত শ্বাহৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
#WATCH | Delhi: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah met with the team of the film Ramayana. https://t.co/zFsqXBaYhn— ANI (@ANI) November 26, 2026
এই বিশেষ মুহূৰ্তসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি নিৰ্মাতাসকলে শিৰোনামত লিখিছে, "গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক লগ পাই 'ৰামায়ণ'ৰ দলটোৱে সন্মানিত অনুভৱ কৰিছিল । ছবিখনে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ চিনেমা হলসমূহৰ দৰ্শকৰ পৰা অপৰিসীম মৰম লাভ কৰিছে ।"
ইফালে অমিত শ্বাহেও নিজৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত ‘ৰামায়ণ’ দলৰ সৈতে ফটো পোষ্ট কৰি লিখিছে, "নতুন দিল্লীত 'ৰামায়ণ' ছবিৰ দলক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ । মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ভগৱান শ্ৰী ৰামে গোটেই জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা কৰ্তব্য, ত্যাগ, আৰু সততাৰ আদৰ্শসমূহ, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ এই উদ্ভাৱনী প্ৰচেষ্টাৰ বাবে মই সমগ্ৰ দলটোক অভিনন্দন জনাইছোঁ ।"
'रामायण' फ़िल्म की टीम से नई दिल्ली में भेंट की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से कर्तव्यपालन, त्याग व सत्यनिष्ठा के जो आदर्श स्थापित किए, उन्हें सिनेमा की आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाने के इस अभिनव प्रयास के लिए पूरी टीम को बधाई। https://t.co/I8pJTuzWm1— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2026
উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ সফলতাৰ মাজতে দলটোৱে ২৫ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ ঐতিহাসিক গুৰুদ্বাৰা বাংলা চাহিবত প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল । পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰী আৰু প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাইও এই আধ্যাত্মিক ভ্ৰমণত তাৰকাসকলৰ সৈতে যোগদান কৰে ।
বক্স অফিচ প্ৰদৰ্শনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, মুক্তিৰ ২১ দিনৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় বক্স অফিচত ‘ৰামায়ণ’এ ৯৮২.৪৫ কোটি টকাৰ নেট সংগ্ৰহ লাভ কৰিছে, লগতে ১১৭৩.৫০ কোটি টকাৰ মুঠ সংগ্ৰহ লাভ কৰিছে । ইফালে ইয়াৰ বিশ্বব্যাপী মুঠ সংগ্ৰহ ১৭৫৫.৫০ কোটি । ২১ দিনৰ অন্তত ‘ৰামায়ণ’ এ আল্লু অৰ্জুনৰ ’পুষ্পা ২’ক চেৰ পেলাই এই স্থান দখল কৰি বিশ্বজুৰি চতুৰ্থ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : অস্কাৰ ২০২৭ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছৰ দৌৰত প্ৰৱেশ ৰণবীৰ-যশৰ ৰামায়ণ