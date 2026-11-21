গুৱাহাটীত অনুৰাগীক ধন্যবাদ আমেৰিকাৰ কিংবদন্তি ৰক বেণ্ড গানছ এন ৰ’জেছৰ
পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফিল্ডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি অভিভূত হৈ পৰে ৰক বেণ্ড গানছ এন ৰ’জেছ ৷ কনচাৰ্টটোক অবিস্মৰণীয় আত্মপ্ৰকাশ বুলি অভিহিত কৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 5:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহে তেওঁলোক ৷ গুৱাহাটীত অনুৰাগীৰ সঁহাৰি দেখি অভিভূত হৈ পৰে আমেৰিকাৰ কিংবদন্তি ৰক বেণ্ড ৷ ধন্যবাদ জনাই আমেৰিকাৰ কিংবদন্তি ৰক বেণ্ড গানছ এন ৰ’জেছে লিখিলে, "অবিশ্বাস্য আছিল" ৷
ৰক বেণ্ডটোৱে গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত কনচাৰ্টটোক অবিস্মৰণীয় আত্মপ্ৰকাশ বুলি অভিহিত কৰে ।
গুৱাহাটীৰ শ্ব’টোৰ পিছত বেণ্ডটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তিনি ঘণ্টীয়া অনুষ্ঠানটোৰ কথা মনত পেলাই তেওঁলোক আৱেগিক হৈ পৰিছে ।
Guwahati! You were incredible. We rocked with you for over 3 hours, a debut to remember. https://t.co/iaMcRkrRTD— Guns N' Roses (@gunsnroses) November 21, 2026
কনচাৰ্টৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰি ছ’চিয়ল মিডিয়াৰ পোষ্টত বেণ্ডটোৱে লিখিছে, "গুৱাহাটী! আপুনি অবিশ্বাস্য আছিল । আমি আপোনাৰ লগত ৩ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ৰক কৰিছিলোঁ, এই আত্মপ্ৰকাশ মনত থাকি যাব ।"
আমেৰিকাৰ কিংবদন্তি ৰক বেণ্ড গানছ এন ৰ’জেছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ চলি আছে ৷ ১৪ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হোৱা কনচাৰ্টৰ পিছত ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত শ্ব’ আছিল তেওঁলোকৰ ৷ এই বৰ্ষত ভাৰতত এই দুই ঠাইতে তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ৷
শ্ব’টোৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰক বেণ্ডটোক ৰাজ্যলৈ আদৰণি জনাই লিখিছিল, “আজি ৰাতি আপোনালোকৰ অভিনয় উপভোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটী ৰৈ আছে! ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ ভূমিলৈ আপোনাক স্বাগতম!”
কনচাৰ্টত ফ্ৰণ্টমেন এক্সল ৰোজ, গীটাৰিষ্ট স্লেছ, বেছিষ্ট ডাফ মেককেগানৰ লগতে ডিজি ৰিড, ৰিচাৰ্ড ফৰ্টাছ আৰু আইজাক কাৰ্পেণ্টাৰ আছিল ।
গুৱাহাটীত শ্ব’ৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে জাকাৰ্টা, ছিংগাপুৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডত বেণ্ডটোৱে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ কথা আছে ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত গানছ এন ৰ’জেছ, আজি নিশা ৰক বেণ্ডৰ সুৰত মায়াবী হৈ পৰিব গুৱাহাটী
গুৱাহাটীত ‘গানছ এন ৰ’জেছ’: খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফিল্ডত বাজিব 'November Rain'
গুৱাহাটীত 'গানছ এন ৰ'জেছ'ৰ কনচাৰ্ট: অসমৰ সংগীত পৰ্যটনত এক নতুন সোণালী অধ্যায়