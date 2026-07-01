ETV Bharat / entertainment

'গদৰ' ছবিৰ সকীনা চৰিত্ৰৰ বাবে পৰিচালকৰ প্ৰথম পছন্দ নাছিল অমীশা পেটেল

ছানী দেওলৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল নেকি বলীউডৰ শীৰ্ষ অভিনেত্ৰীসকলে ? পৰিচালক অনিল শৰ্মাই ফাদিল কৰিলে বহু কথা-

Ameesha Patel was not first choice for Sakina role in 'Gadar'; Why did Kajal-Aishwarya reject sunny deol film
'গদৰ: এক প্ৰেম কথা'ৰ ২৫ বছৰ (Photo : Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 12:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ছানী দেওল আৰু অমীশা পেটেল অভিনীত ছুপাৰহিট বোলছবি 'গদৰ: এক প্ৰেম কথা' ২০০১ চনৰ ১৫ জুনত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছিল । এই ছবিখনত 'তাৰা সিং' আৰু 'সকীনা'ৰ যুটীটোৱে দৰ্শকৰ মনত এনে এক গভীৰ সাঁচ বহুৱাইছিল যে ছবিখন বক্স অফিচত ব্লকবাষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । অৱশ্যে, অতি কমসংখ্যক মানুহেহে জানে যে, এই ছবিখনৰ মুখ্য মহিলা চৰিত্ৰ 'সকীনা'ৰ বাবে অভিনেত্ৰী অমীশা পেটেল ছবি নিৰ্মাতাসকলৰ প্ৰথম পছন্দ নাছিল ।

আপুনি জানি আচৰিত হ’ব যে 'সকীনা'ৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে অমীশা পেটেলৰ পূৰ্বে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কাজলকহে যোগাযোগ কৰিছিল । তেওঁক এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে প্ৰস্তাৱো দিয়া হৈছিল । কিন্তু ছবিখনৰ কাহিনী শুনাৰ পিছত কাজলৰ অনুভৱ হৈছিল যে, এই চৰিত্ৰটো তেওঁৰ বাবে উপযুক্ত নহয় । এই কাৰণেই তেওঁ ছবিখনত অভিনয় কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল । এই কথাটো অভিনেত্ৰী কাজলে নিজেই প্ৰখ্যাত টেলিভিছন শ্ব’ 'আপ কী আদালত'ত প্ৰকাশ কৰিছিল ।

অলপতে এই সকলোবোৰ খবৰৰ ওপৰত ছবিখনৰ পৰিচালক অনিল শৰ্মায়ো নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । শুভংকৰ মিশ্ৰৰ এটা পডকাষ্টত তেওঁ কয় যে, অমীশা পেটেলক বাছনি কৰাৰ পূৰ্বে 'সকীনা'ৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে উদ্যোগটোৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ অভিনেত্ৰীৰ সৈতে কথা পতা হৈছিল । এই তালিকাত কাজলৰ উপৰিও ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।

পৰিচালক অনিল শৰ্মাই কয়, "কেৱল কাজলৰ নামেই আছিল এনে নহয় । কাজলৰ লগতে ঐশ্বৰ্য ৰায়ো আছিল । বহুতো অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ সৈতে কথা-বতৰা চলি আছিল, কিন্তু মই সকলোৰে নাম ল’ব নিবিচাৰোঁ । সকলোৱেই কাহিনীটো শুনিছিল, কিন্তু কোনেও ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱা নাছিল । কোনোবাই মোৰ সৈতে কাম কৰিব বিচৰা নাছিল, কোনোবাই আকৌ ছানী দেওলৰ সৈতে ছবি কৰিব খোজা নাছিল; আনহাতে কিছুমান শিল্পী ঐতিহাসিক পটভূমিৰ ছবি কৰিবলৈ সাজু নাছিল ।"

পৰিচালক অনিল শৰ্মাই আগলৈ কয়, "সেই সময়ছোৱাত বিদেশত শ্বুটিং হোৱা ছবিসমূহৰ এক বহুত জনপ্ৰিয়তা আছিল । ছুইজাৰলেণ্ডৰ গান, লণ্ডনৰ সুন্দৰ স্থান আৰু বিদেশী বজাৰৰ এক সুকীয়া যাদু চলি আছিল । আনহাতে ভাৰতীয় ছবিৰ বজাৰখন কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু বিদেশী বজাৰত ছবিসমূহে বহুত ভাল ব্যৱসায় কৰিছিল । সেই সময়ত অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ ছবিত কাম কৰিব বিচাৰিছিল, যাতে পাকিস্তানৰ দৰ্শকসকলে বেয়া নাপায় । ছবিখন বিদেশত শ্বুটিং হোৱা বা এক ৰোমাণ্টিক ছবি হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিল । কিন্তু 'গদৰ' ছবিখনত যিহেতু পাকিস্তানৰ প্ৰসংগ আছিল, সেয়েহে বহুতো শিল্পীয়ে এই ছবিত কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল বা আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছিল ।"

পৰিচালক অনিল শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "ইয়াৰ উপৰিও ১৯৯৮ চনৰ আশে-পাশে থকা সময়ছোৱাত মানুহৰ মাজত ঐতিহাসিক পটভূমিৰ ছবিৰ বুজাবুজি কম আছিল । সকলোৱে কেৱল গ্লেমাৰাছ ছবিতহে কাম কৰিব বিচাৰিছিল । এই কাৰণেই বহুতো শিল্পীয়ে 'গদৰ' কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল । আমাৰ সন্মুখত বাজেটৰো এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল । প্ৰযোজকে মোক কৈছিল যে, ছানী দেওলক চুক্তিবদ্ধ কৰাৰ পিছত বাজেট সীমিত হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে মোক দুটা বিকল্প দিছিল— হয় কোনো নামী-দামী অভিনেত্ৰীক ল’ব লাগিব, নহয় অমৰীশ পুৰীক ল’ব লাগিব । মই অমৰীশ পুৰীকহে বাছনি কৰিলোঁ, কাৰণ ছবিখনত পাকিস্তানৰ মূল ভিত্তি আছিল অমৰীশ পুৰী । অভিনেত্ৰী মই যিকোনো এগৰাকী কম বয়সীয়া ছোৱালীকো ল’ব পাৰিম । চৰিত্ৰটো ইমানেই ভাল আছিল যে যিয়েই নাহক কিয়, তেওঁ তাৰকা হৈ পৰিব । ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰায় ৪০০ ৰ পৰা ৫০০ গৰাকী ছোৱালীৰ অডিশ্বন ল’লোঁ । তাৰে মাজৰ পৰা ৪০-৫০ গৰাকীক তালিকাভুক্ত কৰা হ’ল আৰু শেষত ১২ গৰাকী ছোৱালী বাচি থাকিল । সেই ১২ গৰাকী ফাইনেলিষ্টৰ ভিতৰত অমীশা পেটেলো অন্যতম আছিল ।"

উল্লেখ্য যে, 'গদৰ' ছবিখনৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ ২২ বছৰৰ পিছত ২০২৩ চনত ইয়াৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড মুক্তি পাইছিল আৰু এই ছবিখনেও বক্স অফিচত অভিলেখ সংখ্যক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । শেহতীয়াকৈ 'গদৰ' ছবিখনে মুক্তিৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে । ২০২৬ চনৰ মে' মাহত অমীশা পেটেলে 'গদৰ' ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ তৃতীয়খন ছবি নিৰ্মাণ হোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছিল । তেওঁ দাবী কৰিছিল যে 'গদৰ ৩' বোলছবিখনে বক্স অফিচত ৫০০ কোটিতকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : কেনেকৈ সকলোৰে নেতিবাচক মন্তব্য আৰু প্ৰত্যাহ্বানক হেলাৰঙে জিনি চিনেমা জগতক স্তম্ভিত কৰিছিল 'গদৰ'এ ?

TAGGED:

গদৰ বোলছবিৰ সকীনা চৰিত্ৰ
অমীশা পেটেল গদৰ
কাজল ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন গদৰ
ছানী দেওলৰ ছুপাৰহিট ছবি
GADAR MOVIE SAKINA ROLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.