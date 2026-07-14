অভিনেতা মোহনলালৰ জিম্মাত আৰু ৬ টা হাতীৰ দাঁত: কেৰালা বন বিভাগৰ ওচৰত নতুন তালিকা দাখিল
হাতীৰ দাঁতৰ গোচৰৰ মাজতে অভিনেতা মোহনলালৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘোষণা; বন বিভাগক দিলে আৰু ৬ টা হাতীৰ দাঁত আৰু ১৩ টা মূৰ্তিৰ তালিকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰতিবেদন অনুসৰি, জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহনলালে কেৰালা বন বিভাগৰ ওচৰত অন্য় ৬টা হাতীৰ দাঁত থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া তেওঁৰ ওচৰত থকা মুঠ হাতীৰ দাঁতৰ সংখ্যা ১০ টা হ’ল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ ওচৰত হাতীৰ দাঁতেৰে তৈয়াৰী ১৩ টা মূৰ্তিও আছে ।
উল্লেখ্য যে, বন্যপ্ৰাণীৰ সামগ্ৰী অবৈধভাৱে হাতত ৰখাৰ এক গোচৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে বৰ্তমান আদালতত বিচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থকাৰ মাজতে এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মাত্ৰ ৪ টা হাতীৰ দাঁত থকাৰ কথাহে ঘোষণা কৰিছিল ।
মলায়ত্তুৰৰ ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ পি কাৰ্তিকৰ তথ্য অনুসৰি, মোহনলালে ঘোষণা কৰা হাতীৰ দাঁতৰ মূৰ্তিকেইটাৰ ভিতৰত ভগৱান কৃষ্ণ, শ্ৰী ৰাম, তিৰুপতি বালাজী আৰু দশৱতাৰৰ মূৰ্তি অন্তৰ্ভুক্ত আছে । এই সকলোবোৰ মূৰ্তিৰ মুঠ ওজন প্ৰায় ৪৬ কিলোগ্ৰাম ।
অভিনেতা মোহনলালৰ হাতীৰ দাঁত সংক্ৰান্তীয় গোচৰটোত উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া এক কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছত, বন বিভাগে জনসাধাৰণক হাতত থকা বন্যপ্ৰাণীৰ ট্ৰফী (যেনে: জীৱ-জন্তুৰ অংগ আৰু আলংকাৰিক সামগ্ৰী) স্বেচ্ছাই ঘোষণা কৰাৰ বাবে পুনৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল ।
এই শেহতীয়া জাননীৰ ভিত্তিত অভিনেতাগৰাকীয়ে পূৰ্বৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁৰ হাতত থকা বন্যপ্ৰাণীৰ সামগ্ৰীৰ এক নতুন তালিকা দাখিল কৰে । যদিও এই তালিকাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে জমা দিয়া হৈছে, তথাপিও ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, পৰৱৰ্তী তদন্তৰ মূল লক্ষ্য হ’ব এই সামগ্ৰীবোৰ মোহনলালৰ হাতলৈ কেনেকৈ আহিল সেইটো বিচাৰ কৰা ।
অভিনেতা মোহনলালে দাবী কৰিছে যে, তেওঁৰ হাতত থকা বেছিভাগ হাতীৰ দাঁতেই তেওঁ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পাইছিল অথবা উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিছিল । বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই হাতীৰ দাঁত আৰু মূৰ্তিৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ বন বিভাগে এতিয়া ডি.এন.এ. টেষ্ট কৰিব । বন বিভাগৰ এই সাধাৰণ ক্ষমাদান আঁচনিৰ অধীনত, সাধাৰণ ৰাইজে আইনী ব্যৱস্থাৰ পৰা বাচিবলৈ নিজৰ ওচৰত থকা পঞ্জীয়ন নোহোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ সামগ্ৰীসমূহ ঘোষণা কৰিব পাৰে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অভিনেতা মোহনলাল বৰ্তমান চাৰিটা হাতীৰ দাঁত অবৈধভাৱে হাতত ৰখাৰ এক বন্যপ্ৰাণী সংক্ৰান্তীয় গোচৰত বিচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে । ২০১১ চনত আয়কৰ বিভাগে অভিনেতাগৰাকীৰ বাসগৃহত চলোৱা এক অভিযানত হাতীৰ দাঁত আৰু ইয়াৰে তৈয়াৰী মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই এই গোচৰটোৰ সূত্ৰপাত হৈছিল । ইয়াৰ পিছত, বৈধ অনুমতি নোহোৱাকৈ দুযোৰ (৪ টা) হাতীৰ দাঁত ৰখাৰ অভিযোগত বন বিভাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰে ।
যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত কেৰালা চৰকাৰে এই গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু বিচাৰ আদালতে চৰকাৰৰ সেই আবেদন খাৰিজ কৰি দিয়ে । পিছত কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়েও বিচাৰ আদালতৰ সেই সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখে আৰু অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলাই যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আনহাতে, বিগত বৰ্ষত কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে অভিনেতাগৰাকীক হাতীৰ দাঁত লগত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া চৰকাৰী আদেশটো বাতিল কৰে আৰু তেওঁৰ ওচৰত থকা হাতীৰ দাঁতৰ মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰসমূহো খাৰিজ কৰি দিয়ে ।
বন বিভাগে জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ হাতত থকা বন্যপ্ৰাণীৰ ট্ৰফী (সামগ্ৰী) ঘোষণা কৰিবৰ বাবে ২০২৬ চনৰ ১৮ এপ্ৰিল অন্তিম তাৰিখ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল । এই নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত চৰকাৰে মুঠ ৪৬৯ খন আবেদন লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্ধাৰণ কৰা অন্তিম তাৰিখ পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু ৭২ খন অতিৰিক্ত আবেদন জমা পৰিছিল ।
অৱশ্যে, চৰকাৰী জাননীত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছিল যে, পলমকৈ জমা দিয়া এই আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰা নহ’ব । গতিকে বন বিভাগে লাভ কৰা মুঠ আবেদনৰ সংখ্যা হ’ল ৫৪১ খন । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত কেৰালাৰ মালয়ত্তুৰ সংমণ্ডলৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি আবেদন জমা পৰে ।
এই আবেদনসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰসকলে ঘোষণা কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ সামগ্ৰীসমূহ নিজে গৈ পোনপটীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰিব । এই শাৰীৰিক পৰীক্ষণ আৰু সত্যতা নিৰূপণৰ পিছত, তেওঁলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকলক মালিকীস্বত্বৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত ‘চিফ ৱাইল্ডলাইফ ৱাৰ্ডেন’ৰ ওচৰত পৰামৰ্শ দাখিল কৰিব ।
বন বিভাগৰ এই সুযোগৰ লাভ উঠাই এতিয়া বহুতো লোকে, যিসকলে পূৰ্বতে হাতীৰ দাঁতৰ মূৰ্তি, হৰিণা আৰু মেথোনৰ (bison) শিং, তথা বাঘৰ ছাল গোপনে লুকুৱাই ৰাখিছিল, তেওঁলোকে নিজৰ এই অবৈধ সামগ্ৰীসমূহক আইনী স্বীকৃতি দিবলৈ বন বিভাগৰ কাষ চাপিছে ।
‘বন্যপ্ৰাণীৰ ট্ৰফী’ বুলিলে চিকাৰ কৰা বা আন যিকোনো উপায়েৰে প্ৰাপ্ত বন্যপ্ৰাণীৰ শৰীৰৰ অংশক বুজাই, যাক প্ৰাকৃতিক বা কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় । অতীতত মনোৰঞ্জন আৰু সামাজিক মৰ্যাদাৰ বাবে জীৱ-জন্তু চিকাৰ কৰা আৰু ইয়াৰ পিছত সেই জন্তুবোৰৰ মূৰ বা ছাল ঘৰ সজোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰম্পৰাৰ পৰাই এই ‘ট্ৰফী’ শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল ।
বৰ্তমান সময়ত বাঘ আৰু নাহৰফুটুকী বাঘৰ ছাল, হাতীৰ দাঁত, গঁড়ৰ খৰ্গ, জন্তুৰ দাঁত, নখ, হাড়, চৰাইৰ পাখি আৰু কণী লগত ৰখাটো এটা অতি গুৰুতৰ আইনী অপৰাধ । বন বিভাগৰ বিশেষ মালিকীস্বত্ব প্ৰমাণপত্ৰ নোহোৱাকৈ এনেধৰণৰ সামগ্ৰী নিজৰ ওচৰত জমা কৰি ৰখাটো এটা ডাঙৰ অপৰাধ, যাৰ বাবে সশ্ৰম কাৰাদণ্ড হ’ব পাৰে ।
আইন অনুসৰি, তালিকাভুক্ত বন্যপ্ৰাণীৰ ট্ৰফী বিক্ৰী কৰা, ক্ৰয় কৰা বা বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ । এই আইন উলংঘা কৰা যিকোনো ব্যক্তিক ৩ ৰ পৰা ৭ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে ২৫,০০০ টকাৰ পৰা ১ লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা কৰা হ’ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ মহান চিন্তাবিদক শেষ হৈ যাবলৈ নিদিব: সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক চেলেব্ৰিটীৰ সমৰ্থন