চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে চৰকাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ বলীউড তাৰকাৰ
দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আজি চিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । ইফালে অনুৰাগ কাশ্যপকে ধৰি বলীউডৰ কেইবাগৰাকী তাৰকাই চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজধানী দিল্লীত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগকে ধৰি কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অভিজিৎ দীপকেই । বলীউডৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । ইফালে নিজৰ স্পষ্ট মতামত প্ৰকাশৰ বাবে পৰিচিত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা অভিনেতা অনুৰাগ কাশ্যপে চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে ৷
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন বৰুণ গ্ৰ’ভাৰৰ
Ek peaceful protest se itna paranoia? Kuchh din botox chhor ke therapy mein kharcha karna chaahiye raja ji ko.— वरुण 🇮🇳 (@varungrover) October 10, 2026
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত বৰুণ গ্ৰ’ভাৰে এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ বিমানবন্দৰৰ ভিডিঅ’ পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰি কেপশ্বনত লিখিছে, "শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক লৈ ইমান উন্মাদনা? 'ৰাজা জীয়ে' কেইদিনমানৰ বাবে বটক্স কৰা এৰি দিব লাগে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে থেৰাপীত সেই ধন খৰচ কৰিব লাগে ।"
নেহা সিং ৰাথোৰে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে
ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए जितनी फोर्स लगाई गई है वो मणिपुर और पहलगाम में क्यों नहीं लगायी गई थी? किसानों को भी तुमने ऐसे ही दिल्ली में घुसने से रोका था, पर तुम तब भी हारे थे; इस बार भी हारोगे. @narendramodi @AmitShah https://t.co/Xm9L2KjQ74— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) October 10, 2026
নেহা সিং ৰাথোৰেও চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন জনাই চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । এক্সত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে, "এতিয়া যি পৰ্যায়ৰ বল ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে, পহলগাম আৰু মণিপুৰত সেই পৰ্যায়ৰ শক্তি কিয় নিয়োগ কৰা নহ'ল? কন্যাৰ মৰ্যাদা আৰু নাগৰিকৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই নেকি?" ভিডিঅ'টোৰ কেপশ্বনত তেওঁ লিখিছে, "জ্ঞানেশ কুমাৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ নিয়োজিত বাহিনীটো মণিপুৰ আৰু পহলগামতো কিয় নিয়োজিত নহ'ল? আপুনি একেদৰেই কৃষকক দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিছিল, তথাপি তেতিয়াও হাৰিছিল; এইবাৰো হাৰিব ।"
চৰকাৰক লক্ষ্য অনুৰাগ কাশ্যপৰ
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে অনুৰাগ কাশ্যপে ইনষ্টাগ্ৰাম প’ষ্টৰ জৰিয়তে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । তেওঁ প’ষ্টটোত লিখিছে, "দুজন কাপুৰুষ, ৪০ হাজাৰ দাস, লাখ লাখ সাহসী আত্মা ।" অনুৰাগ কাশ্যপৰ এই প’ষ্টটো এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
অনুৰাগ কাশ্যপে আন এটা প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "তেওঁলোকে কেনেকৈ উচ্চস্বৰে স্বীকাৰ কৰে—সংবাদমেল নিদিয়াকৈ—যে 'আমি চোৰ; আমি চুৰি কৰিছোঁ'? ভোট, মুদ্ৰাৰ নোট, সংবিধান, অধিকাৰৰ চুৰি ।" এটা শব্দও উচ্চাৰণ নকৰাকৈ সকলো কথা কোৱাটো কেৱল 'মুখ্য চেণ্ট্ৰি'ৰ দ্বাৰা আয়ত্ত কৰা এক কলা ।"
দিল্লীত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
১০ অক্টোবৰ শনিবাৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৷ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অপসাৰণৰ দাবীত বিৰোধী দলবোৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক : অশ্ৰাব্য শব্দেৰে নানা পাটেকাৰক সম্বোধন তনুশ্ৰী দত্তৰ