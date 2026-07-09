বলীউডৰ ছবিত দৰ্শকে সোৱাদ পাব অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ গৌৰৱ গায়ন-বায়নৰ

বলীউডৰ ছবিত দৰ্শকে সোৱাদ পাব অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ গৌৰৱ গায়ন-বায়নৰ
অসমৰ পটভূমিত আহি আছে বলীউড ছবি Ohh My Dog ৷ ছবিখনত জড়িত হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ বহু কেইগৰাকী কলা-কুশলী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 7:14 PM IST
গুৱাহাটী: বলীউড ছবি ‘Ohh My Dog’ ত দেখা যাব অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ গৌৰৱ গায়ন-বায়ন । লগতে দেখা যাব মিজোৰামৰ বাঁহনৃত্যও । অমিত ৰায়ৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ আধা অংশৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত । ছবিখনত ডিব্ৰুগড়ৰ বহু কলা-কুশলী জড়িত হৈ আছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, ছবিখনৰ লাইন প্ৰযোজক হিচাপে জড়িত হৈ আছে অসমৰ লক্ষ্যজিৎ গোছৰীয়া । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত লক্ষ্যজিৎ গোছৰীয়াই এই ছবিখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্দৰ্ভত বহু কথা ব্যক্ত কৰে ৷
ছবিখনৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈছিল লক্ষ্যজিৎ গোছৰীয়া ?
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লক্ষ্যজিতে কয়, "এই ছবিখনৰ বাবে টীমটো ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছিল দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ বিহাৰ, পাটনা আৰু অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত হৈছিল । ডিব্ৰুগড়ত ছবিখনৰ অডিশ্বন হৈছে বুলি শুনি মই এনেই চাবলৈ গৈছিলোঁ । তালৈ গৈ জানিব পাৰিলোঁ যে, তেওঁলোকৰ কিছুমান বস্তুৰ অভাৱ হৈ আছিল । তেওঁলোকৰ লগত কথা-বতৰা পতাৰ পাছত মোক প্ৰগ্ৰেম প্ৰযোজক হিচাপে কাম কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে, তেনেদৰেই মই ছবিখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলোঁ । ছবিখনত ডিব্ৰুগড়ৰ বহু কেইগৰাকী কলা-কুশলী জড়িত হৈ আছে । আনহাতে কাৰিকৰী দিশটোত কেৱল ময়ে আছিলোঁ ।"
Ohh My Dog ৰ কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য
কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি তেওঁ কয়, "কাহিনীটো কুকুৰ এটাক লৈয়ে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কুকুৰটো হেৰাই যায় আৰু সেই হেৰোৱা কুকুৰটো বিচৰাৰ আঁৰৰ কাহিনী লৈয়ে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । আনহাতে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বলীউডৰ ছবিত অসমৰ গায়ন-বায়ন দেখিবলৈ পোৱা যাব । লগতে দৰ্শকৰ বাবে আকৰ্ষণী হ’ব বাঁহনৃত্যও । কাহিনীটোৰ মাজত এনে কিছুমান পৰিস্থিতি আছে, সেইসমূহৰ মাজত গায়ন-বায়ন, বাঁহনৃত্য ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে । ছবিখনৰ বহু ঠাইতে অসমক উপস্থাপন কৰা হৈছে ।"
ছবিখনত লক্ষ্যজিৎ গোছৰীয়াই কি কৰিবলগীয়া হৈছিল ?
"মই ছবিখনত বহুত কামেই কৰিছিলোঁ, জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট ক'অৰ্ডিনেটৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ । মোৰ অধীনত প্ৰায় ৩৫০-৪০০ মানুহ আছিল । লগতে পৰিচালনা টীম, শব্দ আদিতো কাম কৰিছোঁ ।"
বলীউডত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা
"প্ৰথমে মই নাটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । তাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰথমে কাহিনী-চিত্রনাট্য লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ৷ লাহে লাহে পৰিচালনাৰ লগতো জড়িত হৈ পৰিলোঁ । ইয়াৰোপৰি মনোৰঞ্জনধর্মী চেনেল এটাতো মই জড়িত হৈ আছোঁ । অসমৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু বলীউডৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা বহু বেলেগ ধৰণৰ । বলীউডৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ পেছাদাৰিত্ব বহুত বেছি ভাল । তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ কামসমূহক লৈ বহুত বেছি সৎ, অৱশ্যে আমাৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ মাজতো সততা আছে কিন্তু তেওঁলোক অকণমান পৃথক ।"
উল্লেখ্য যে, লক্ষ্যজিতে তিনিখনকৈ অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিছে । ছবিকেইখন হৈছে ইতি তোমাৰ, অভিমন্যু আৰু হোমৱৰ্ক । অসমৰ বাবে আন এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে এই ছবিখনত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক, প্ৰযোজক তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱাৰ কন্যা সুলক্ষণা বৰুৱাই অভিনয় কৰিছে ৷ লগতে আন আন চৰিত্ৰত আছে পংকজ ত্ৰিপাঠী, পৱন মালহোত্ৰা, মাহী ৰায়, ৰাজেশ কুমাৰ, গীতা আগৰৱাল, বিজয় মিশ্ৰ, শ্ৰীধৰ ডুবে, বুল্লু কুমাৰ ।
লগতে পঢ়ক : বিশ্ব মঞ্চত উজলিছে অসমীয়া প্ৰতিভা: মেলব'ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মনোনীত ৰীমা দাস, ভূমন ভাৰ্গৱ দাস