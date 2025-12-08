গুৱাহাটী পালেহি বিশ্ব বিখ্যাত আমেৰিকান পপষ্টাৰ প'ষ্ট মেলন: আজি খানাপাৰাত কনচাৰ্ট
গুৱাহাটীবাসী সাজু হৈছে পপষ্টাৰ প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট উপভোগ কৰিবলৈ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 3:45 PM IST
গুৱাহাটী : আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব বিখ্যাত আমেৰিকান পপষ্টাৰ প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত নিশা ৮ বজাৰ পৰা সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ৰেপাৰ প'ষ্ট মেলনে । আজি বিয়লি প্ৰায় 3.40 বজাত বৰঝাৰৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰত আহি উপস্থিত হয় বিখ্যাত তাৰকাগৰাকী ৷
অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’ব প’ষ্ট মেলন । প্ৰায় ৩০ হাজাৰ দেশী-বিদেশী সংগীতপ্রেমীক আপ্লুত কৰিব প'ষ্ট মেলনে । ৯ বাৰকৈ গ্ৰেমীৰ বাবে মনোনীত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী প'ষ্ট মেলনে আজি গুৱাহাটীত তেওঁৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰিব । Sunflower, Circles, Congratulations, Rockstar, Better Now আদি তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীতেৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকক মুগ্ধ কৰিব শিল্পীগৰাকীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ (এ টি ডি চি) পৰিচালন সঞ্চালক কুমাৰ পদ্মপাণি বৰাই কয়, “গুৱাহাটীত আজি প’ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠান এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন কনচাৰ্ট ট্যুৰিজম নীতিৰে অসমক এক আন্তর্জাতিক সংগীত হাব হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । এই কনচাৰ্টে উত্তৰ-পূবৰ বিনোদন, ইক’ছিষ্টেম সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে প্ৰতিভা বিকাশ, অৰ্থনৈতিক সুযোগ আৰু পৰ্যটন বৃদ্ধিত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । প’ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠানে বিশ্বজুৰি অসমক নতুন দৃষ্টিৰে চোৱাৰ সম্ভাৱনা উন্মোচন কৰিছে ।"
বুক মাই শ্ব’ৰ বিষয়া অনিল মাখিজাই কয়, “ই উত্তৰ-পূবৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত আৰু ভাৰতৰ লাইভ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ক্ষেত্ৰত এক সাফল্য । ইয়াক সম্ভৱ কৰাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰো ।"
উল্লেখ্য যে, প’ষ্ট মেলন আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব যদিও তেওঁৰ বেণ্ডৰ সদস্যসকল পূৰ্বেই গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে । দেওবাৰে তেওঁলোকে কামাখ্যা মন্দিৰো দৰ্শন কৰে ।
