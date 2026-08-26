ETV Bharat / entertainment

আল্লু অৰ্জুনৰ অনুৰাগীৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ;৭ খন ৰাজ্যত এইচ পি ভি টিকাকৰণৰ ব্যাপক অভিযান

দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ আল্লু অৰ্জুন সম্প্ৰতি তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘ৰাকা’ৰ বাবে শিৰোনামত আছে । আল্লু অৰ্জুন অনুৰাগী সন্থাই এইচ পি ভি টিকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

Allu Arjun Fans Launch 7-State HPV Vaccine & Cervical Cancer Awareness Campaign
আল্লু অৰ্জুন (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ছুপাৰষ্টাৰ আল্লু অৰ্জুন কেৱল তেওঁৰ হিট ছবিসমূহৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ উদাৰতা, মাটিৰ সৈতে মিলি যাব পৰা স্বভাৱ আৰু মানুহৰ সহায়ৰ বাবে সদায়েই সাজু হৈ থকা চিন্তাধাৰাৰ বাবেও বিখ্যাত ৷ পেছাগত জীৱনৰ সমান্তৰালকৈ ব্যক্তিগত জীৱনত অৰ্জুনৰ ব্যক্তিত্বই বহু মানুহকে তেওঁৰ অনুৰাগী কৰি তুলিছে ৷

অনুৰাগীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা আৰু সামাজিক কামত জড়িত থকাৰ বাবে পৰিচিত আল্লু অৰ্জুনে সদায় সমগ্ৰ দেশৰ তেওঁৰ অনুৰাগী ক্লাবসমূহক সামাজিক পদক্ষেপত সক্ৰিয়ভাৱে অৰিহণা যোগাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।

৭ খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব এইচ পি ভি ভেকচিন অভিযান

অভিনেতাগৰাকীৰ এই চিন্তাকে প্ৰাধান্য দি আল্লু অৰ্জুন অনুৰাগী সন্থাই সাতখন ৰাজ্যত বৃহৎ পৰিসৰৰ এইচ পি ভি ভেকচিন সজাগতা অভিযানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এগৰাকী মুখপাত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে যে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান ৮ আৰু ৯ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত ছাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ আৰু এইচ পি ভি টিকাকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।

এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, "আল্লু অৰ্জুন অনুৰাগী সন্থাই এইচ পি ভি ভেকচিন সজাগতা অভিযান বৃদ্ধি কৰিছে, অনুৰাগীসকলে সাতখন ৰাজ্যত বৃহৎ পৰিসৰৰ অভিযানৰ যো-জা চলাইছে । ৮ আৰু ৯ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কৰ্মশালা, বিদ্যালয়ৰ অধিবেশন আৰু সামূহিক প্ৰচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । ১০০০ৰো অধিক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, বৰ্তমানৰ পৰ্যায়ত ৪০০টা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰায় এক লাখ ছোৱালীৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু পৰিয়ালসমূহক আগতীয়াকৈ এইচ পি ভি টিকাকৰণ আৰু ছাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া । মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ’ল, এই অভিযানে এইচ পি ভি টিকাকৰণ সম্পৰ্কীয় সঠিক তথ্যৰ ভিত্তিত আলোচনাৰ গুৰুত্বত আৰু ছাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাব বুলি সন্থাটোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

আল্লু অৰ্জুনৰ আগন্তুক কাম

আল্লু অৰ্জুনক আগন্তুক ছবি ‘ৰাকা’ত দেখিবলৈ পোৱা যাব । এটলীয়ে পৰিচালনা কৰা এই ছবিখনত তেওঁৰ সৈতে দীপিকা পাডুকনেও অভিনয় কৰিছে । আগন্তুক বছৰত ছবিগৃহত ছবিখনে মুক্তি পোৱাৰ কথা ।

লগতে পঢ়ক : "কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এজন অভিনেতাৰ সৈতে বিয়া হ’ব!"— বৈবাহিক জীৱনক লৈ মুখ খুলিলে শোভিতাই

TAGGED:

আল্লু অৰ্জুন ফেন এইচ পি ভি ভেকচিন
ছাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ সজাগতা
ALLU ARJUN FANS CLUB CAMPAIGN
সমাজসেৱাত আল্লু অৰ্জুনৰ অনুৰাগী
ALLU ARJUN FANS HPV VACCINATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.