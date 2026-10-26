থিয়েটাৰৰ শিল্পীৰ গালি খাই বাদ্যযন্ত্ৰ শিকা নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাৰ সংগীত সাধনাৰ যাত্ৰা

থিয়েটাৰৰ শিল্পীৰ গালি খাই বাদ্যযন্ত্ৰ শিকা নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাৰ সংগীত সাধনাৰ যাত্ৰা
লটাৰীত লাভ কৰা ৰেডিঅ'টোৱেই আছিল সম্বল । এতিয়া তেওঁ কৃষি বিষয়াৰ দায়িত্বৰ মাজতো চলাইছে সংগীত চৰ্চা ।
Published : October 26, 2026 at 3:31 PM IST
নগাঁও: কৰ্মক্ষেত্ৰৰ অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বান আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো সংগীতৰ সৈতে নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই নিবিড় সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিছে । চৰকাৰী দায়িত্ব পালনৰ সমান্তৰালভাৱে সংগীতৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈ থকা বৰুৱাই শৈশৱৰ পৰাই সংগীত সাধনাত ব্যস্ত হৈ আছে ।
নগাঁৱৰ এইগৰাকী কৃষি বিষয়াই সৰুৰে পৰা কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণক জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে সজীৱ কৰি ৰাখিছে । সংগীতৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ এই আকৰ্ষণ সাময়িক নহয় ।
বৰঞ্চ শৈশৱৰ পৰাই সংগীতৰ সৈতে গঢ় লৈ উঠা এক আত্মিক সম্পৰ্কই আজিও তেওঁক সংগীত চৰ্চাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো যন্ত্ৰৰ সুৰত নিজকে বিলীন কৰি দিয়াৰ মাজতেই তেওঁ মানসিক প্ৰশান্তি বিচাৰি পায় ।
বৃত্তিৰ ধনেৰে স্কুলীয়া জীৱনত ক্ৰয় কৰিছিল বাদ্যযন্ত্ৰ
শৈশৱৰে পৰা কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সময়তে বৃত্তি লাভ কৰিছিল । সাধাৰণতে ছাত্ৰজীৱনত বৃত্তিৰ ধন কিতাপ-পত্ৰ বা পঢ়া-শুনাৰ লগতে আন আন প্ৰয়োজনীয় কামত ব্যয় কৰা হয়; কিন্তু সংগীতৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ দুৰ্বাৰ আকৰ্ষণে সেই সময়তে এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল । ষষ্ঠ শ্ৰেণীত লাভ কৰা বৃত্তিৰ ধনেৰে তেওঁ এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছিল ।
কেনেদৰে সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈছিল
হাইস্কুলীয়া জীৱনতেই কেনেদৰে সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈছিল সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই কয়, "ৰংজুলি হাইস্কুলৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতেই মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো । সকলোবোৰ প্ৰতিযোগিতাতে মোৰ লগতে দাদা আৰু ভাইটিয়েও পুৰষ্কাৰ লাভ কৰিছিল । মই লোকগীত আৰু আধুনিক গীত গাইছিলো । আমাৰ দেউতা আছিল শিক্ষক । মোৰ নিজা হাৰমনিয়াম নাছিল । স্কুলৰ হাৰমনিয়ামখনেই আন ঠাইত গান গাবলৈ গ'লে লৈ যাও । গীতাৰ, মেণ্ডোলিন আদি আনৰ পৰা খুজি আনিছিলো ।"
থিয়েটাৰৰ মানুহৰ গালি খাই শিকিছিলো বাদ্যযন্ত্ৰ
তেওঁ আৰু কয়, "দেউতা স্কুলখনৰ ছুপাৰ আছিল । কোৱাৰ্টাৰটো খেৰৰ আছিল । তাত থিয়েটাৰ হ'লে পেণ্ডেলৰ খুঁটা আমাৰ ঘৰলৈ দিছিল । মোৰ উদ্দেশ্য আছিল থিয়েটাৰৰ মিউজিক বক্সত বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা মানুহক লগ কৰাটো । তবলা, মেণ্ডোলিনৰ আদিপাঠখিনি থিয়েটাৰৰ মানুহৰ পৰাই শিকিছিলো । কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ পৰা গালিও খাইছিলো । মোৰ নিচা আছিল বাবে তেওঁলোকৰ পিচে পিচে ঘূৰি আছিলো ।"
লটাৰীত লাভ কৰা ৰেডিঅ'টোৱেই আছিল সম্বল
"সেই সময়ত অৱনী শৰ্মা নামৰ এগৰাকী শিক্ষক আছিল । তেওঁৰ ঘৰ মঙলদৈত । তেওঁ অহাৰ পিছত গানৰ চৰ্চা বাঢ়িছিল । শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰায়ভাগ বাদ্যযন্ত্ৰই পৰিৱেশন কৰিব জানিছিল । তেওঁৰ পৰাই ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগতে পুৰণি গীতবোৰ শিকিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিলো । মোৰ দাদাই এটকীয়া লটাৰীৰ টিকট কাটি লাভ কৰা ৰেডিঅ'টোৱেই আছিল আমাৰ গান শুনাৰ সম্বল । তেনেকৈয়ে গান শিকিছিলো । সেই ধাৰা আজিও অব্যাহত ৰাখিছো । ব্যস্ততাৰ মাজতেই গান শুনিলে মনটো খুব ভাল লাগে । এতিযাও কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত গানৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰো ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।
গানৰ জৰিয়তে পত্নীয়ে চিনাকি হৈছিল
বিবাহৰ সৈতেও নিখিল নাৰায়ণৰ সংগীতৰ সম্পৰ্ক আছে । নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাৰ জীৱনত সংগীতৰ প্ৰভাৱ ইমানেই গভীৰ যে তেওঁৰ বিবাহৰ সৈতেও সংগীতৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে । জীৱনৰ নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰাৰ সময়তো সংগীতকেই অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল । সংগীতৰ মাজেৰেই কামৰূপৰ হিমা দেৱীক জীৱন সংগী কৰি লৈছিল । বিবাহৰ সময়ত পত্নীৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁ বিচাৰিছিল পত্নীয়ে শৈশৱকালতে ব্যবহাৰ কৰা এবিধ বিশেষ বাদ্যযন্ত্ৰ । সেইমতে পত্নীৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া বাদ্যযন্ত্ৰ আজিও সযতনে ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰি নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই কয়, "পত্নীৰ সৈতে মোৰ গানৰ জৰিয়তেই চিনাকি হৈছিল । ময়ো গান গোৱা ছোৱালীয়েই বিচাৰি ফুৰিছিলো ।"
চৰকাৰী দায়িত্বৰ মাজতো সংগীত চৰ্চা
এগৰাকী জিলা কৃষি বিষয়াৰ দায়িত্ব যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ । তথাপি নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাৰ বাবে সংগীত কেৱল অৱসৰ বিনোদনৰ মাধ্যম নহয়; ই তেওঁৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে । কৰ্মক্ষেত্ৰৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ প্ৰচেষ্টাই প্ৰমাণ কৰে যে প্ৰকৃত অনুৰাগ থাকিলে ব্যস্ততাই মানুহৰ সৃষ্টিশীল সত্তাক সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে। চৰকাৰী বিষয়া হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে সংগীতৰ সাধনাৰ জৰিয়তে নিজৰ সাংস্কৃতিক সত্তাকো জীয়াই ৰাখিছে নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই ।
আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ নিয়মীয়া গায়ক
সৰুৰে পৰা সংগীত চৰ্চা কৰি ভাল পোৱা বৰ্তমানৰ নগাঁও জিলা কৃষি বিষয়া নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই পূৰ্বে কেইবাবাৰো আকাশবাণী গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত সফল হ'ব পৰা নাছিল ।
এই কথা উল্লেখ কৰি সংগীত প্ৰেমী নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই কয় যে নগাঁৱত কৰ্মৰত হৈ থকা সময়তে আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰত নিয়মীয়া গায়ক হিচাপে গীত পৰিৱেশনৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এবাৰতে বাছনি হৈ এতিয়া আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ নিয়মীয়া গায়ক হিচাপে গীত পৰিৱেশন কৰি আছে ।
নিজৰ এই সংগীত যাত্ৰাৰ বিষয়ে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই কয়, "মই এতিয়া কৰ্মসূত্ৰে নগাঁও জিলা কৃষি বিষয়া । মোৰ ঘৰ হ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিত । মোৰ দেউতা আছিল ৰংজুলি হাইস্কুলৰ শিক্ষক আৰু মা গৃহিণী । ঘৰখনত গানৰ পৰিৱেশ আছিল, ৰংজুলি এখন সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ থকা ঠাই । আমি সৰু থাকোতেই ঘৰখনত মায়ে দিছিল গানৰ পৰিৱেশ । তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছিল সংগীত চৰ্চাৰ । যেতিয়া আমি মঞ্চত মাইক্ৰ'ষ্টেণ্ড ঢুকিয়ে নাপাওঁ তেতিয়াৰ পৰাই মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিলো । সংগীতৰ প্ৰতি থকা সেই সম্পৰ্ক আজিও এৰাব নোৱৰা এক সম্পৰ্ক । সেয়ে আজিও ব্যস্ততাৰ মাজতো সংগীত চৰ্চা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰো ।"
নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাৰ পত্নী হিমা দেৱী নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা । হিমা দেৱীও সৰুৰে পৰা সংগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক:ৰাইজিং ছান চাবলৈ ছবিগৃহত ভিৰ ছবিখনৰ কলা-কুশলীৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব