যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠী: নাটক আৰু অভিনয়ত সমৰ্পিত এদল যুৱকৰ ২৭ বছৰীয়া যাত্ৰা

যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠী: নাটক আৰু অভিনয়ত সমৰ্পিত এদল যুৱকৰ ২৭ বছৰীয়া যাত্ৰা
এসময়ত নাটক কৰাৰ মন আছিল, সুবিধা পোৱা নাছিল । তাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত নিজে নাটক কৰি অভিনয় কৰিব, নতুন প্ৰজন্মক সুবিধা দিব । সেয়াই যাত্ৰা ।
গুৱাহাটী: যাত্ৰা, The run । ১৯৯৮ চনত আৰম্ভ হৈছিল এই নাট্যগোষ্ঠী । প্ৰথমতে অৱশ্যে নাম আছিল নিউ ষ্টাৰ নাট্যগোষ্ঠী । দুনিশাৰ কাৰ্যসূচীৰে মঞ্চস্থ কৰিছিল জয়ন্ত শইকীয়াৰ 'গণেশ্বৰ ঘাটত চোৰ' আৰু সুশীল কুমাৰ নাথৰ 'ডাঁকি বোলা ৰাম ৰাম' । তাৰ পিছৰ পৰা ২৭ বছৰীয়া এক বিৰামহীন যাত্ৰা ।
এই নাটকৰ যাত্ৰা আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো ৭ আৰু ৮ নৱেম্বৰত মঞ্চস্থ কৰা হয় দুখনকৈ নাট । নাট দুখন হৈছে ৰাধেশ্যাম কলিতাৰ 'মৰা মানুহৰ ফাঁচি' আৰু চম্পক শৰ্মাৰ 'বাজি' । নাট দুখনৰ পৰিচালনা মঞ্চ তথা ভ্ৰাম্যমাণৰ অভিনেতা মুকুল কুমাৰ নাথৰ ।
উল্লেখ্য যে যদিও যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠী, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ মূল দুজন ব্যক্তি হৈছে ভৈৰৱ-ভাইটি । অৰ্থাৎ ভৈৰৱ নাথ আৰু জগদীশ নাথ(ভাইটি) । এই ভৈৰৱ-ভাইটিৰ দ্বৈত প্ৰচেষ্টাতে কোনো ধৰণৰ নাটকৰ অন্তঃগাঁথনি নথকা ঠাই ছিপাঝাৰৰ বৰদৌলগুৰিত যাত্ৰাই অতিক্ৰম কৰিছে ৰূপালী জয়ন্তী । কোনো ধৰণৰ স্থায়ী মঞ্চ, প্ৰেক্ষাগৃহ নোহোৱা এখন ঠাইত এটা অপেছাদাৰী নাট্যগোষ্ঠীয়ে ২৭ বছৰ (কোভিডৰ বাবে সাময়িক বিৰতি) অতিক্ৰম কৰাটো কোনো মুখৰ কথা নহয় ।
মঞ্চৰ খুঁটাৰ বাবে গাঁত খন্দাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ, অভিনয়লৈকে ভৈৰৱ-ভাইটিৰ নেতৃত্বত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সকলোৱে মিলি অঞ্চলটোত এক সুস্থ নাটকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । এই সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাত সৃষ্টি কৰিছে বহু অভিনয় শিল্পী, কলা-কুশলী, পৰিচালক তথা অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ । বহু যুৱ নাট্যকাৰৰ নাটক মঞ্চস্থ কৰি নিজক প্ৰকাশৰো সুযোগ দিছে যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠীয়ে । নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত নাটকৰ প্ৰতি এক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে । সমগ্র অঞ্চলটোত এক সুস্থ নাটকৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে ।
২৭ বছৰীয়া নাট্যযাত্ৰা সন্দৰ্ভত যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠীৰ অন্যতম সংগঠক ভৈৰৱ নাথে কয়, "আমাৰ নাটক কৰাৰ এটা মন আছিল । কিন্তু আমাক কোনোৱে চান্স দিয়া নাছিল নাটক কৰিবলৈ । কাৰণ আৰম্ভণিতে, সৰুৰে পৰা কোনোৱে শিকি নাহে, আমি শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ । আমি ইমান চান্স পোৱা নাছিলোঁ । চান্স দিবও নোৱাৰে, আমি তেতিয়া সৰু ল'ৰা । তাৰ পিছত আমি নিজেই ভাবিলোঁ যে আমি নাটক কৰা আৰম্ভ কৰোঁ ।"
নাট্য সংগঠক তথা অভিনেতা ভৈৰৱ নাথে লগতে কয়, "আমি আমাৰ অবিৰত যাত্ৰা আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ । আমাৰ এটায়ে উদ্দেশ্য, আমাৰ এই অঞ্চলৰ সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক আমাৰ লগত আহক । আহি এক্টিং বেয়া হ'লেও নাটক কৰক ।"
আনহাতে, যাত্ৰাৰ আন এগৰাকী অন্যতম সংগঠক জগদীশ নাথে কয়, "যাত্ৰা- The Run । আমাৰ এই ৰাণ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব লাগে । আমাৰ দৌৰ চলি থাকিব লাগে, যাতে স্তব্ধ হৈ নাযায় । তাৰ কাৰণে আমি নতুন নতুন ল'ৰা-ছোৱালীক যিয়ে আজিলৈকে মঞ্চত উঠিয়ে পোৱা নাই তেনেকুৱা ল'ৰা-ছেৱালীক আমি আনিছোঁ, শিকাইছোঁ । হয়তো পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে, কিন্তু অহাবাৰ তেওঁলোক পৰিপক্ব হ'ব । এনেদৰেই আমি প্ৰতিবছৰে সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ দ্বাৰা নৃত্য-নাটিকা বনাইছোঁ । তাত আটাইখিনি সোমাই যায় । এটা ভাল সাংস্কৃতিক দিশ এটা পাই আছে ।"
উল্লেখ্য যে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰয়াণৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যুতিথিৰ ওচৰে-পাজৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ সোঁৱৰণত এই নাট্যসন্ধ্যা উছৰ্গা কৰা হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গেও অকালতে আমাক এৰি যোৱাৰ পিছত এই নাট্যসন্ধ্যাক ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী নাট্যসন্ধ্যা হিচাপে উছৰ্গা কৰা হৈছে ।
আনহাতে, নাটকৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়োৱা একোজন ব্যক্তিক এইবছৰৰ পৰা চপা দেৱীৰ স্মৃতিত 'জুবিন গাৰ্গ বঁটা' আগবঢ়োৱাৰ পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠীয়ে । নিশ্চিতভাৱে যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠীৰ এই প্ৰচেষ্টা শলাগিবলগীয়া ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰ মঞ্চস্থ কৰা দুখন নাটকত পুৰণি আৰু নতুন নাট্যশিল্পীৰ সমাহাৰ ঘটিছে । এইবাৰৰ নাটকেইখনত অভিনয় কৰিছে উৎপল নাথ, মৃণাল নাথ, যুগব্ৰত নাথ, মুন মহন্ত, সুস্মিতা দেৱী, কৰিস্মিতা দেৱী, ডিম্পীমণি ভাৰতী, নিলোৎপল নাথ, কৰিশ্মা নাথ, নৱদ্বীপ নাথ, পংখী প্ৰিয়া শিৱম, জ্যোতিষ কুমাৰ নাথ (চিণ্টু), দীপক শইকীয়া (বাবলু), মনোজ ডেকা, ভাস্কৰ শৰ্মা, ময়ূৰাক্ষী ভট্টাচাৰ্য, কংকন কুমাৰ ভূঞা, সুদৰ্শন নাথ, ভৈৰৱ নাথ, জগদীশ নাথ (ভাইটি), ৰেৱণ কুমাৰ নাথ, ৰণিত কুমাৰ নাথ (ৰাজু), নৱনীতা চহৰীয়া, জয়প্ৰকাশ শৰ্মা, জুমন নাথ, অচ্যুত নাথ আৰু তীৰ্থ কাশ্যপে ।